Secondo l’oroscopo di venerdì 26 settembre 2025, in testa alla classifica ci sarà la Bilancia, che vivrà un momento di particolare armonia, con il favore degli astri nelle relazioni e nelle decisioni personali. All’ultimo posto, invece, si collocheranno i Pesci, chiamati a gestire distrazioni e cali di concentrazione, con qualche ostacolo che richiederà pazienza e adattamento.

La classifica di venerdì 26 settembre 2025: il Cancro si sente soddisfatto in ambito affettivo

1° posto – Bilancia

Per voi questa giornata si apre con una forte spinta positiva: vi sentite più sereni e in equilibrio, pronti a gestire con lucidità anche situazioni complesse.

Il dialogo con gli altri scorre fluido, e vi accorgete che basta poco per riportare armonia anche laddove erano nati contrasti. È un momento in cui riuscite a mettere in primo piano la diplomazia, ottenendo risultati migliori del previsto. Vi sentite sostenuti e apprezzati, e questo rafforza la fiducia nelle vostre scelte.

2° posto – Capricorno

Avete la possibilità di consolidare progetti importanti, grazie a un’energia stabile e a una determinazione che non passa inosservata. Il vostro impegno viene riconosciuto, e vi accorgete che i vostri sforzi non sono stati vani. Non mancano piccoli segnali di conferma che vi permettono di guardare al futuro con maggiore sicurezza. Il vostro senso pratico vi guida verso risultati concreti.

3° posto – Vergine

Per voi il 26 settembre porta soddisfazioni legate soprattutto al lavoro e alla gestione delle responsabilità quotidiane. Vi sentite padroni della situazione e riuscite a mantenere il controllo anche nei momenti più intensi. La vostra precisione si rivela un punto di forza, e gli altri riconoscono il valore delle vostre capacità. È una giornata che premia la costanza e l’impegno.

4° posto – Leone

La vostra energia si accende e vi permette di affrontare gli impegni con spirito battagliero e determinato. Potreste ricevere una gratificazione o un riconoscimento che alimenta l’orgoglio personale. Non mancano momenti in cui riuscite a esprimere al meglio il vostro carisma, attirando attenzione e stima.

È un giorno che vi vede protagonisti.

5° posto – Toro

La stabilità che avete costruito si riflette in un senso di sicurezza che vi accompagna durante tutta la giornata. Vi muovete con calma e concretezza, senza lasciarvi travolgere dagli imprevisti. Un gesto gentile o una parola sincera possono sorprendervi positivamente, rafforzando legami e rapporti. È un momento in cui potete contare sul terreno solido che avete creato.

6° posto – Cancro

Per voi il 26 settembre è un giorno che regala soddisfazioni soprattutto in ambito familiare e affettivo. Vi sentite più vicini a chi vi circonda e riuscite a comunicare con sincerità i vostri sentimenti. Potreste ricevere un segnale di vicinanza che vi scalda il cuore, ricordandovi che non siete soli.

L’emotività si trasforma in una risorsa preziosa.

7° posto – Sagittario

Il vostro spirito dinamico vi porta a cercare nuove avventure e stimoli. Potreste vivere piccoli imprevisti che si trasformano in occasioni interessanti. Anche se la giornata non segue un percorso lineare, vi accorgete che la vostra capacità di adattamento vi consente di cavarvela in ogni situazione. È un momento in cui l’imprevisto diventa una risorsa.

8° posto – Acquario

Per voi la giornata alterna momenti di chiarezza ad altri di distrazione. Vi sentite stimolati a portare avanti idee originali, ma non tutto procede come immaginato. Alcuni rallentamenti vi spingono a riorganizzare i vostri piani, e questo non è necessariamente un male: vi aiuta a trovare soluzioni più innovative.

È un giorno che richiederà flessibilità.

9° posto – Ariete

La vostra energia non manca, ma potrebbe tradursi in impazienza. Desiderate risultati immediati, ma le stelle vi invitano a rallentare e a gestire meglio i tempi. Alcuni contrasti possono nascere da una comunicazione troppo diretta: cercate di dosare le parole, perché un atteggiamento più equilibrato può portarvi risultati migliori.

10° posto – Scorpione

Il vostro intuito resta una risorsa preziosa, ma la giornata vi mette davanti a situazioni meno lineari del previsto. Alcuni contrasti possono emergere, soprattutto se date troppo spazio a piccole tensioni rimaste in sospeso. È importante mantenere la calma e non forzare le cose: spesso la fortuna si nasconde proprio nella capacità di attendere.

11° posto – Gemelli

Per voi la giornata è caratterizzata da piccoli ostacoli nella comunicazione. Potreste sentirvi fraintesi o non completamente compresi dagli altri. Questo può portarvi a momenti di nervosismo, ma se riuscite a mantenere la calma scoprirete che le difficoltà sono meno gravi del previsto. La chiave sta nell’essere più chiari e diretti.

12° posto – Pesci

Il 26 settembre porta con sé qualche distrazione e calo di concentrazione. Vi accorgete che le cose non scorrono come vorreste e che piccoli ostacoli vi rallentano. Potreste sentirvi più sensibili, con l’impressione che la realtà proceda a un ritmo diverso rispetto ai vostri desideri. Le stelle vi chiedono pazienza e un atteggiamento più pratico, senza perdere la fiducia.