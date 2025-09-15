Secondo l'oroscopo del 17 settembre 2025, l'Ariete rischia di perdere la calma, i Gemelli potrebbero ricevere segnali positivi dal lavoro e il Capricorno mostrarsi particolarmente severo.

Di seguito, l’approfondimento segno per segno di questa giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: insieme alla persona amata è presente più serenità. Delle provocazioni possono fare perdere improvvisamente la calma. Chi ha delle questioni in sospeso può avere dei dubbi.

Toro: la giornata dei single può essere leggermente sottotono. Chi ha una relazione può iniziare una fase di rinascita insieme alla dolce metà.

Sul lavoro è necessario conservare le energie e utilizzarle in tempi migliori.

Gemelli: chi fa parte di una coppia può alimentare delle polemiche inutili con il partner. Chi è solo da tempo può prendere delle decisioni importanti. In ambito lavorativo arrivano segnali molto positivi.

Cancro: chi cerca l'amore può essere abbastanza nervoso. In questo momento, il fascino è davvero molto alto. L'ambito professionale può regalare ulteriori soddisfazioni.

Leone: è possibile chiarire delle incomprensioni con il partner. Chi è solo da tempo può vivere una giornata difficile. Chi lavora in proprio rischia un lieve calo di energie.

Vergine: sulla sfera sentimentale è possibile risolvere dei problemi.

Sul lavoro occorre maggiore determinazione del previsto. Lo stress si fa sentire all'improvviso.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in compagnia della dolce metà è possibile affrontare una giornata interessante. Il troppo nervosismo crea malumori in famiglia. Per la sfera emotiva e il fisico è un periodo molto difficile.

Scorpione: sulla sfera sentimentale è un momento davvero positivo. Finalmente il lavoro può portare dei risultati concreti. Con la tranquillità si possono superare delle sfide importanti.

Sagittario: i cuori solitari possono ritrovare la serenità. Grazie all'intraprendenza è possibile reagire in ogni occasione. Una chiamata di lavoro può regalare una leggera malinconia.

Capricorno: l'atteggiamento dei single può essere davvero severo.

Chi ha una relazione deve imparare a dialogare con molta più calma. Sul campo lavorativo è presente molta più forza del passato.

Acquario: in questo momento le intuizioni sono davvero brillanti. Finalmente alcune idee possono essere velocemente concretizzate. Chi lavora nel commercio può avere dei collaboratori sinceri.

Pesci: chi fa parte di una coppia mantiene la mente lucida. Dei momenti di relax si condividono in famiglia. Una questione di lavoro può portare tanta stanchezza.