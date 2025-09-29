L'oroscopo del weekend del 4 e 5 ottobre è influenzato dal movimento della Luna in Pesci, che premia il Sagittario con il primo posto in classifica e penalizza l'Acquario con l'ultima posizione. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo del weekend 4-5 ottobre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Acquario – Vi sentirete piuttosto meno energici e svogliati. Dopo giorni intensi e stancanti, il desiderio principale sarà quello di restare a riposare senza troppi impegni. Anche se la voglia di staccare completamente sarà forte, non potrete sottrarvi ad alcune faccende di casa che richiederanno attenzione, come piccole pulizie o sistemazioni rimandate da troppo tempo.

Meglio affrontarle con calma, senza pretendere di fare tutto in una volta. Con l’arrivo del freddo, avrete la tentazione di rintanarvi sotto le coperte o di accendere il riscaldamento prima del previsto. In amore, invece, si accenderanno momenti di passione capaci di scaldarvi il cuore.

1️⃣1️⃣ - Bilancia – Arriverete al weekend piuttosto affaticati, forse per via di cambiamenti improvvisi che vi hanno messo sotto pressione. Sarete chiamati a prendervi una pausa rigenerante. Vi conviene staccare da discussioni e preoccupazioni, dedicando spazio solo alle persone care. Chi ha un partner vivrà momenti intensi e di complicità, anche se qualche piccolo nervosismo potrebbe affiorare se le cose non andranno come sperato.

Attenzione a non lasciarvi condizionare dall’umore, soprattutto se siete molto legati a risultati sportivi o a situazioni che non dipendono da voi. Sarà un buon fine settimana per rimettere ordine alle finanze e per accogliere con serenità visite di figli o nipoti.

1️⃣0️⃣ - Capricorno – Il fine settimana sarà piuttosto tranquillo, anche se non mancheranno piccoli drammi o discussioni familiari. Avete bisogno di silenzio e relax, ma spesso dentro casa regna un caos che vi innervosisce e vi fa percepire stanchezza. Per ritrovare un po’ di serenità vi farà bene staccare la spina, prendervi cura della vostra persona e coccolarvi con un bagno caldo o con qualche gesto rigenerante. Un buon libro, un programma leggero o un massaggio richiesto al partner vi aiuteranno a ritrovare energia.

Non date troppo spazio alle preoccupazioni, perché questo weekend vi invita a concentrarvi sul benessere personale.

9️⃣ - Scorpione – Dopo una settimana che vi ha visto correre da una parte all’altra senza sosta, finalmente avrete la possibilità di respirare. Queste due giornate rappresenteranno un’occasione preziosa per ricaricare le batterie. Sarete attratti dal comfort della casa e non avrete voglia di uscire se non per necessità. Attenzione a non lasciarvi trascinare in discussioni familiari legate a soldi o vecchie questioni delicate: meglio restarne fuori per mantenere la pace. Sabato sera qualcuno si concederà una pizza e qualche ora di svago, mentre domenica sarà la giornata ideale per un riposo autentico.

8️⃣ - Ariete – Sarà il momento più luminoso della settimana. Riuscirete finalmente a lasciare alle spalle i doveri e a concedervi un tempo di svago e divertimento. L’energia tornerà a scorrere potente dentro di voi, e questo vi renderà trascinanti sia in famiglia che all’interno della coppia. Avrete la possibilità di dedicarvi a ciò che avete trascurato negli ultimi giorni, compresa la cura della casa. Molti nativi sentiranno il bisogno di pensare anche al proprio aspetto fisico, magari concedendosi una visita dal parrucchiere o un trattamento rigenerante. Sarà un fine settimana da vivere con entusiasmo e leggerezza.

7️⃣ - Toro – Vi attendono due giornate decisamente interessanti, con una domenica sera che promette emozioni particolari.

Questo sarà il momento giusto per guardare dentro voi stessi e riconoscere ciò che avete trascurato. Molte cose che un tempo vi sembravano fondamentali sono rimaste in secondo piano, e ora avrete l’opportunità di riportarle in vita. Potrete sfruttare il weekend per rimettervi in pari con un impegno o per concludere un compito rimasto a metà. Ritroverete lo spirito combattivo e vi sentirete finalmente di nuovo in carreggiata.

6️⃣ - Pesci – L’inizio del sabato richiederà ancora un po’ di impegno: tra lavoro, studio e responsabilità varie non potrete staccare subito la spina. Ma una volta superato questo ostacolo, vi attenderanno momenti più leggeri e stimolanti. Alcune famiglie decideranno di trascorrere parte del weekend fuori, magari in un centro commerciale o al ristorante, mentre altri si dedicheranno allo shopping.

Non mancheranno sorprese: qualcuno potrebbe ricevere notizie significative che segnano l’inizio di cambiamenti. Sarà bene tenersi pronti ad affrontare con coraggio le nuove opportunità.

5️⃣ - Leone – Avrete voglia di vivere due giornate che sappiano di avventura e libertà. Qualcuno approfitterà del weekend per concedersi un breve viaggio fuori stagione o per organizzare una serata diversa dal solito. Distrarsi dal solito tran tran quotidiano vi farà un gran bene. Attenzione solo a non cadere nella tentazione della pigrizia: restare fermi a guardare passare le ore potrebbe sembrare allettante, ma rischierebbe di trasformarsi in una perdita di tempo prezioso. Meglio muoversi e godere appieno di ogni occasione che capiterà.

4️⃣ - Gemelli – State attraversando una fase di cambiamenti interiori che, anche se non sempre ne siete consapevoli, vi portano a maturare nuove idee e prospettive. Questo weekend sarà perfetto per alleggerire la mente e concedervi momenti spensierati. Vi rilasserete davanti al vostro programma preferito e abbandonerete gli abiti formali per indossare qualcosa di più comodo. Se il clima sarà freddo, vi verrà voglia di accendere il camino e di coccolarvi tra le mura domestiche. Le coppie innamorate vedranno riaccendersi la passione, mentre i single ritroveranno il piacere di stare bene con sé stessi.

3️⃣ - Cancro – Dopo una settimana che vi è sembrata interminabile, finalmente potrete respirare.

Avrete la possibilità di vivere un sabato vivace e creativo, ricco di piccoli piaceri e attività che vi stimoleranno. Domenica, invece, potrebbe affiorare un po’ di inquietudine o agitazione: siete un segno che tende a lasciarsi travolgere dalle preoccupazioni, anche quando non ce ne sarebbe motivo. Il consiglio è quello di concedervi tempo, senza confrontarvi continuamente con ciò che fanno gli altri. Potreste iniziare una nuova abitudine che nel lungo periodo vi porterà grandi benefici. L’amore brillerà di una luce speciale.

2️⃣ - Vergine – Le prossime ore saranno perfette per recuperare ciò che durante la settimana non avete potuto fare. Avrete finalmente il tempo di dedicarvi alle pulizie domestiche, al riordino del guardaroba o alla cura personale.

Sarà un weekend pratico ma anche rigenerante, perché riuscirete a concedervi spazi che vi erano mancati. C’è un progetto importante che avete in mente da tempo, ma conviene rimandarlo alla prossima settimana: ora avete soprattutto bisogno di riposo e di calma. Recupererete energie preziose e vi sentirete più sereni.

1️⃣ - Sagittario – Sarete tra i segni più attivi di questo weekend. Nonostante i vostri ritmi frenetici, troverete il modo di prendervi momenti di autentico piacere. Chi lavora a contatto con il pubblico avrà ancora molto da fare, ma il sabato sera sarà perfetto per una pizza in compagnia. Domenica vi alzerete senza fretta, gustando con calma un caffè che saprà di libertà. I più giovani si divertiranno fino a tardi con una maratona televisiva o con uscite tra amici. Saranno giornate vivaci, capaci di restituirvi entusiasmo e leggerezza.