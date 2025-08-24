Nel cuore dell'estate, l'oroscopo dei Pesci per la settimana dal 25 al 31 agosto si tinge di spiritualità grazie al numero 8 della Smorfia napoletana, noto come 'a Maronna. La Madonna, simbolo di protezione e grazia, è una figura venerata non solo in Italia ma anche in molte culture del mondo, ognuna delle quali attribuisce alla figura materna un potere benefico e rassicurante. Questo numero invita i Pesci a riflettere sulla loro spiritualità e a riscoprire la devozione come un mezzo per affrontare le sfide della vita quotidiana.

La settimana che si apre potrebbe portare con sé un'inclinazione naturale verso il raccoglimento e la meditazione.

I Pesci, sempre in cerca di comprensione e connessione, troveranno nelle energie di questi giorni una spinta verso l'interiorizzazione. L'invito ad affidarsi al numero 8 della Smorfia alleggerisce le tensioni e suggerisce riparo sotto un manto protettivo che consente di affrontare qualsiasi tempesta interiore o esteriore con maggiore serenità e fiducia.

Parallelismi con altre culture

La figura materna, rappresentata da 'a Maronna, trova eco in numerose culture. Nella tradizione indiana, la dea Durga è un simbolo di protezione e forza. Conosciuta per la sua capacità di sconfiggere il male e sostenere i devoti, Durga rappresenta una fonte di energia ineguagliabile, simile alla protezione offerta dalla Madonna.

In Giappone, la dea Amaterasu, dea del sole, è considerata l'antenata divina della famiglia imperiale giapponese e una figura materna di grande venerazione, anch'essa simbolo di luce e guida spirituale.

Anche in cultura africana si incontrano tali figure. In Nigeria, la dea Yemanjá, la madre di tutti gli Orishas, viene venerata come protettrice dei mari e dei fiumi e fonte di benedizione spirituale. Questa dea porta con sé una connessione profonda tra le sue acque curative e l'interiorità di chi le si rivolge, simile al conforto che offre 'a Maronna ai Pesci. Attraverso questi parallelismi, si invitano i Pesci a esplorare storie di protezione e grazia, connettendosi a una gamma più ampia di simbologie internazionali che arricchiscono l'anima.

Consiglio delle stelle per i Pesci

Nel corso della settimana, i Pesci sono invitati a dedicare momenti significativi alla riflessione personale e alla connessione spirituale. Siate pronti ad accogliere i pensieri profondi e lasciatevi avvolgere dalla tranquillità che nasce dall'introspezione. Fate attenzione alle intuizioni che sorgono come una guida preziosa verso il vostro futuro personale.

L'invito di 'a Maronna è di conservare un cuore aperto e di accogliere con gratitudine le benedizioni della vita. Cercate di mantenere saldo il legame con chi vi sta vicino, poiché attraverso le relazioni potrete sperimentare il potere della comunità e della condivisione. Che il numero 8 della Smorfia napoletana vi ispiri a sentirvi protetti e amati, mentre il vostro cammino si intreccia con quello di altri in una ricerca continua di significato e bellezza.

Il mantra per la settimana è: “Con fiducia e amore, trovo forza e protezione”.