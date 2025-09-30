Secondo l’oroscopo del weekend 4-5 ottobre 2025, il Toro potrà ricevere soddisfazioni dal lavoro, i Gemelli saranno molto diplomatici e il Leone si mostrerà sincero.

Di seguito l’approfondimento segno per segno.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: sulla sfera sentimentale è presente qualche perplessità. Nel weekend i single possono avere dei brevi momenti di insofferenza. Gli impegni di lavoro potrebbero risultare impegnativi.

Toro: i progetti personali possono essere portati avanti con tanta tranquillità. Finalmente i cuori solitari sono pronti ad affrontare alcune questioni importanti.

L'ambito professionale può regalare delle soddisfazioni.

Gemelli: chi è solo da tempo può vivere un periodo abbastanza delicato. Con diplomazia si può affrontare il campo lavorativo. Finalmente è in arrivo un buon recupero delle energie.

Cancro: dei conflitti inutili sono possibili con gli amici. Alcune sfide vanno affrontate con molta calma. L'ambito lavorativo può portare più polemiche del previsto.

Leone: chi cerca l’amore può vivere un fine settimana complicato. Nei confronti della dolce metà è necessario comunicare con sincerità. Sulla sfera professionale sono probabili alcune difficoltà.

Vergine: con il partner è possibile avere un confronto importante. I cuori solitari possono vivere un weekend interessante insieme ad alcuni amici.

In questo momento, il campo lavorativo ha bisogno di particolare attenzione.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi è solo da tempo si sente molto stanco. Piccoli contrattempi potrebbero creare tensioni nelle relazioni. Un nuovo progetto di lavoro è molto difficile da gestire.

Scorpione: i single possono affrontare un fine settimana particolare. Sul lavoro è possibile avere una ripresa soddisfacente. Chi lavora in proprio è sicuro e soprattutto affidabile.

Sagittario: chi cerca l’amore mostrerà maggiore disponibilità verso la famiglia. Delle situazioni nuove e interessanti possono nascere sul lavoro. Gli studenti universitari potrebbero affrontare prove impegnative con buoni risultati.

Capricorno: delle occasioni importanti sono in arrivo per i single.

Finalmente chi ha una relazione può esprimere in libertà le proprie idee. La sfera professionale procede in modo tranquillo.

Acquario: nei confronti del partner è presente un mix di romanticismo e passione. Un problema del passato può essere risolto velocemente. Una richiesta lavorativa può andare a buon fine.

Pesci: per chi cerca l'amore è un momento favorevole. Nei confronti del partner sono presenti più certezze. Chi ha iniziato un nuovo lavoro può fare delle scelte importanti.