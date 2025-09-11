Nella settimana astrologica dal 15 al 21 settembre il cielo accompagna ogni segno zodiacale verso nuove consapevolezze. Ci saranno in particolare due eclissi ravvicinate, che creano un clima intenso, che spinge ogni segno a guardarsi dentro e a lasciare andare ciò che non serve più. In particolare per l'Acquario c'è una buona comunicazione e affetto.

Le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali

♈ Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Durante questa settimana, l'Ariete affronta riflessioni karmiche e potenziali ritorni dal passato che impongono una scelta consapevole.

Il consiglio è di lasciare andare ciò che rallenta il cuore e aprirsi a nuove possibilità emotive.

♉ Toro (20 aprile – 20 maggio)

Questo segno beneficerà di routine rassicuranti e di opportunità di crescita concreta, grazie allo sguardo attento sulle piccole gioie quotidiane, favorito dall’ingresso di Venere in Vergine.

♊ Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

La comunicazione è molto importante in questa settimana: incontri stimolanti potrebbero nascere da conversazioni sincere, mentre Mercurio in Bilancia invita alla chiarezza tra amore e ragione.

♋ Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Le emozioni si intensificano, soprattutto con la Luna Piena che eleva l’istinto creativo. È il momento per fidarsi dell’intuito e tradurlo in gesti concreti.

♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)

Le opportunità professionali saranno particolarmente luminose verso metà settimana. Tuttavia, è consigliabile non cedere all’eccesso: il consiglio è di agire con misura e autenticità.

♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La precisione è ora un'arma importante: in amore, la chiarezza dominerà, mentre nel lavoro si prospettano risultati gratificanti grazie alla cura meticolosa dei dettagli.

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

In ambito sentimentale la sfida sta nell’armonizzare cuore e mente. Creare atmosfere romantiche, ricche di estetica e verità, rafforzerà i legami.

♏ Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Intensità ed emozione si mescolano nella settimana. L’amore diventa trasformativo: usare questa forza interiore per costruire legami autentici può rivelarsi una rinascita.

♐ Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questo segno zodiacale è chiamato a definire le proprie aspirazioni con chiarezza. È tempo di trasformare passione in direzione concreta, grazie anche al trampolino creato dagli influssi celesti.

♑ Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Questa settimana è l’occasione ideale per mettere a fuoco progetti a lungo termine e consolidare obiettivi pratici, sfruttando la spinta dalla carta astrale.

♒ Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Si tratta di una settimana fertile sul piano comunicativo e affettivo: condividere ciò che si impara potrà aprire dialoghi profondi e creare intimità autentica.

♓ Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

È un momento karmico: le relazioni rifinite dalla retrogradazione di Saturno e la presenza dell’eclissi solare metteranno alla prova confini e legami, spingendo i nati sotto questo segno a discernere cosa è pronto a rinnovare o lasciar andare.