L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 settembre 2025 si presenta positivo in amore per la Vergine, ma anche per Cancro, Pesci e Gemelli. Al contrario, un periodo flop attende lo Scorpione, che è tra i segni con basso punteggio in classifica. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche per tutti i segni.

Classifica e oroscopo settimanale fino al 21 settembre 2025: Vergine e Cancro top in amore

❤️❤️❤️ Scorpione. Settimana flop per l'amore. Per quanto cerchiate di mostrarvi forti e imperturbabili agli occhi degli altri, dentro di voi state vivendo un periodo non semplice.

Lo stress accumulato e alcune preoccupazioni vi rendono inquieti e vulnerabili, anche se non lo date a vedere. È importante non cedere alla rassegnazione, ma affrontare ciò che vi turba con coraggio e determinazione. Non abbiate paura di chiedere aiuto a chi vi è vicino: a volte condividere un peso lo rende più leggero. Le giornate in arrivo vi offrono l’occasione per guardarvi dentro e ritrovare la lucidità che vi serve per ripartire.

❤️❤️❤️ Ariete. Vi portate dietro delle questioni irrisolte che vi lasciano un senso di incertezza. Non siete tipi che amano lasciare le cose in sospeso, quindi sentite forte il bisogno di affrontare ogni divergenza che vi ostacola. La settimana non è stata entusiasmante, ma il weekend porterà una ventata di novità che vi aiuterà a ritrovare grinta e motivazione.

Sfruttate questo momento per fare chiarezza sia nelle relazioni personali sia nelle scelte lavorative: solo così potrete imboccare la strada giusta senza esitazioni.

❤️❤️❤️ Sagittario. La relazione potrebbe attraversare una fase delicata, fatta di piccoli contrasti e incomprensioni. Nulla di irreparabile, purché ci sia la volontà da parte di entrambi di impegnarsi per ritrovare equilibrio e complicità. Non lasciate che divergenze banali si trasformino in ostacoli più grandi: il dialogo sincero sarà l’arma migliore per superare questo momento. Anche chi è single potrebbe sentirsi confuso riguardo a ciò che desidera realmente. Fate chiarezza nei vostri sentimenti prima di lanciarvi in nuove storie.

❤️❤️❤️ Leone. Alcuni dettagli che tendete a sottovalutare potrebbero rivelarsi determinanti. Avvertite la sensazione che qualcuno non sia del tutto sincero con voi e che la vostra fiducia sia stata tradita. Non accontentatevi delle apparenze: osservate con attenzione e non abbiate paura di andare a fondo nelle situazioni. La vostra naturale fierezza vi porterà a cercare la verità, ma ricordate che anche le rivelazioni più scomode possono aiutarvi a liberarvi da pesi inutili. Sarà un’occasione per rafforzare la capacità di discernere chi merita davvero di restare al vostro fianco.

❤️❤️❤️❤️ Toro. Il partner potrebbe sentirsi trascurato e avere bisogno di maggiore presenza da parte vostra. Dedicate più tempo alle esigenze della persona amata e mostrate ascolto sincero: piccoli gesti possono fare una grande differenza.

Se vi impegnerete, la relazione potrà crescere e consolidarsi, permettendovi di raggiungere un livello più maturo di intesa. La settimana in arrivo sarà impegnativa dal punto di vista emotivo, ma se ci metterete cuore e pazienza vi accorgerete che sarà anche più semplice del previsto.

❤️❤️❤️❤️ Acquario. Avete le vostre idee ben precise e raramente siete disposti a cambiarle. Questo atteggiamento potrebbe però portarvi a ignorare segnali importanti: forse state idealizzando una persona che non è quella giusta per voi, o forse vi siete fidati di un amico che rischia di deludervi. La settimana nel complesso sarà abbastanza tranquilla, ma il weekend potrebbe riservare dei cambiamenti che vi obbligheranno a rivedere le vostre posizioni.

Non chiudetevi al confronto: solo accogliendo prospettive diverse potrete evitare passi falsi.

❤️❤️❤️❤️ Bilancia. L’inizio della settimana potrebbe sembrarvi un po’ piatto e monotono, ma non lasciatevi scoraggiare. Avete bisogno di qualcosa che risvegli il vostro lato creativo e vi regali nuova ispirazione. Una passeggiata in un luogo tranquillo, un’escursione immersi nella natura o anche un’attività insolita potrebbero aiutarvi a ritrovare entusiasmo. Sul lavoro e nella vita privata sarà importante saper guardare le cose da un punto di vista diverso. Così facendo riuscirete a spezzare la routine e a ricaricare le vostre energie.

❤️❤️❤️❤️ Capricorno. Vi trovate davanti a un bivio importante: non potete più rimandare scelte che da tempo vi pesano.

Le occasioni perse in passato vi hanno insegnato che non sempre c’è una seconda possibilità, quindi adesso è il momento di cogliere al volo ciò che vi si presenta. Riflettete attentamente su ciò che desiderate davvero e non abbiate paura di prendere una decisione definitiva. Potrebbe arrivare un’opportunità che segnerà il vostro futuro: salite su quel treno, perché potrebbe non tornare.

❤️❤️❤️❤️❤️ Gemelli. Avete attraversato un periodo complesso, fatto di incertezze e momenti cupi, ma ora siete pronti a voltare pagina. Dentro di voi cresce la voglia di ricominciare e di lasciarvi alle spalle ciò che vi ha appesantito. Potreste trovare nuova energia avviando un progetto professionale stimolante o conoscendo persone che porteranno freschezza nella vostra vita.

È il momento di rialzarvi e ripartire con più fiducia nelle vostre capacità. Questa settimana vi invita a seminare per costruire un futuro più sereno.

❤️❤️❤️❤️❤️ Pesci. Lunedì e martedì vi chiederanno molta concentrazione e spirito di organizzazione. Avete preso un impegno importante che non potete più rimandare e dovrete distribuire al meglio le energie per rispettare le scadenze. Nonostante la fatica, il bilancio complessivo della settimana sarà positivo e vi sentirete soddisfatti dei vostri progressi. Non mancheranno momenti leggeri e gratificanti, che vi ripagheranno dello sforzo iniziale. La chiave sarà gestire bene il tempo senza lasciarvi travolgere.

❤️❤️❤️❤️❤️ Cancro. Non vi lasciate condizionare dai pettegolezzi o dai giudizi altrui: vi sentite liberi di esprimere la vostra personalità anche se spesso appare fuori dagli schemi.

Questo atteggiamento vi rende affascinanti, ma fate attenzione a non spingervi oltre certi limiti. La prossima settimana richiederà da voi maggiore concentrazione sul fronte professionale, con impegni che non potranno essere trascurati. Il weekend, invece, vi regalerà piacevoli sorprese e incontri stimolanti che vi faranno dimenticare le fatiche accumulate.

❤️❤️❤️❤️❤️ Vergine. Si apre una settimana ricca di cambiamenti e opportunità riguardanti l'amore. Sul piano sentimentale potrebbero arrivare notizie importanti in grado di modificare in meglio il vostro futuro. Avrete la possibilità di rinnovarvi, di avviare progetti di coppia o di sperimentare nuove conoscenze che vi entusiasmeranno. L’energia sarà positiva e movimentata: sfruttatela al massimo iniziando i prossimi giorni con entusiasmo e fiducia. Il vostro impegno costante vi permetterà di raccogliere presto i frutti di quanto seminato.