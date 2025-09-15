Secondo l'oroscopo del 17 settembre 2025, l'Ariete rischia di perdere la calma, i Gemelli potrebbero ricevere segnali positivi dal lavoro e il Capricorno mostrarsi particolarmente severo.
Di seguito, l’approfondimento segno per segno di questa giornata.
I primi segni dello zodiaco
Ariete: insieme alla persona amata è presente più serenità. Delle provocazioni possono fare perdere improvvisamente la calma. Chi ha delle questioni in sospeso può avere dei dubbi.
Toro: la giornata dei single può essere leggermente sottotono. Chi ha una relazione può iniziare una fase di rinascita insieme alla dolce metà.
Sul lavoro è necessario conservare le energie e utilizzarle in tempi migliori.
Gemelli: chi fa parte di una coppia può alimentare delle polemiche inutili con il partner. Chi è solo da tempo può prendere delle decisioni importanti. In ambito lavorativo arrivano segnali molto positivi.
Cancro: chi cerca l'amore può essere abbastanza nervoso. In questo momento, il fascino è davvero molto alto. L'ambito professionale può regalare ulteriori soddisfazioni.
Leone: è possibile chiarire delle incomprensioni con il partner. Chi è solo da tempo può vivere una giornata difficile. Chi lavora in proprio rischia un lieve calo di energie.
Vergine: sulla sfera sentimentale è possibile risolvere dei problemi.
Sul lavoro occorre maggiore determinazione del previsto. Lo stress si fa sentire all'improvviso.
Il resto dei segni zodiacali
Bilancia: in compagnia della dolce metà è possibile affrontare una giornata interessante. Il troppo nervosismo crea malumori in famiglia. Per la sfera emotiva e il fisico è un periodo molto difficile.
Scorpione: sulla sfera sentimentale è un momento davvero positivo. Finalmente il lavoro può portare dei risultati concreti. Con la tranquillità si possono superare delle sfide importanti.
Sagittario: i cuori solitari possono ritrovare la serenità. Grazie all'intraprendenza è possibile reagire in ogni occasione. Una chiamata di lavoro può regalare una leggera malinconia.
Capricorno: l'atteggiamento dei single può essere davvero severo.
Chi ha una relazione deve imparare a dialogare con molta più calma. Sul campo lavorativo è presente molta più forza del passato.
Acquario: in questo momento le intuizioni sono davvero brillanti. Finalmente alcune idee possono essere velocemente concretizzate. Chi lavora nel commercio può avere dei collaboratori sinceri.
Pesci: chi fa parte di una coppia mantiene la mente lucida. Dei momenti di relax si condividono in famiglia. Una questione di lavoro può portare tanta stanchezza.