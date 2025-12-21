L’aria del solstizio d’inverno porta con sé riflessione, cambiamento e un desiderio profondo di chiarezza. Nell'oroscopo di lunedì 22 dicembre le stelle invitano ad ascoltare le emozioni e prepararsi a chiudere l’anno con maggiore consapevolezza.

Il Sole e la Luna in Capricorno regalano affetto e complicità al segno di terra, invece l'Ariete dovrà essere un po’ più attivo e responsabile in amore. La pazienza aiuterà tanto i nativi Toro nel lavoro, mentre il Leone sarà in cerca di grandi cambiamenti nella propria routine.

Previsioni oroscopo lunedì 22 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: la settimana parte con energia ma anche con qualche imprevisto. Mantenete la calma in amore e non reagite d’impulso. Anche se Venere sarà favorevole, con il Sole e la Luna contrari non vi sentirete in ottima forma. Nel lavoro ascoltare i colleghi potrebbe darvi l'ispirazione necessaria per costruire progetti di successo. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali in miglioramento in campo amoroso. L'arrivo del Sole e della Luna porterà piacevoli momenti tra voi e la persona che amate, soprattutto per voi nati nella prima decade. In amore servirà un po’ di pazienza per una relazione sana, ma sarete sulla strada giusta per vivere bei momenti insieme al partner.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la comunicazione con il partner sarà fondamentale in questo periodo prenatalizio. Sarà importante chiarire questioni in sospeso e comprendere a fondo i sentimenti del partner per stare bene insieme. In quanto al lavoro meglio non correre troppi rischi per il momento a causa di Mercurio, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che annunciano un cielo un po’ più cupo. Le emozioni sono intense, ma con la Luna e Venere contro potreste esprimerle nel modo sbagliato. In ambito professionale dovrete sapere reagire agli ostacoli se volete centrare i vostri obiettivi più grandi. Dimostrate prima di avere le abilità necessarie. Voto - 6️⃣

Leone: sarete alla ricerca di grandi cambiamenti in questo periodo.

Le stelle saranno una posizione favorevole, e ci terrete molto a sognare e cambiare in meglio la vostra vita. In amore dedicate più tempo al partner e a stare meglio insieme. Nel lavoro impegnatevi per trovare idee e progetti che possono elevare la vostra posizione. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna e Venere renderanno questo inizio di settimana meno traumatico. Venere sarà ancora in cattivo aspetto, ma in questa giornata sarà un po’ più semplice comprendere i sentimenti del partner. Nel lavoro la creatività non manca, ma dovrete saperla gestire bene per ottenere buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: questo lunedì di dicembre vedrà un cielo tutto sommato discreto sopra di voi. In amore sarete romantici quanto basta, ma non sempre sarete così abili nel fare emergere le vostre emozioni.

Nel lavoro la giornata sarà produttiva grazie a Marte e Mercurio, a patto che riusciate a organizzarvi bene e non pretendiate la perfezione. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali positive in questa giornata di lunedì. In amore le relazioni sono al centro, e ci terrete molto a essere felici insieme alla vostra fiamma. Nel lavoro attenzione a non rimandare una decisione importante. Anche se siamo vicini a Natale, sarà importante concludere determinate mansioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: cielo del momento che vedrà il Sole lasciare il vostro segno zodiacale. Poco male in fondo, considerato che Venere sarà favorevole, e vi aiuterà a trasmettere con efficacia le vostre emozioni nei confronti del partner.

In quanto al lavoro avrete un intuito fortissimo grazie a Mercurio, che vi aiuterà a trovare ottime idee per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: affetto e complicità non mancheranno durante questo lunedì di dicembre. Il Sole e la Luna illumineranno la vostra vita sentimentale, concedendovi momenti di piacevole intesa con la persona che amate. In quanto al lavoro avrete bisogno di qualche novità, che possa stimolarvi a metterci più impegno e qualche nuova idea. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale piena d'affetto in questa giornata di lunedì. La vostra routine sarà stimolante e piacevole, ma attenzione a non superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro, determinazione e lucidità non vi mancheranno grazie a Marte e Mercurio.

Con le vostre capacità, avrete l'occasione di fare passi avanti concreti in quel che fate. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna e il Sole dalla vostra parte. Alcuni sentimenti non saranno ancora ben chiari, ma in questa giornata potreste provare a risolvere qualcosa che non va nel vostro rapporto. In ambito professionale rimanete con i piedi per terra. Non sempre le vostre idee possono funzionare. Voto - 7️⃣