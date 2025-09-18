Scopriamo l’oroscopo del fine settimana del 20‑21 settembre 2025, con soluzioni pratiche in amore, lavoro, fortuna e salute. Il transito dinamico tra Venere in quadratura a Urano, una Luna Nuova in Vergine e aspetti planetari forti come Sole opposto Saturno, inducono cambiamenti delicati ma carichi di potenziale.

Per il segno del Capricorno ci saranno momenti da non sottovalutare in amore, mentre Venere potrebbe creare distanze amorose nel segno del Sagittario. Il Leone potrà contare su un discreto equilibrio astrologico, invece i nativi Pesci non dovranno prendersi troppe libertà in amore.

Previsioni oroscopo weekend 20-21 settembre 2025 segno per segno

Ariete: l'arrivo dell'autunno potrebbe segnare l'inizio di alcuni problemi in ambito amoroso. Queste stelle saranno un po’ anonime nei vostri confronti, ciò nonostante, con un po’ di sincerità e responsabilità, potrete godere ancora di bei momenti. Attenzione in campo professionale, considerato la posizione di astri come Mercurio e Marte. Voto - 6️⃣

Toro: questo fine settimana vi vedrà più spontanei in ambito sentimentale. Single oppure no, attrazione intesa e sprazzi di romanticismo e maturità potrebbero dare vita a un rapporto davvero intrigante. In quanto al lavoro la Luna vi aiuta a pianificare e ritrovare la strada giusta per le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Gemelli: i buoni sentimenti potrebbero faticare a un po’ a emergere durante questo weekend. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, alcuni cambi improvvisi potrebbero fare male al vostro rapporto. Attenzione alla comunicazione in particolare. Nel lavoro la creatività non vi mancherà, e con le giuste energie e risorse, potreste andare molto lontano. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali godibili in campo amoroso durante questo weekend di settembre. Il passaggio tra l'estate e l'autunno sarà abbastanza morbido per voi, con momenti di piacevole intesa tra voi e la persona che amate. In ambito professionale potreste notare alcuni limiti nei vostri progetti, considerato Marte e Mercurio contro.

Voto - 7️⃣

Leone: buone intuizioni e impegno non mancheranno in questo fine settimana. In campo sentimentale invece vi mancherà un po’ di mordente, che tanto ha caratterizzato le settimane precedenti. Avrete bisogno di trovare metodi alternativi per fare leva nel cuore della persona che amate. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale al top durante questo fine settimana. Ci sarà il potenziale per rinnovare in meglio il vostro rapporto, sfruttando tutta la bontà della Luna e di Venere nel vostro segno zodiacale. In ambito professionale prendetevi il vostro tempo nei vostri progetti. Il potenziale per fare bene non vi mancherà. Voto - 9️⃣

Bilancia: con la Luna e Venere alle vostre spalle non vi sentirete sempre a vostro agio in amore, ciò nonostante ci terrete molto al benessere del vostro rapporto.

Cercate dunque di essere abbastanza morbidi nei confronti del partner. In quanto al lavoro avrete una direzione chiara nei vostri progetti, e raggiungerete facilmente il successo. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottima posizione di queste stelle sopra di voi durante questo fine settimana di settembre. Ci sarà il potenziale per vivere un rapporto rinnovato, pronto ad abbracciare l'arrivo dell'autunno. Sul fronte professionale sarete pronti a ripartire con nuove mansioni, ma attenzione a non essere precipitosi. Voto - 8️⃣

Sagittario: la posizione scomoda di Venere potrebbe creare distanze tra voi e la persona che amate. Potrebbe esserci un po’ di tensione, che non farà bene al vostro rapporto, e che andrà dissipata velocemente.

In ambito professionale alcuni progetti nuovi potrebbero rivelarsi proficui e interessanti da svolgere. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale ottima per voi nativi del segno. L'amore potrebbe nascere all'improvviso grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, e dare vita a momenti di romanticismo e sincerità. In quanto al lavoro l'ambiente non sarà così favorevole: cercate di essere aperti a nuove iniziative, senza strafare. Voto - 7️⃣

Acquario: questo fine settimana di settembre vi vedrà più attivi sul piano professionale. La posizione favorevole di Mercurio e Marte vi aiuterà a gestire in maniera più efficace le vostre mansioni, con risultati sopra la media. In amore la situazione migliorerà un po’ tra voi e il partner, ma ci vorrà ancora tempo per ripristinare le cose.

Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in opposizione potrebbe crearsi qualche tensione tra voi e la persona che amate. Non sarà proprio il momento adatto per mettere in discussione anche argomenti di poco conto. Un po’ meglio nel lavoro, anche se alcune idee faticano un po’ a brillare. Prendetevi il tempo che vi serve se necessario per limare alcuni dettagli. Voto - 6️⃣