L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025 è pronto a raccontare un inizio d’autunno ricco di cambiamenti e nuove dinamiche. In classifica svetta la Bilancia al primo posto, mentre il Toro chiude la graduatoria. Scopriamo i dettagli.

Classifica e oroscopo settimana 22-28 settembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Toro: la settimana inizia con un atteggiamento piuttosto critico nei confronti delle persone care. Potreste sentirvi facilmente infastiditi e reagire con poca tolleranza a commenti o osservazioni. Questo spirito ribelle vi porta a pretendere sempre di più dall’amore e a chiedere attenzioni costanti, rischiando però di generare contrasti.

È importante trovare un equilibrio: non sempre la ragione coincide con la felicità, e spesso potrebbe rivelarsi utile la pazienza. Con il passare dei giorni, il clima si distende e il weekend porta momenti più sereni, ideali per ritrovare armonia e lasciarvi andare con maggiore fiducia.

1️⃣1️⃣ - Cancro: vi attende una fase in cui la sensibilità è molto forte e vi permette di analizzare le dinamiche affettive con lucidità. Questo vi aiuta a comprendere meglio sia le vostre emozioni sia quelle di chi vi sta accanto. Tuttavia, a metà settimana potrebbero emergere contrasti in famiglia o tensioni sentimentali che vi spingono a chiudervi in voi stessi. Non lasciatevi trascinare da malinconie o silenzi troppo pesanti: il dialogo può essere la chiave per risolvere incomprensioni e rafforzare i rapporti.

Con un po’ di coraggio e apertura, riuscirete a ristabilire la serenità.

1️⃣0️⃣ - Ariete: siete animati da un’energia forte che vi rende dinamici e intraprendenti in amore. Questo vi spinge ad avvicinarvi agli altri con maggiore entusiasmo, soprattutto se siete single. Allo stesso tempo, la settimana potrebbe portarvi qualche contrasto o incomprensione: piccoli litigi rischiano di nascere da parole non dette o da eccessiva impulsività. Il consiglio è quello di non chiudervi in un silenzio ostinato, ma di affrontare i problemi con franchezza. Così, ciò che oggi appare un ostacolo potrebbe trasformarsi in un’occasione per rafforzare il legame.

9️⃣ - Gemelli: vi trovate a vivere giornate in cui la suscettibilità può farvi apparire più permalosi del solito.

Attenzione a non interpretare male le parole di chi vi vuole bene: rischiate di reagire in maniera esagerata. Eppure avete dalla vostra parte intelligenza e charme, strumenti che vi consentono di trasformare i rapporti con diplomazia e creatività. Se imparate a dosare meglio gli impulsi, riuscirete a mostrare il vostro lato affettuoso senza perdere in determinazione. In amore, alternanza di romanticismo e razionalità vi porterà a un equilibrio positivo.

8️⃣ - Capricorno: l’inizio della settimana vi vede più sicuri e affascinanti, capaci di catturare l’attenzione con naturalezza. Con il passare dei giorni, però, potrebbero sopraggiungere piccoli imprevisti che vi tolgono serenità in amore. Non lasciatevi destabilizzare: mantenere calma e costanza sarà essenziale per non compromettere la stabilità costruita finora.

In compenso, il desiderio di costruire relazioni solide vi guida a fare passi concreti. Anche chi è single sentirà il bisogno di dare valore agli incontri, scegliendo con maggiore attenzione e senza fretta.

7️⃣ - Leone: la settimana parte con qualche tensione che può rendervi nervosi e insofferenti, ma già dopo poco ritrovate la giusta carica. Saprete compiere gesti significativi che migliorano le relazioni e usare le parole giuste per smuovere anche le situazioni più complicate. Il vostro carisma vi aiuta a ribaltare a vostro favore i momenti incerti. Nel weekend, tuttavia, fate attenzione a non trattare i sentimenti con troppa leggerezza: un atteggiamento frivolo rischierebbe di ferire chi vi sta accanto.

Se vi mostrate più attenti e presenti, raccoglierete grandi soddisfazioni.

6️⃣ - Vergine: fascino e magnetismo caratterizzano l’inizio della vostra settimana. Siete più sensibili e capaci di percepire sfumature che spesso passano inosservate. Questo vi aiuta a comprendere meglio i sentimenti e a riflettere prima di agire. A metà settimana potreste avvertire un po’ di confusione, ma non sarà nulla di irreparabile: basterà fermarsi e valutare con calma. Con l’avvicinarsi del weekend l’amore riprende vigore, con una passionalità che vi permette di sentirvi al centro dell’attenzione. Per chi è in coppia, ottimo momento per gesti romantici; per i single, incontri promettenti.

5️⃣ - Pesci: vivete giornate luminose in cui l’amore diventa più intenso e profondo.

Vi muovete con maggiore equilibrio, soppesando bene ogni gesto e ogni parola. Questa capacità di combinare sensibilità e razionalità vi rende particolarmente affascinanti. Le relazioni in corso si rafforzano grazie a una comunicazione chiara e autentica. Solo verso il weekend potreste avvertire un leggero irrigidimento affettivo, come se la parte razionale prendesse il sopravvento. Nulla di grave: basterà lasciare più spazio alle emozioni per ritrovare la giusta armonia.

4️⃣ - Scorpione: l’inizio della settimana vi porta a essere più introspettivi e a riflettere con attenzione sulle emozioni. La vostra capacità di cogliere i dettagli vi permette di comprendere meglio anche ciò che gli altri provano.

Evitate però di trarre conclusioni affrettate: la fretta potrebbe portarvi a errori di valutazione. Col passare dei giorni, arrivano belle novità e nuovi stimoli che ravvivano la sfera sentimentale. Solo la giornata di domenica potrebbe rivelarsi più complicata, con un clima affettivo meno stabile. Nel complesso, però, la settimana promette soddisfazioni.

3️⃣ - Acquario: la settimana si apre con qualche nervosismo che vi rende più suscettibili. Ben presto, però, ritrovate lucidità e brillantezza, riuscendo a indirizzare le vostre energie nel modo giusto. L’amore vi offre occasioni concrete per fare passi avanti: progetti di coppia, nuove conoscenze o momenti speciali da condividere. Vi sentite originali e creativi, qualità che rendono più intenso il vostro fascino.

La domenica si prospetta particolarmente vivace, con possibilità di vivere emozioni nuove e sorprendenti.

2️⃣ - Sagittario: il vostro entusiasmo vi accompagna per tutta la settimana, rendendovi dinamici e pronti a nuove sfide. Ampliando i vostri orizzonti, riuscite a vivere l’amore con più leggerezza e fiducia. È un buon momento per chiarire rapporti in sospeso o per iniziare nuove storie, soprattutto se eravate indecisi sul da farsi. Difenderete con decisione i vostri spazi personali, ma senza rinunciare alla complicità. Un equilibrio che vi renderà affascinanti agli occhi degli altri.

1️⃣ - Bilancia: le emozioni prendono il sopravvento e potrebbero portarvi a essere più disponibili e affettuosi.

Siete sensibili alle attenzioni altrui e ricambiate con gesti dolci e sinceri. Dopo un periodo più faticoso, finalmente vi sentite liberi di esprimere ciò che provate, senza timore di giudizi. Qualche momento di svogliatezza potrebbe presentarsi a metà settimana, ma non durerà a lungo: nel weekend tornerete a brillare, con un amore che vi scalda il cuore e vi dà nuova forza.