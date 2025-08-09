L'oroscopo di domenica 10 agosto ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali del giorno sono pronte a svelare i segreti dei dodici segni, con particolare attenzione alla vita sentimentale e sociale.

Cancro e Pesci saranno profondamente innamorati del partner, daranno grande importanza ai sentimenti e cercheranno di creare un rapporto stabile, sincero e duraturo. Il Leone e l'Acquario, invece, saranno piuttosto ambiziosi e dimostreranno tutta la loro determinazione anche attraverso piccoli gesti.

Oroscopo di domenica 10 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non vi piacerà eseguire gli ordini. Vorrete essere i padroni del vostro destino e, se ci sarà da lottare, non vi tirerete di certo indietro.

Toro: eviterete di frequentare persone troppo insistenti e pettegole. Preferirete parlare del più e del meno, senza andare troppo nello specifico.

Gemelli: non vedrete l'ora di prendervi qualche giorno di pausa. La stanchezza comincerà a farsi sentire a causa del lavoro e dello stress. Dovrete resistere solo un altro po'.

Cancro: il rapporto con il partner andrà a gonfie vele. Quando starete accanto a lui vi sembrerà di toccare il cielo con un dito. La sua compagnia sarà apprezzatissima.

Leone: nonostante le difficoltà, non vi tirerete indietro.

Continuerete a lottare per realizzare i vostri obiettivi. Dimostrerete di avere coraggio e grande forza d'animo.

Vergine: potrebbe essere il momento giusto per rivedere le vostre scelte. Non dovrete cambiare tutto, ma sarà importante non avere rimpianti. Non lasciatevi sfuggire questa occasione.

Bilancia: parlerete a cuore aperto con gli amici e con i parenti. La loro felicità sarà essenziale per voi e non avrete paura di dire la verità. Questo vi farà onore, anche se dovrete essere delicati.

Scorpione: le cose con il partner non andranno molto bene. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a ritrovare l'equilibrio perduto. Dialogo e pazienza saranno essenziali.

Sagittario: vorrete soltanto rilassarvi.

Sarà piacevole trascorrere una giornata in completa tranquillità, magari in compagnia delle persone care.

Capricorno: riscoprirete alcuni vecchi hobby. Deciderete di provare a dare nuovamente spazio alla fantasia e alla creatività. Sicuramente, non ve ne pentirete.

Acquario: non vi arrenderete di fronte a niente e a nessuno. Guarderete avanti, continuando a percorrere la direzione desiderata. Sarete pronti anche a fare dei sacrifici.

Pesci: guarderete il partner con gli occhi dell'amore. Sentirete le farfalle nello stomaco e vorrete solo vivere una giornata tranquilla insieme. Sentirete di aver scelto la persona giusta.