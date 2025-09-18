Secondo l'oroscopo del 20 settembre 2025 l'Ariete si mostrerà più paziente, il Cancro avvertirà un certo nervosismo mentre il Capricorno dovrà dosare attentamente le parole.
Di seguito tutti i dettagli.
I primi segni
Ariete - Chi è in coppia rivedrà rapidamente le proprie priorità. I single dimostreranno invece una pazienza sorprendente. Il campo lavorativo verrà organizzato con grande attenzione.
Toro - La sfera sentimentale vivrà un periodo molto favorevole, anche i cuori solitari penseranno con maggiore lucidità. Sul lavoro farete le giuste scelte.
Gemelli - Chi è in una relazione chiarirà alcuni malintesi con la dolce metà. Chi cercherà l’amore sarà invece più suscettibile del previsto. L’ambito lavorativo porterà risultati concreti.
Cancro - Una verità scomoda innervosirà i single. A mente fredda si prenderà una decisione davvero importante. Nuovi interessanti sviluppi arriveranno dal fronte professionale.
Leone - Insieme alla persona amata si vivrà una giornata molto intensa. Chi è solo da tempo farà nuovi incontri. In questo periodo si doseranno le energie con saggezza.
Vergine - Si ritroverà l’intesa con la dolce metà. Ogni dettaglio lavorativo verrà analizzato con precisione. Durante la giornata, l’entusiasmo raggiungerà livelli altissimi.
Il resto dei segni zodiacali
Bilancia - Chi vivrà una relazione di lunga data sarà più diplomatico. Una questione lavorativa amplificherà tuttavia il nervosismo. Nel primo pomeriggio comparirà una leggera stanchezza.
Scorpione - Chi viene da una separazione ripartirà con grinta. Chi cercherà l’amore misurerà invece le parole con la famiglia. Sul piano professionale si adotteranno ritmi più morbidi.
Sagittario - I cuori solitari volteranno pagina e penseranno solo al futuro. Chi è in coppia affronterà una giornata semplice ma appagante con la persona amata. Il lavoro proseguirà in modo stabile.
Capricorno - Con il partner si doseranno attentamente le parole. Chi sarà solo da tempo vivrà degli attriti familiari.
A mente fresca arriveranno molte soluzioni lavorative.
Acquario - Nella sfera amorosa regneranno sicurezza e armonia. I single concentreranno l’attenzione sul futuro. Piccole pause lavorative rigenereranno corpo e mente.
Pesci - Il confronto con la persona amata verrà rimandato a tempi migliori. Alcuni obiettivi professionali saranno raggiunti prima del previsto. Durante la giornata, l’energia crescerà visibilmente.