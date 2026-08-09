L'oroscopo di martedì 11 agosto 2026 svela uno scenario denso di eventi e ribaltamenti nell'attuale panorama astrologico. Il Leone conquista lo scettro assoluto, grazie al passaggio della Luna nel segno, sorgente indiscussa di carisma e successi travolgenti sia nella vita affettiva che nella carriera. La Bilancia viaggia su ottimi livelli, sostenuta da intuizioni vincenti che permettono di cogliere opportunità d'oro nella professione e di rafforzare la stabilità economica. Di contro, i Pesci devono muoversi con estrema cautela a causa di alcune turbolenze finanziarie, il che impone un freno deciso alle spese, esigendo altresì diplomazia nelle relazioni interpersonali.

Oroscopo del giorno 11 agosto: previsioni zodiacali, classifica e pagelle di martedì

Pesci ★★. Le pendenze economiche richiedono prudenza e una gestione attenta delle risorse disponibili, evitate investimenti rischiosi o acquisti azzardati. Nei rapporti affettivi si respira aria tesa, servirà molta pazienza per superare incomprensioni passeggere e ritrovare la calma. Chi vive in coppia deve arginare discussioni sterili, mentre chi non ha vincoli farebbe bene a evitare passi affrettati in nuove conoscenze. Nell'ambiente professionale si presentano ostacoli burocratici che rallentano i piani, ma con calma si supererà ogni intoppo. I rapporti con colleghi o dirigenti richiedono diplomazia, evitate scontri diretti che potrebbero peggiorare le situazioni.

La serata offre l'opportunità di riflettere e riordinare le idee in vista dei prossimi impegni.

Valutazione dettagliata della giornata:

Amore: 5,5;

Lavoro: 5,0;

Soldi: 5,0.

Scorpione ★★★. L'attività professionale richiede impegno costante per risolvere nodi spinosi rimasti in sospeso, affrontate le mansioni con metodo e precisione. I legami sentimentali beneficiano di una rinnovata intesa, consentendo alle coppie di chiarire questioni delicate con trasparenza e serenità. Per chi cerca un'affinità amorosa si aprono spiragli interessanti, occorre valutare con attenzione chi si propone. Le entrate finanziarie mostrano stabilità, consentendo di pianificare spese future senza particolari ansie o preoccupazioni.

Nei legami di amicizia emerge la necessità di un confronto sincero per superare freddezze recenti. Mantenete fermezza nelle decisioni senza cedere a provocazioni inutili provenienti da persone invidiose.

Valutazione dettagliata della giornata:

Amore: 6,5;

Lavoro: 6,0;

Soldi: 6,0.

Capricorno ★★★. Gli impegni di famiglia richiedono attenzione, con questioni pratiche da risolvere rapidamente per evitare malumori in casa. Nell'attività professionale la giornata procede senza scossoni, permettendo di portare a termine i compiti con il consueto rigore. Chi vive in coppia può riscoprire complicità affrontando progetti comuni, mentre i cuori solitari dovrebbero uscire dalla propria riserva e aprirsi all'esterno.

La situazione finanziaria richiede cautela, evitate di esporvi con prestiti o uscite non strettamente necessarie. I rapporti con gli amici offrono momenti piacevoli, ideali per staccare la spina dalle pressioni quotidiane. Restate concentrati sugli obiettivi a lungo termine.

Valutazione dettagliata della giornata:

Amore: 6,0;

Lavoro: 6,5;

Soldi: 5,5.

Gemelli ★★★★. L'amore regala emozioni intense e momenti di profonda vicinanza, favorendo chi desidera consolidare un legame importante o fare un passo decisivo. Per chi cerca compagni di vita arrivano segnali incoraggianti che stimolano la curiosità e il desiderio di mettersi in gioco. Sul versante lavorativo le idee sono apprezzate, nascono spunti utili per migliorare la posizione e ottenere riconoscimenti.

Il bilancio economico è solido, permette persino qualche piccolo sfizio da concedersi con tranquillità. Nei rapporti di amicizia la comprensione regna sovrana, trasformando la serata in una bella occasione per stare insieme. Mantenete questo atteggiamento positivo per affrontare ogni impegno.

Valutazione dettagliata della giornata:

Amore: 8,0;

Lavoro: 7,5;

Soldi: 7,0.

Cancro ★★★★. La stabilità economica regala serenità, permettendo di gestire le uscite pianificate con la massima sicurezza e senza alcun affanno. Il comparto lavorativo si dimostra fertile per chi vuole proporre nuove strategie o espandere la propria rete di contatti. La vita affettiva scorre su binari tranquilli, le coppie ritrovano un buon equilibrio attraverso il dialogo costante.

Per chi non ha legami si prospettano occasioni interessanti di conoscenza, da vivere con leggerezza e senza aspettative eccessive. In ambito familiare si risolve un vecchio contenzioso, riportando il sereno tra le parti. Gestite il tempo a disposizione distribuendo i compiti in modo equilibrato e razionale.

Valutazione dettagliata della giornata:

Amore: 7,0;

Lavoro: 7,5;

Soldi: 8,0.

Bilancia ★★★★. L'oroscopo prevede una giornata fortunata per la professione, le abilità organizzative vengono notate aprendo porte inaspettate per la carriera. Il settore finanziario registra movimenti positivi, con entrate extra o il saldo di crediti che attendevate da tempo. L'intesa di coppia si rafforza, trovate il modo di condividere momenti gratificanti e progetti importanti con chi amate.

I cuori solitari avvertono il desiderio di cedere al fascino di nuove conoscenze, pronti a vivere avventure coinvolgenti. Gli amici offrono un supporto prezioso nei momenti di incertezza, confermandosi presenze fondamentali. Muovetevi con determinazione e fiducia nelle vostre capacità personali.

Valutazione dettagliata della giornata:

Amore: 7,5;

Lavoro: 8,0;

Soldi: 7,5.

Sagittario ★★★★. I rapporti sociali occupano il centro della scena, regalandovi stimoli e contatti utili anche per l'evoluzione lavorativa. Il contesto professionale promette sviluppi interessanti, la grinta dimostrata aiuta a superare la concorrenza con brillante facilità. In amore regna l'armonia, le coppie vivono una fase felice e piena di intesa complice.

Per chi cerca un'anima gemella le opportunità non mancano, basta frequentare ambienti stimolanti per fare incontri piacevoli. Le questioni economiche sono sotto controllo, consentendovi spese mirate senza intaccare i risparmi accumulati. Nel nucleo familiare si respira serenità, affrontate la giornata con carica e un contagioso entusiasmo.

Valutazione dettagliata della giornata:

Amore: 7,5;

Lavoro: 8,0;

Soldi: 7,0.

Ariete ★★★★★. Il settore sentimentale brilla di una luce splendida, regalando alle coppie intesa alle stelle e momenti indimenticabili da vivere intensamente. I cuori solitari godono di una carica travolgente che attira sguardi e favorisce avventure molto promettenti. Nel lavoro arrivano soddisfazioni enormi, i progetti avviati mostrano risultati eccellenti che ripagano ampiamente gli sforzi sostenuti.

La situazione economica è in forte crescita, consentendo investimenti importanti e la pianificazione di traguardi ambiziosi. Gli amici sono al vostro fianco, pronti a festeggiare i successi che state ottenendo con merito. Approfittate di questa fase favorevole per spingere sull'acceleratore e vincere ogni sfida.

Valutazione dettagliata della giornata:

Amore: 9,0;

Lavoro: 9,0;

Soldi: 8,5.

Toro ★★★★★. L'oroscopo dell'11 agosto promette un successo clamoroso in campo professionale, la vostra dedizione viene premiata con avanzamenti o ruoli di prestigio. Il quadro finanziario si presenta florido, arrivano entrate consistenti che mettono al sicuro la gestione economica a lungo termine. La vita di coppia è pervasa da un affetto viscerale, si fanno piani per costruire un futuro insieme su basi solide.

Chi cerca l'amore può fare un incontro destinato a lasciare un segno profondo nel cuore. Le relazioni con amanti e familiari sono armoniose, la casa diventa un rifugio sicuro di gioia e serenità. Assaporate questo momento magico proseguendo sulla strada intrapresa.

Valutazione dettagliata della giornata:

Amore: 9,0;

Lavoro: 9,5;

Soldi: 9,0.

Vergine ★★★★★. Le entrate economiche registrano un picco eccellente, premiando un'attenta gestione e offrendo l'opportunità di concludere affari vantaggiosi. Nel lavoro dimostrate una padronanza assoluta delle situazioni, guadagnando stima da chi vi circonda e scalando le gerarchie. L'amore vive una stagione d'oro, la complicità nelle coppie raggiunge vertici altissimi rendendo speciale ogni istante.

I single possono contare su un fascino unico per conquistare chi desiderano senza compiere sforzi particolari. I legami di amicizia si dimostrano solidi e le serate in compagnia regalano allegria incondizionata. Continuate a coltivare le relazioni con la cura e la precisione di sempre.

Valutazione dettagliata della giornata:

Amore: 8,5;

Lavoro: 9,0;

Soldi: 9,5.

Acquario ★★★★★. La sfera sentimentale tocca il vertice dell'appagamento, chi è in coppia condivide sogni audaci che prendono forma rapidamente tra sorrisi e complicità. Per chi non ha vincoli sentimentali si aprono scenari romantici entusiasmanti, pronti a trasformarsi in legami duraturi e appaganti. Sul lavoro dimostrate un'inventiva straordinaria che permette di superare qualsiasi rivale e conquistare posizioni di rilievo.

Le finanze godono di un momento di salute eccezionale, le entrate superano le aspettative garantendo ampia tranquillità. Gli amici vi circondano di affetto e stima, la serata si preannuncia ricca di stimoli ed energia positiva. Vibrate sul ritmo di questa straordinaria fase.

Valutazione dettagliata della giornata:

Amore: 9,0;

Lavoro: 9,0;

Soldi: 9,0.

Leone 'top del giorno'. La presenza della Luna nel segno regala un'energia travolgente e una leadership naturale che vi incorona padroni assoluti della giornata. In amore vivete momenti magici, la passione brucia intensa rendendo la vita di coppia un'esperienza da favola. I single sono veri e propri magneti di attrazione, liberi di conquistar chiunque stuzzichi il loro interesse.

La professione registra traguardi storici, le vette più ambite diventano accessibili grazie a una determinazione incrollabile. Le finanze toccano vertici eccezionali, ogni scelta economica si rivela un trionfo senza precedenti. Splendete in ogni contesto illuminando anche le persone che avete accanto.

Valutazione dettagliata della giornata: