Le stelle dal 22 al 28 settembre regalano nuove prospettive a molti segni dello zodiaco. Bilancia, Vergine e Capricorno riescono a imporsi con energia positiva e determinazione, trovando soluzioni che da tempo attendevano. Diversa, invece, la situazione per Pesci, Leone e Scorpione, che si troveranno davanti a sfide interiori e qualche tensione in ambito lavorativo o sentimentale. Nel mezzo, altri segni oscillano tra occasioni interessanti e momenti di incertezza, con un cielo che invita a non forzare i tempi ma a seguire con fiducia il proprio percorso.

Previsioni astrologiche dal 22 al 28 settembre con posizioni: Bilancia in vetta e Pesci in coda

1° Bilancia: la settimana si apre con una straordinaria armonia interiore che vi consente di affrontare ogni situazione con grazia e lucidità. In ambito lavorativo le stelle vi offrono l’occasione di far valere le vostre idee: una proposta o un progetto trova finalmente il consenso che desideravate. Nei rapporti personali vivete una fase di equilibrio che favorisce dialoghi sereni e un’intesa che vi fa sentire apprezzati. È un periodo in cui la vostra diplomazia diventa l’arma vincente, spianandovi la strada verso traguardi concreti.

2° Vergine: la determinazione e la capacità di analisi vi rendono protagonisti di una settimana intensa e produttiva.

Nel lavoro riuscite a risolvere questioni complesse, ottenendo riconoscimenti e guadagnando stima da parte di colleghi e superiori. In amore, anche se tendete a essere critici, mostrate una disponibilità che rafforza i legami. Questa fase è perfetta per pianificare, prendere decisioni a lungo termine e chiarire rapporti che hanno bisogno di maggiore stabilità.

3° Capricorno: il vostro pragmatismo trova un terreno fertile, portandovi risultati tangibili soprattutto in ambito professionale. Le energie vi sostengono, consentendovi di affrontare con costanza anche le sfide più complesse. Sul fronte affettivo, una maggiore apertura emotiva vi aiuta a creare intimità e complicità, rafforzando la fiducia reciproca.

È una settimana in cui la vostra capacità di non arrendervi diventa una fonte d’ispirazione per chi vi circonda.

4° Acquario: la vostra creatività è in forte ascesa, stimolando nuove idee e desiderio di rinnovamento. In campo lavorativo riuscite a distinguervi per originalità, mentre nella sfera affettiva sentite l’esigenza di rendere i rapporti più liberi e autentici. Alcune intuizioni si rivelano preziose e vi conducono ad opportunità inattese. Viaggiate su una frequenza che vi permette di anticipare i cambiamenti e di adattarvi con leggerezza.

5° Toro: la stabilità che cercate arriva attraverso piccoli gesti quotidiani che rafforzano la vostra sicurezza. In amore, la dolcezza che mostrate apre la strada a momenti di tenerezza e comprensione.

Sul lavoro, pur con qualche fatica, riuscite a mantenere i vostri obiettivi saldi. Questa settimana vi invita a godere dei risultati raggiunti senza pretendere troppo da voi stessi. La pazienza diventa un prezioso alleato.

6° Sagittario: la vostra natura entusiasta si manifesta con slancio, portandovi nuove occasioni di incontro e di crescita. In ambito lavorativo emergono possibilità interessanti, anche se richiedono impegno e capacità di adattamento. Nella vita sentimentale prevale il desiderio di vivere emozioni senza troppe restrizioni, ma attenzione a non trascurare la sensibilità altrui. È una settimana che vi spinge a guardare oltre i limiti, ma con un occhio attento al presente.

7° Ariete: l’energia non manca, ma rischiate di disperderla se non vi date una direzione precisa.

Nel lavoro dovete fare i conti con ritardi o imprevisti che vi costringono a rivedere i vostri piani. In amore, invece, la passionalità vi sostiene, attenzione solo a qualche piccola tensione. È il momento di incanalare le vostre forze verso obiettivi concreti, evitando scelte impulsive che potrebbero rivelarsi poco vantaggiose.

8° Cancro: la sensibilità che vi contraddistingue vi porta a vivere con intensità ogni situazione. Nella vita privata questo crea dolci momenti di condivisione, ma anche il rischio di sentirvi vulnerabili. Sul lavoro percepite qualche incertezza e preferite muovervi con cautela. Le stelle vi invitano a fidarvi di più delle vostre intuizioni, che in realtà sono una bussola preziosa per orientarvi nei momenti di dubbio.

9° Gemelli: la settimana porta con sé un ritmo altalenante. Da un lato, avete voglia di socialità e di nuove esperienze, dall’altro, la fatica e gli impegni accumulati vi rendono più dispersivi. In ambito affettivo rischiate di non dare sufficiente attenzione a chi vi sta vicino, generando incomprensioni. È una fase che richiede equilibrio e capacità di distinguere le priorità, evitando di lasciarvi trascinare solo dall’entusiasmo del momento.

10° Scorpione: i contrasti interiori si fanno sentire con maggiore intensità, spingendovi a riflettere sulle vostre relazioni e sui vostri obiettivi. Nel lavoro possono emergere tensioni con colleghi o superiori, mentre nella sfera privata prevale un bisogno di chiarimento.

La passione resta viva, ma rischia di trasformarsi in gelosia o nervosismo se non trovate un punto d’equilibrio. È una settimana che vi invita a fermarvi e a guardare dentro di voi con maggiore consapevolezza.

11° Leone: l’orgoglio rischia di mettervi i bastoni tra le ruote, soprattutto nei rapporti personali. La vostra energia resta forte, ma manca di armonia, portandovi a scontrarvi piuttosto che a costruire. In ambito professionale potreste vivere situazioni che vi fanno sentire messi alla prova. Le stelle vi consigliano di abbassare i toni e di aprirvi di più al confronto: solo così riuscirete a trasformare un ostacolo in opportunità di crescita.

12° Pesci: la settimana vi vede particolarmente sensibili e inclini a vivere le difficoltà con un certo peso emotivo.

In amore sentite il bisogno di sicurezza, ma potreste non ricevere le conferme che desiderate. Nel lavoro vi manca la motivazione necessaria per portare avanti i vostri progetti con costanza. Le stelle vi invitano a non lasciarvi travolgere dal pessimismo, ma a coltivare la fiducia che tutto potrà cambiare. È il momento di prendervi cura di voi stessi con delicatezza.