L'oroscopo di settembre 2025 è pronto a fare il punto della situazione riguardo il livello della fortuna di ciascun segno zodiacale. Tra i migliori del mese spicca il nome della Vergine, premiata a pieno punteggio e alle prese con nuovo slancio relazionale. Bene anche la Bilancia, mentre i Gemelli sono tra i segni meno fortunati.

Classifica e previsioni astrologiche del mese di settembre 2025

Gemelli – Settembre si apre con una certa lentezza, che potrebbe farvi sentire meno energici e inclini a lanciarsi in nuove sfide. Non si tratta di un periodo negativo, ma piuttosto di una fase che invita alla riflessione e a un ritmo più domestico e raccolto.

Vi scoprirete più desiderosi di trascorrere tempo a casa, in compagnia delle persone care, senza troppi scossoni. Nei rapporti sentimentali la situazione appare stabile: c’è dialogo e una buona dose di romanticismo che ravviva la quotidianità. Tuttavia, alcuni di voi potrebbero avvertire il bisogno di mettere in discussione ciò che provano, forse perché non tutto è chiaro nel cuore. L’importante sarà la sincerità, con voi stessi e con chi vi sta accanto. Sul fronte lavorativo, piccoli segnali di ripresa ci sono, ma richiedono pazienza: non abbiate fretta e usate questo tempo per prepararvi a mosse più decise nelle settimane successive. Tre trifogli.

Sagittario – Il mese si presenta con luci e ombre.

Dopo un’estate non troppo semplice, settembre vi chiede di ritrovare il vostro equilibrio, senza pretendere tutto e subito. La routine vi sembrerà più pesante del solito, ma basterà alternarla con momenti di leggerezza per non farvi sopraffare. Le relazioni con amici e familiari si rivelano una fonte di energia: non trascuratele, perché proprio lì troverete conforto e nuove idee. In amore potrebbero emergere dubbi o contrasti, soprattutto se da tempo vi sentite distanti dal partner. Cercate di non lasciarvi trascinare da tensioni inutili: se la base è solida, un chiarimento potrà rafforzare il legame. Sul lavoro potrebbero presentarsi difficoltà organizzative o malintesi con colleghi. Sarà fondamentale mantenere calma e diplomazia, senza reagire di impulso.

Tre trifogli.

Capricorno – Settembre parte in sordina, con qualche fastidio o malumore che rischia di appesantire le prime settimane. Alcuni di voi potrebbero sentirsi messi alla prova da impegni gravosi o da richieste lavorative pressanti. Fortunatamente, con il passare dei giorni l’atmosfera cambia e diventa molto più favorevole, fino a regalarvi un finale di mese davvero promettente. In amore si intravedono segnali di maggiore intesa: finalmente potrete lasciare alle spalle sospetti e rigidità, riscoprendo la gioia di condividere. Se siete single, sarà proprio verso la fine del periodo che qualcuno riuscirà a farvi battere il cuore. Non abbiate paura di concedervi qualche uscita in più, perché gli incontri casuali potrebbero riservare sorprese.

A livello pratico, nuove opportunità si affacciano, ma richiederanno impegno e concentrazione. Tre trifogli.

Ariete – I primi venti giorni del mese scorrono veloci e pieni di vitalità: vi sentirete energici e pronti a mettervi in gioco in vari ambiti. Sarà un periodo ricco di entusiasmo, in cui potrete conquistare ciò che desiderate, sia in amore che nella vita sociale. La passione nella coppia è forte e vi regala emozioni intense, capaci di scacciare ogni malinconia. Attenzione però agli ultimi dieci giorni: la stanchezza potrebbe farsi sentire e qualche imprevisto rischia di turbare la vostra serenità. Non lasciate che piccoli contrattempi rovinino il buon andamento generale. Sul fronte professionale dovrete avere pazienza: i veri cambiamenti non sono immediati e si concretizzeranno più avanti.

Intanto approfittate del mese per consolidare idee e progetti. Quattro trifogli.

Toro – Settembre si presenta come un mese di ripresa e rinnovata energia. Dopo un’estate altalenante, ritroverete fiducia e serenità, sia nelle relazioni che nella vita quotidiana. Le coppie che hanno superato momenti difficili riusciranno a riscoprirsi, vivendo con più complicità e condivisione. La settimana finale del mese potrebbe portare una decisione importante: per alcuni sarà il desiderio di andare a convivere o addirittura di compiere un passo ufficiale verso il matrimonio. Chi è single potrà vivere nuove esperienze sentimentali senza timori, lasciandosi guidare da intuizione e cuore. Nel lavoro le prime settimane scorrono tranquille, ma verso la parte centrale potreste trovarvi di fronte a nuove sfide.

Nulla che non si possa gestire: anzi, saranno occasioni per dimostrare le vostre capacità. Quattro trifogli.

Acquario – L’inizio del mese vi vede dinamici e pieni di entusiasmo: avete voglia di divertirvi, di lanciarvi in nuove esperienze e di costruire qualcosa di stimolante per il futuro. I primi dieci giorni sono perfetti per una breve vacanza, per un incontro romantico o semplicemente per godervi la compagnia degli amici. Nella seconda parte del mese invece l’attenzione si sposta sulle questioni pratiche, soprattutto economiche. Vi sentirete più responsabili e pronti a riorganizzare alcune abitudini, senza però rinunciare a momenti di leggerezza. In amore chi è in coppia continuerà a mantenere una certa stabilità, anche se non sempre con grande entusiasmo.

I single avranno più di un’occasione per flirtare, ma senza prendere decisioni troppo affrettate. Quattro trifogli.

Leone – Settembre vi regala un’energia speciale: siete pronti a mettervi in gioco con coraggio, determinazione e lucidità. Questo mese rappresenta un’occasione per dare finalmente la spinta decisiva a progetti che aspettavano solo voi per decollare. Non vi mancano alleati e amicizie sincere che sapranno sostenervi nei momenti cruciali. In amore vivrete una fase intensa: i cuori liberi potrebbero restare affascinati da una persona incontrata in ambito lavorativo o durante le attività quotidiane. Le coppie, invece, riscoprono passione e complicità, anche grazie alla voglia di sorprendersi a vicenda.

La vostra forma fisica sarà invidiabile, e questo vi aiuterà a reggere senza difficoltà i ritmi impegnativi che vi attendono. Cinque trifogli.

Pesci – Questo mese promette di essere uno dei migliori dell’anno per voi. Settembre vi invita a riscoprire la gioia dei sentimenti e a mettere al centro la vita affettiva. Chi ha vissuto tensioni in coppia troverà finalmente il coraggio e la disponibilità per ricostruire un legame solido, fatto di dialogo e piccoli gesti quotidiani. Se siete single, gli incontri non mancheranno e avrete la possibilità di lasciarvi conquistare da nuove emozioni. L’amore è a portata di mano: basterà non chiudersi e accogliere con fiducia chi mostra interesse nei vostri confronti.

Sul fronte economico, i soldi non arriveranno subito, ma ci sono segnali concreti che vi fanno ben sperare per il futuro. Tenete duro: presto vedrete risultati tangibili. Cinque trifogli.

Cancro – Dopo un’estate non sempre brillante, settembre porta con sé un’aria nuova e positiva. Vi sentirete più sereni e in sintonia con voi stessi, pronti a recuperare energie fisiche e mentali. La vita sociale si arricchisce di occasioni interessanti: inviti, eventi e incontri vi mettono al centro dell’attenzione, offrendovi l’opportunità di ampliare i vostri orizzonti. L’amore risplende, soprattutto se avete voglia di lasciarvi andare a gesti romantici e a momenti di passione con il partner. Le coppie consolidate possono vivere piccole follie che rendono la quotidianità più frizzante.

Per i single, le possibilità di nuove conoscenze sono numerose e potrebbero nascere legami sorprendenti. Sul lavoro iniziano ad arrivare segnali incoraggianti: siate pronti a coglierli. Cinque trifogli.

Scorpione – Settembre segna per voi un mese di rivincite e soddisfazioni. Vi sentirete carichi di energia positiva, capaci di affrontare ogni situazione con determinazione e carisma. La vita sociale si arricchisce di incontri stimolanti: alcuni potrebbero trasformarsi in occasioni lavorative preziose, altri in esperienze sentimentali coinvolgenti. Chi è single ha ottime possibilità di vivere nuove avventure, mentre chi è in coppia ritroverà passione e intesa con la persona amata. Nel lavoro sarete un punto di riferimento: i vostri ritmi e la vostra capacità organizzativa saranno difficili da eguagliare, anche per i colleghi più attenti.

È il momento giusto per investire energie in progetti che contano davvero. Cinque trifogli.

Bilancia – Un mese dinamico e ricco di stimoli. Settembre vi vede particolarmente creativi e intuitivi, pronti a sfruttare nuove occasioni in campo professionale e personale. La vostra capacità di sedurre è al massimo: i single avranno numerose opportunità di vivere flirt e incontri intriganti, spesso con persone molto diverse da loro ma ugualmente affascinanti. Le coppie, invece, potrebbero attraversare una fase in cui gli impegni lavorativi o sociali tendono a sottrarre tempo all’intimità. Cercate di non trascurare il partner: basteranno piccoli gesti per ristabilire l’armonia. Sul lavoro e nello studio le prospettive sono incoraggianti: i vostri sforzi iniziano a dare frutti concreti, a patto di non disperdere energie in troppe direzioni.

Cinque trifogli.

Vergine – Settembre è per voi un mese brillante, soprattutto sul piano delle relazioni. Vi sentirete più socievoli e comunicativi che mai, pronti a rafforzare i rapporti già esistenti e ad aprirvi a nuove amicizie. L’amore scorre con leggerezza: i single vivranno incontri stimolanti, anche in ambienti legati allo studio o al lavoro, mentre le coppie troveranno nuovo entusiasmo nella complicità quotidiana. La vostra popolarità è in crescita e sarete spesso al centro dell’attenzione, cosa che vi renderà ancora più motivati. Sul piano professionale i risultati arriveranno, anche se non immediatamente: si tratta di un periodo di preparazione, in cui costruire con pazienza le basi per successi futuri. Cinque trifogli.