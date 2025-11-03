L'oroscopo dal 10 al 16 novembre 2025 rivela in anteprima come sarà la settimana, caratterizzata da diversi transiti planetari. Il segno migliore del periodo sarà i Pesci, che conquista il 1° posto in classifica. Per il Capricorno sarà invece una fase più complessa sul piano sentimentale. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo settimanale dal 10 al 16 novembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Capricorno – Non sarà un periodo particolarmente semplice per quanto riguarda le questioni di cuore. Potrebbero emergere piccole tensioni o incomprensioni che, se trascurate, rischiano di compromettere l’armonia domestica.

In casa ci saranno anche alcune riparazioni o incombenze pratiche da gestire, e questo potrebbe farvi sentire ancora più stanchi. Provate a ritagliarvi momenti di piacere, magari cucinando o dedicandovi a un hobby rilassante. Attenzione agli imprevisti, che potrebbero scombinarvi i piani. Tirate fuori il coraggio e affrontate le difficoltà con fermezza: è proprio nei momenti più complicati che emerge la vostra forza interiore.

1️⃣1️⃣ - Ariete – La settimana richiederà energia, concentrazione e determinazione. Meglio non rimandare ancora compiti o decisioni importanti: occorre agire con prontezza per evitare di accumulare stress nel prossimo fine settimana. In amore ci sarà qualche turbolenza, specialmente tra le coppie di lunga data, dove le questioni economiche o familiari potrebbero diventare motivo di scontro.

Chi vive una relazione nuova, invece, inizierà a chiedersi se la storia abbia davvero solide basi. Dedicate del tempo a voi stessi e cercate di introdurre piccoli cambiamenti nella vostra vita quotidiana: anche una semplice modifica alla routine può fare la differenza.

1️⃣0️⃣ - Vergine – Nei prossimi giorni dovrete imparare l’arte dell’accontentarsi. Non tutto andrà secondo i vostri piani e alcune giornate potrebbero risultare grigie o faticose. Ciò nonostante, abbiate fiducia: la ruota del destino sta già iniziando a girare a vostro favore. Evitate discussioni in famiglia, perché potreste dire parole di cui vi pentireste. È importante mantenere la calma e gestire con prudenza le spese, poiché si prospettano uscite impreviste.

Concentratevi sul presente e ricordate che anche i periodi più difficili possono diventare una preziosa occasione di crescita personale.

9️⃣ - Gemelli – In questa settimana vi sentirete divisi tra il desiderio di realizzare un sogno e la paura di fallire. Spesso il vostro entusiasmo viene frainteso, ma non dovete lasciarvi scoraggiare dal giudizio altrui. Se avete un progetto importante, valutate bene i dettagli e poi procedete senza esitazione. Le fatiche di questi mesi inizieranno finalmente a dare i primi frutti. In campo sentimentale, chi è single penserà a una persona che gli è rimasta nel cuore ma che non sembra ricambiare: è tempo di guardare oltre e aprirsi a nuove possibilità. Se vi sentite giù, trovare conforto in chi vi vuole bene o concedetevi un momento di leggerezza.

8️⃣ - Leone – Settimana caratterizzata da alti e bassi e da una serie di imprevisti che vi costringeranno a rivedere i vostri piani. Nelle relazioni di coppia, specialmente quelle più stabili, potrebbero emergere tensioni legate a questioni economiche o a divergenze di vedute. Se una storia non funziona più da tempo, dovrete trovare il coraggio di chiuderla e voltare pagina. È inutile trascinare situazioni che non vi rendono felici. Sul lavoro o nello studio, invece, cercate di mantenere la calma: il vostro spirito combattivo vi permetterà di superare ogni ostacolo e di rimettere tutto in ordine entro la fine della settimana.

7️⃣ - Toro – I prossimi giorni porteranno buone prospettive sul fronte professionale, ma il segreto sarà metterci impegno personale.

Non basterà affidarsi al caso: dovrete studiare, approfondire e mettere in pratica nuove strategie. Qualche vecchia abitudine andrà modificata, soprattutto se vi sta impedendo di esprimere tutto il vostro potenziale. Potrebbe esserci un confronto acceso con qualcuno che non condivide il vostro modo di fare: affrontatelo con maturità, senza scendere a provocazioni. In amore, evitate di giocare con i sentimenti altrui e siate più trasparenti. Attenzione ai piccoli incidenti domestici o alle distrazioni.

6️⃣ - Scorpione – Questa settimana sarà importante per ritrovare un equilibrio economico e personale. I vostri sforzi spesso non vengono riconosciuti come meriterebbero, ma non scoraggiatevi: la costanza sarà premiata.

Meglio tenere d’occhio le spese e organizzare le risorse con calma. Potreste ricevere notizie utili o incontrare qualcuno che vi darà informazioni preziose per il futuro. Muoversi un po’ potrebbe aiutarvi a scaricare la tensione. Mantenete fede agli impegni e non procrastinate, altrimenti rischierete di arrivare al weekend esausti.

5️⃣ - Cancro – Settimana costruttiva e piena di nuove opportunità. Continuerete a inseguire con costanza i vostri obiettivi e otterrete risultati concreti. La vostra evoluzione personale è in corso e presto raccoglierete i frutti del vostro impegno. Non mancheranno incontri o inviti interessanti, anche se qualche preoccupazione legata ai figli o alla famiglia potrebbe rubarvi un po’ di serenità.

In amore, il dialogo sarà la chiave per evitare discussioni banali. Prendetevi cura del vostro benessere e adottate piccole attenzioni per affrontare al meglio la stagione: bastano poche attenzioni per restare in forma e non perdere il ritmo.

4️⃣ - Acquario – Il passato continua a bussare alla vostra mente, ma è tempo di guardare avanti. Una persona vicina vi offrirà sostegno e comprensione, aiutandovi a superare una difficoltà che vi ha lasciato segni profondi. Chi è single preferirà concentrarsi sul lavoro e sui propri progetti personali, sognando un cambiamento radicale, magari un trasferimento o una nuova esperienza lontano da casa. Cercate di lasciare andare abitudini che non vi fanno stare bene e dedicate più tempo alla cura di voi stessi: la vostra rinascita comincia proprio da qui.

Ascoltate il cuore, ma anche la vostra salute.

3️⃣ - Sagittario – Arriveranno proposte interessanti, ma dovrete essere pronti a coglierle senza lasciarvi frenare dalla pigrizia. Le giornate saranno frenetiche e dense di impegni, ma potrete contare su una buona dose di fortuna e determinazione. In amore, i single riceveranno un invito o un messaggio inaspettato che potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante. Le coppie ritroveranno complicità e voglia di condividere nuovi progetti. Nel weekend concedetevi un momento di evasione: anche una breve gita vi farà tornare il sorriso.

2️⃣ - Bilancia – Vi attende una settimana dinamica, piena di attività e appuntamenti. Vi sentirete stimolati e desiderosi di migliorare la vostra vita, sia personale che professionale.

Potrete stringere nuovi contatti utili per il futuro e consolidare collaborazioni promettenti. Ricordate di pensare un po’ di più a voi stessi: siete spesso troppo disponibili e questo vi porta a trascurare i vostri bisogni. In amore, la complicità crescerà, anche nelle relazioni a distanza, dove l’unione sarà più forte che mai. La vostra dolcezza sarà un’arma potente per superare qualunque tensione.

1️⃣ - Pesci – Le critiche altrui non vi scalfiscono, ma questa settimana potreste sentirvi più forti e meno sensibili del solito. Non lascerete che i giudizi degli altri condizionino il vostro umore o le vostre scelte, per questo andrà tutto per il meglio. In amore, c’è bisogno di una scossa: la routine ha spento un po’ di passione e solo voi potete riaccenderla.

Mostrate più romanticismo, organizzate qualcosa di speciale per il partner. Chi è single potrebbe ricevere un invito o partire per un piccolo viaggio che porterà novità inattese. Allontanate ogni pensiero negativo e lasciatevi guidare dalla speranza: la felicità è molto più vicina di quanto immaginate.