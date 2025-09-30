L’oroscopo del lavoro di ottobre 2025 assegna un 9 al Cancro e allo Scorpione, protagonisti di progetti importanti, mentre all’Ariete un 6,5: rischia di apparire troppo aggressivo.

Segni di Fuoco

Ariete – Mese delicato in ambito professionale. Mercurio in Bilancia fino al 19 mette in luce rapporti con colleghi e superiori: serve diplomazia. Dopo il 24, con Marte e Sole in Scorpione, aumenta la determinazione, ma rischiate di sembrare troppo diretti. Suggerimento: pianificate bene i progetti, evitate scontri diretti. Giudizio: 6,5/10

Leone – Sentite pressioni dall’esterno, con Plutone e Marte che stimolano contrasti in ufficio o con collaboratori.

Venere in Bilancia dalla metà del mese porta però capacità di mediazione, utile per migliorare le relazioni professionali. Consiglio: puntate sulla diplomazia più che sulla forza. Voto: 7/10

Sagittario – Urano in Gemelli stimola idee brillanti e possibilità di collaborazioni nuove, ma la seconda parte del mese chiede prudenza: non tutte le opportunità sono concrete. Suggerimento: scegliete con cura i progetti su cui investire tempo ed energie. Voto: 7,5/10

Segni di Terra

Toro – Giove in Cancro vi sostiene con nuove opportunità lavorative e riconoscimenti. Marte in Scorpione dal 24 porta confronti diretti, ma anche energia per affrontarle. Suggerimento: valorizzate la collaborazione senza rinunciare alla fermezza.

Giudizio: 8/10

Vergine – Venere nel segno fino al 13 vi rende convincenti e apprezzati nell’ambiente di lavoro. Dopo, in Bilancia, favorisce accordi e compromessi utili. Buona fase per chi lavora in team. Consiglio: sfruttate la prima parte del mese per proporre nuove idee. Giudizio 8,5/10

Capricorno – Saturno e Nettuno vi regalano concretezza e visione strategica, mentre Marte in Scorpione vi rende instancabili. Ottobre è ottimo per pianificare e consolidare progetti ambiziosi. Consiglio: pensate in grande, ma costruite con pazienza. Votazione: 9/10

️Segni di Aria

Gemelli – Urano nel segno vi dona intuito e idee innovative. Mercurio in Bilancia fino al 19 è ottimo per trattative e comunicazioni efficaci.

Dopo il 19 serve più concentrazione e attenzione ai dettagli. Suggerimento: annotate tutto, non lasciate nulla al caso. Voto: 8/10

Bilancia – Sole, Mercurio e Venere nel vostro segno vi mettono in grande evidenza: ottimo periodo per avanzare richieste, stringere accordi o lanciare progetti. Attenzione solo a non disperdere energie. Consiglio: sfruttate il vostro charme per aprire porte professionali. Giudizio: 8,5/10

Acquario – Plutone porta cambiamenti e sfide nel lavoro, specialmente nei rapporti con figure di potere. Sole e Venere in Bilancia aiutano a mediare e a ritrovare equilibrio. Suggerimento: accettate i cambiamenti, accogliete i cambiamenti con apertura. Voto: 7/10

Segni di Acqua

Cancro – Giove in Cancro vi sostiene con nuove prospettive di crescita, riconoscimenti e miglioramenti professionali.

Marte in Scorpione dal 24 rafforza la determinazione e la capacità di leadership. Suggerimento: puntate in alto, con fiducia nel vostro valore. Giudizio: 9/10

Scorpione – Siete i veri protagonisti del lavoro: con Sole, Marte e Mercurio nel segno dopo il 24 avete energia, carisma e lucidità per guidare progetti importanti. Grande periodo per chi deve dimostrare capacità o chiedere avanzamenti. Consiglio: sfruttate al massimo il mese per concretizzare. Votazione: 9/10

Pesci – Saturno e Nettuno vi aiutano a dare forma concreta alle vostre idee. Ottobre è perfetto per stabilire basi solide nel lavoro e per affrontare progetti creativi con un approccio pratico. Consiglio: affidatevi alla vostra visione, ma con metodo. Giudizio 8,5/10