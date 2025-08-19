L’oroscopo di giovedì 21 agosto 2025 prevede tanto romanticismo per il Leone. Per la Vergine si riaccenderà la passione, mentre l’Acquario sarà messo sotto pressione da questioni personali e lavorative.

L'oroscopo di giovedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Amore: l'oroscopo segnala una persona che incrocerete nuovamente sul vostro cammino. Lavoro: acquisterete sempre più carisma e benessere finanziario. Fortuna: le energie saranno al massimo, non ci sarà bisogno di staccare la spina dalle faccende quotidiane.

Toro ♉ Amore: ci sarà bisogno di intesa e di comunicazione in ambito familiare.

Lavoro: con i colleghi arriverete a traguardi davvero molto importanti. Fortuna: arriverà qualche piccola delusione, ma vi passerà abbastanza presto.

Gemelli ♊ Amore: la tenerezza vi darà il coraggio di affrontare una dichiarazione d'amore in piena regola. Lavoro: sarete sul giusto cammino per completare un'idea, ma dovrete avere molta pazienza. Fortuna: detterete le regole della vostra vita quotidiana.

Cancro ♋ Amore: nonostante il cuore infranto, dimostrerete che sarete sempre dalla parte dell'amore e dei sentimenti. Lavoro: favorire il dialogo con i colleghi vi darà tanto credito. Fortuna: la vostra reputazione sarà in netto rialzo.

Leone ♌ Amore: il romanticismo sarà il motore principale della vostra giornata.

Lavoro: avrete la tendenza a placare i dissensi all'interno del contesto di lavoro. Fortuna: la giornata si prospetta fruttuosa.

Vergine ♍ Amore: vi basterà un nulla per scatenare la passione con la persona amata. Lavoro: le idee saranno tutte fattibili. Fortuna: non ci saranno ostacoli che possano impedirvi di arrivare alla meta stabilita da voi stessi.

Le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Amore: immergervi senza timore nelle amicizie significherà ritornare allo stato di grazia che avete lasciato. Lavoro: sarà preponderante un lavoro solitario, fatto con calma e raziocinio. Fortuna: avrete i conti in chiaro per non eccedere con le spese.

Scorpione ♏ Amore: ci saranno occasioni di dimostrare il vostro affetto più recondito alla famiglia e anche a qualcuno che vi interessa da tanto tempo.

Lavoro: anche se di tanto in tanto troverete il lavoro pesante, avrete molteplici soddisfazioni. Fortuna: la fortuna salirà vertiginosamente.

Sagittario ♐ Amore: la seduzione sarà lo strumento ideale per accattivare il partner. Lavoro: combinerete gli impegni professionali con il divertimento, e coinvolgerete anche la squadra. Fortuna: la serata promette tanti colpi di scena, non vi resta che goderveli.

Capricorno ♑ Amore: nuovi amori risponderanno perfettamente alla vostra richiesta di innamorarvi ancora. Lavoro: state perdendo le redini di un progetto importante. Fortuna: ci saranno tante occasioni di lavoro per coloro che lo stanno ancora cercando.

Acquario ♒ Amore: ritornerete ad avere un atteggiamento molto sereno con la famiglia e con la persona amata.

Lavoro: affronterete dei progetti alquanto stressanti, cercate di riposare quando potete. Fortuna: le stelle vi faranno una sorpresa con i fiocchi.

Pesci ♓ Amore: giovedì sarà la giornata in cui l'amore rifiorirà nella vostra vita quotidiana. Lavoro: le ricompense saranno commisurate al vostro impegno. Fortuna: i guadagni torneranno a essere protagonisti sullo scenario economico.