L'oroscopo è pronto a predire come sarà il mese di settembre 2025 di ciascun segno dello zodiaco. Per molti avrà inizio un periodo di transizione, in cui ci si lascia alle spalle l'estate e tutte le dinamiche vissute e riprendere in mano la solita routine. Per altri, invece, sarà un mese di cambiamenti, di nuovi inizi e di addii. Il segno che ottiene il primo posto in classifica, trascorrendo un mese interessante, è la Bilancia, mentre l'Ariete è ultimo.

Classifica e oroscopo settembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Ariete – Questo mese può mettervi un po’ alla prova, complice il passaggio tra le giornate calde e luminose dell’estate e l’atmosfera più fresca e tranquilla dell’autunno.

Potreste avvertire un certo senso di nostalgia per i momenti passati all’aperto o tra locali affollati, ma sarà importante imparare a volgere lo sguardo verso ciò che vi attende. Intorno a metà mese potreste essere protagonisti di una trasformazione significativa, che riguardi il vostro aspetto o il vostro mondo interiore. Chi lavora in proprio potrebbe valutare una piccola vacanza fuori stagione, ma alcune situazioni esterne rischieranno di modificare i piani. In ambito professionale o di studio dovrete affrontare questioni delicate che richiederanno tatto e capacità di mediazione. In famiglia non mancheranno momenti di tensione o divergenze con un parente, ma in campo sentimentale le cose potrebbero andare meglio, soprattutto per chi vive una relazione stabile: un progetto comune avrà ottime possibilità di realizzarsi.

Da mettere in agenda anche controlli di salute o appuntamenti dal dentista.

1️⃣1️⃣- Sagittario – Archiviate le vacanze, il ritorno alla routine non sarà immediato. L’inizio del mese potrebbe sembrarvi faticoso e richiederà un surplus di energia e concentrazione. Non sempre riuscite a convivere serenamente con il calo di luce e di temperature, e questo potrebbe generare in voi un po’ di malinconia. Sarà però fondamentale evitare di lasciarsi travolgere da pensieri cupi o da ansie che rischiano di frenare i progetti. Ci saranno spese da gestire e movimenti economici da monitorare con attenzione, così da non trovarvi con il bilancio in rosso. La seconda metà del mese porterà un progressivo miglioramento: inizierete a ritrovare motivazione e il vostro spirito intraprendente tornerà in azione.

Ottobre vi troverà più forti e determinati.

1️⃣0️⃣- Toro – Settembre si presenterà come un mese di grande rilievo, con situazioni che potrebbero cambiare la quotidianità. Potrebbe trattarsi di un avanzamento professionale, di un riconoscimento importante o dell’inizio di un percorso nuovo in cui finalmente vi sentirete apprezzati. Anche in amore ci saranno momenti intensi: se desiderate consolidare un legame o pensate di allargare la famiglia, questo periodo sarà particolarmente fertile. Chi ha chiuso una relazione in passato potrebbe trovarsi davanti alla possibilità di riaccendere la fiamma, ma sarà essenziale riflettere bene prima di fare passi importanti. Sul fronte pratico si apriranno opportunità interessanti, anche dal punto di vista economico.

Una persona cara raggiungerà un traguardo e voi avrete un ruolo prezioso nel suo percorso.

9️⃣- Scorpione – Il mese richiederà di affrontare alcune questioni complesse, ma sarà anche ricco di esperienze intense e stimolanti. Sul piano familiare, eventuali problemi verranno gestiti con fermezza e lucidità, mentre sul lavoro potrebbero presentarsi occasioni per avanzare o guadagnare entrate extra. Sarà un periodo denso di impegni e vi servirà organizzazione per non perdere il filo. Potrebbero esserci tensioni con colleghi o superiori: mantenere un approccio professionale vi aiuterà a evitare contrasti inutili. Chi si prepara a tornare sui banchi di scuola potrebbe provare una certa insicurezza o disagio di fronte a novità poco gradite.

Non lasciatevi imprigionare da vecchi schemi: aprirvi a nuove prospettive sarà la vostra vera forza.

8️⃣- Leone – Dopo un’estate vissuta al massimo, tornare alla routine vi peserà più del previsto. I primi giorni del mese potrebbero ancora regalarvi qualche raggio di sole e momenti di svago, ma sarà importante iniziare gradualmente a rientrare nei ritmi autunnali. Dal 23 in poi, vi ritroverete immersi nelle tipiche giornate più corte e fresche, e dovrete adattarvi a nuovi scenari sia in ambito lavorativo che sociale. Non mancheranno cambiamenti significativi: potreste investire in un nuovo dispositivo tecnologico, rinnovare il look o dedicarvi a qualche miglioramento personale. La parola d’ordine sarà flessibilità: accogliere le novità senza timore vi aiuterà a trarne il meglio.

7️⃣- Vergine – Settembre per voi sarà carico di iniziative e di momenti da celebrare, magari anche il vostro compleanno. Vi sentirete pronti a ripartire con energia, ma non tutto filerà liscio: chi studia dovrà affrontare cambiamenti non del tutto graditi, che potrebbero dare una sensazione di essere “bloccati”. Si presenteranno piccoli imprevisti che richiederanno prontezza di spirito e capacità di adattamento. Molti di voi penseranno a migliorare la propria salute o immagine: c’è chi inizierà una dieta, chi si concederà un taglio di capelli per riparare i danni estivi, e chi pianificherà acquisti importanti. Sarà un mese movimentato e ricco di decisioni da prendere, perciò mantenere calma e lucidità sarà fondamentale.

6️⃣- Gemelli – Il mese si rivelerà perfetto per riallacciare rapporti che si erano allentati nei mesi estivi. Dovrete rispettare alcune nuove direttive o regole, ma sarete pronti ad affrontarle con spirito pratico e serenità. La vostra energia interiore sarà forte e vi permetterà di restare concentrati sugli obiettivi a lungo termine. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare un nuovo hobby o portare a termine progetti creativi rimasti in sospeso, come la scrittura o la lettura di un libro. La prima metà del mese sarà all’insegna della lentezza: vi godrete ancora un po’ di relax prima di tornare a pieno ritmo, per poi ritrovare la vostra naturale vivacità mentale e fisica.

5️⃣- Capricorno – Settembre sarà un mese altalenante, con giornate frenetiche alternate a momenti di distensione.

Alcune questioni economiche o professionali richiederanno attenzione e potrebbero generare nervosismo. In ambito affettivo, le coppie discuteranno di progetti comuni, in particolare legati alla casa o alla famiglia. Una situazione familiare avrà un ruolo centrale e vi terrà occupati per buona parte del mese. Nonostante questo, ci saranno anche occasioni fortunate e momenti di leggerezza che vi aiuteranno a dimenticare le fatiche passate. Possibili incontri emozionanti e ritorni di persone importanti nella vostra vita.

4️⃣- Acquario – Dopo un periodo impegnativo, Settembre si presenterà come un mese carico di possibilità. Potrebbero arrivare novità di grande impatto, come un trasferimento, una convivenza o l’inizio di un progetto importante.

Vi assumerete nuove responsabilità, ma sarà fondamentale non sovraccaricarvi. Sul piano sentimentale, i single potrebbero decidere di buttarsi in nuove esperienze, pur con qualche iniziale difficoltà nel relazionarsi. Le amicizie virtuali potranno diventare più solide. Sul fronte finanziario, potreste accantonare denaro per un acquisto importante o per garantire stabilità al futuro.

3️⃣- Pesci – L’arrivo di settembre vi porterà la serenità che desideravate dopo mesi caldi e intensi. Ritroverete vecchie conoscenze e vi accorgerete di come il tempo abbia cambiato le persone. Alcuni progetti messi in pausa torneranno in primo piano e li affronterete con entusiasmo rinnovato. L’amore sarà travolgente: con il partner condividerete momenti di grande complicità e divertimento, mentre chi è single avrà occasione di fare incontri interessanti, anche durante viaggi o brevi spostamenti.

Piccoli imprevisti potranno rallentarvi, ma non intaccheranno il vostro buonumore. Miglioramenti anche sul fronte fisico, specialmente per chi ha cambiato stile di vita o alimentazione.

2️⃣- Cancro – Per voi questo mese segnerà un nuovo inizio, con il ritorno alla routine dopo un’estate ricca di alti e bassi. Nonostante i cambiamenti in arrivo, saprete affrontarli con determinazione. In amore e in famiglia regnerà l’armonia e sentirete forte il legame con le persone care. Potrebbero nascere sentimenti verso qualcuno conosciuto in un nuovo ambiente, che sia di lavoro o di studio. Approfitterete di gite brevi e di momenti di relax all’aria aperta. Ci sarà voglia di rinnovare il guardaroba e prendersi cura di sé, anche con piccoli cambiamenti di look o con le classiche pulizie di stagione.

La salute mostrerà segnali di miglioramento.

1️⃣- Bilancia – Settembre porterà equilibrio e nuove prospettive. Sarete più consapevoli delle vostre priorità e pronti a prendere decisioni importanti. In famiglia si muoveranno situazioni rilevanti, mentre nella sfera professionale si apriranno opportunità di crescita. Entro la prima parte del mese sarà utile concludere questioni urgenti per liberare spazio a progetti futuri. Il periodo sarà favorevole anche alla pianificazione di obiettivi a lungo termine: il vostro futuro inizierà a delinearsi in modo più chiaro, con la possibilità di realizzare un sogno importante nei prossimi mesi.