L’oroscopo di settembre 2025 annuncia un mese ricco di movimenti planetari che porteranno sorprese, nuove opportunità e anche qualche imprevisto. Alcuni segni, come Bilancia, Leone e Sagittario, vivranno settimane di crescita e soddisfazioni, mentre altri, come Toro, Pesci e Scorpione, dovranno gestire energie altalenanti e affrontare piccoli ostacoli quotidiani. L’autunno alle porte invita a riflettere, ma anche a ripartire con più forza: il cielo parla di sfide, conquiste e nuovi inizi che toccano tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche mese di settembre 2025 con pagelle

♈ Ariete

Il mese di settembre vi invita a rallentare e a concentrarvi su ciò che conta davvero. Dopo un’estate dinamica, ora potreste sentire la necessità di pianificare e riorganizzare. Nei rapporti personali ci saranno occasioni di chiarimento, mentre sul lavoro si apre un periodo favorevole a chi ha saputo seminare con costanza. La fortuna non manca, ma sarà la capacità di mantenere i piedi per terra a fare la differenza.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐

Energia: ⭐⭐⭐⭐

♉ Toro

Settembre porta qualche tensione da gestire con pazienza. Le responsabilità vi sembrano più pesanti del solito e l’umore potrebbe risentirne. Tuttavia, se saprete affrontare le difficoltà con calma, riuscirete a trasformare gli ostacoli in occasioni di crescita.

I rapporti di coppia richiedono più attenzione, mentre in ambito lavorativo è meglio evitare scontri diretti.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐

Energia: ⭐⭐⭐

♊ Gemelli

Il mese si apre con grande vitalità e desiderio di nuove avventure. Settembre vi spinge a mettervi in gioco, sia nella vita privata che sul lavoro. Le relazioni sono vivaci e stimolanti, con possibili incontri interessanti per i single. Sul fronte professionale la creatività è alle stelle, ma attenzione a non disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐⭐

Energia: ⭐⭐⭐⭐

♋ Cancro

Settembre vi invita a prendervi cura delle vostre emozioni e del vostro equilibrio interiore. I rapporti familiari e affettivi assumono un ruolo centrale, richiedendo più comprensione e ascolto.

In ambito professionale, la determinazione non vi manca, ma dovrete fare i conti con qualche rallentamento. La fortuna sarà discreta, ma la vera forza arriverà dal vostro intuito.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐

Energia: ⭐⭐⭐

♌ Leone

Il vostro settembre brilla di entusiasmo e coraggio. Sarete tra i protagonisti del mese, capaci di affrontare con sicurezza sfide e novità. Nei rapporti di coppia c’è complicità e voglia di costruire, mentre sul lavoro le occasioni di crescita si moltiplicano. La fortuna vi accompagna e l’energia è travolgente: siete un punto di riferimento per chi vi circonda.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐⭐

Energia: ⭐⭐⭐⭐⭐

♍ Vergine

Il mese porta chiarezza e nuove prospettive.

Sentirete la necessità di mettere ordine, di pianificare e di definire obiettivi concreti. L’amore è sereno, con possibilità di rafforzare i legami già stabili. Sul lavoro, la precisione sarà premiata e porterà risultati solidi. La fortuna non è esplosiva, ma vi sostiene nei momenti cruciali.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Fortuna: ⭐⭐⭐

Energia: ⭐⭐⭐

♎ Bilancia

Settembre vi regala un cielo limpido e stimolante. Siete tra i segni più favoriti del mese, con belle sorprese in amore e soddisfazioni sul lavoro. La capacità di mediazione e la vostra diplomazia vi renderanno vincenti in ogni situazione. È un periodo ideale per iniziare nuovi progetti e consolidare ciò che avete costruito.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Sorte: ⭐⭐⭐⭐⭐

Energia: ⭐⭐⭐⭐

♏ Scorpione

Il mese porta alti e bassi, soprattutto nelle relazioni.

Potreste sentirvi più critici del solito e questo potrebbe creare tensioni in coppia. Sul fronte lavorativo, la determinazione vi aiuterà a superare ostacoli e a dimostrare il vostro valore. La fortuna non è al massimo, ma l’energia interiore sarà la vostra arma vincente.

❤️ Amore: ⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐

Sorte: ⭐⭐

Energia: ⭐⭐⭐

♐ Sagittario

Settembre è un mese che vi stimola a guardare lontano e a puntare in alto. Avrete entusiasmo e voglia di cambiamento, con grandi opportunità di crescita sia in amore che sul lavoro. Le relazioni sentimentali sono vivaci, mentre sul fronte professionale nuove idee trovano terreno fertile. La fortuna vi sostiene e l’energia è in crescita.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Sorte: ⭐⭐⭐⭐

Energia: ⭐⭐⭐⭐

♑ Capricorno

Il mese vi invita a mettere a fuoco le vostre priorità.

Sarete molto concentrati sul lavoro e sulle responsabilità, anche a costo di trascurare un po’ la sfera sentimentale. Tuttavia, se saprete bilanciare meglio i due aspetti, ne trarrete beneficio. La fortuna è discreta, mentre l’energia richiede attenzione: non sovraccaricatevi.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Sorte: ⭐⭐⭐

Energia: ⭐⭐

♒ Acquario

Settembre vi apre nuove strade, soprattutto sul fronte delle relazioni e delle collaborazioni. Sarete ispirati e pronti a guardare oltre i soliti schemi. L’amore porta sorprese e intensità, mentre sul lavoro le novità vi renderanno protagonisti. La fortuna vi accompagna, mentre l’energia sarà vivace e in continuo rinnovamento.

❤️ Amore: ⭐⭐⭐⭐

Lavoro: ⭐⭐⭐⭐

Sorte: ⭐⭐⭐⭐

Energia: ⭐⭐⭐⭐

♓ Pesci

Il mese appare un po’ faticoso, con emozioni altalenanti e qualche incertezza.

Potreste sentirvi poco compresi nelle relazioni e questo vi renderà più sensibili del solito. Sul lavoro è importante non lasciarsi sopraffare da dubbi e paure, ma continuare a procedere passo dopo passo. La fortuna non brilla, ma le energie si rinnoveranno nella seconda parte del mese.