L'oroscopo di lunedì 22 settembre svela previsioni e classifica con i relativi voti, segno per segno. In coda il Sagittario si muoverà tra dubbi e curiosità, in equilibrio su un sentiero che chiede chiarezza. A metà classifica, il Toro dovrà conciliare il desiderio di restare ancorato alle proprie certezze con l’invito a sperimentare piccoli slanci di novità. In vetta, l'Ariete brilla per intensità e determinazione, capace di trasformare ogni ostacolo in occasione di crescita.

1️⃣2️⃣ posto — Sagittario. Lunedì si apre come un enigma luminoso per il Sagittario, che dovrà bilanciare spinta d’avventura e desiderio di stabilità. La giornata offrirà l’occasione di riflettere su obiettivi rimasti sospesi, trasformando curiosità in intenzione concreta. Sul piano relazionale, un dialogo schietto potrà aprire porte inaspettate, ma servirà ascolto attivo per evitare fraintendimenti. Nella gestione dei progetti, meno idee sparpagliate e più concentrazione su un solo traguardo garantiranno risultati tangibili. Il corpo richiede equilibrio: un esercizio moderato dopo una lunga passeggiata aiuterà a scaricare la tensione e a ritrovare chiarezza.

Lunedì diventa così un allenamento alla concretezza, in cui la vostra inclinazione alla libertà viene incanalata in direzioni utili. Alla sera, una pausa meditativa o una lettura stimolante restituiranno la giusta prospettiva. Un pensiero condiviso con amici o un confronto onesto arricchirà la serata, moltiplicando la vostra carica. Voto: 5.

1️⃣1️⃣ posto — Acquario. La prima giornata della nuova settimana risveglia nell’Acquario un vento di novità che spinge verso orizzonti meno battuti. La mente si libera dai cliché quotidiani, invitandovi a esplorare idee insolite o a rinnovare consuetudini consolidate. Le relazioni oggi beneficiano di questa brezza, perché la vostra disponibilità a condividere prospettive originali stimola conversazioni inaspettate.

Sul fronte professionale, potrebbe emergere un’opportunità per collaborazioni fuori dagli schemi: valutatele con attenzione, calibrando entusiasmo e concretezza. Il corpo risponde bene a esercizi che combinino movimento e concentrazione, come yoga dinamico o danza creativa. La sera regala uno spazio prezioso per ascoltare musica nuova o per dedicarsi a un hobby che non coltivate da tempo: moltiplicherà la vostra carica. Non rinunciate a un momento di silenzio interiore per trasferire intuizioni sulla pagina o in un progetto pratico. Fate tesoro delle risate condivise: un momento di leggerezza accende l’umore e ricarica la determinazione. Voto: 6.

1️⃣0️⃣ posto — Leone. Lunedì l'astrologia chiede al Leone di modulare il proprio ruggito, affinché le idee audaci vengano accolte senza ostacoli.

Oggi, il carisma naturale si combina con una rara dose di prudenza: saprete scegliere quando avanzare e quando restare in ascolto. In ambito affettivo, un gesto di gentilezza inatteso rafforzerà rapporti consolidati, mentre nel lavoro un confronto strategico potrà far emergere nuove strade. Cercate di non sovraccaricare l’agenda con troppi appuntamenti: la qualità di ogni incontro conterà più del numero. Il corpo risponderà positivamente a un ritmo equilibrato, alternando sprint brevi a recuperi attivi. La serata offre l’opportunità di esprimere il lato creativo attraverso un’attività artistica o un incontro stimolante con amici: resterà come un piacevole ricordo. Prendetevi un momento per apprezzare i vostri risultati recenti, riconoscendo i passi già compiuti e pianificando quelli successivi con fiducia rinnovata.

Voto: 6.

9️⃣ posto — Capricorno. La giornata vedrà diversi nativi costretti ad affrontare cambiamenti improvvisi. Siete abituati a costruire passo dopo passo, ma oggi una variazione inattesa potrebbe richiedere soluzioni creative. Nelle relazioni, la vostra affidabilità resta un baluardo, ma dimostrare apertura mentale farà la differenza, soprattutto con chi esprime esigenze nuove. Sul fronte professionale, un ostacolo burocratico potrebbe trasformarsi in un trampolino se riuscirete a ricollegarlo a un obiettivo a lungo termine. Il corpo trae vantaggio da uno sforzo regolare e da pause rigeneranti: una breve sessione di stretching al mattino e un massaggio serale scioglieranno tensioni. La sera dedicate tempo a un rituale che amate: leggere, scrivere o semplicemente versarvi una tisana confortante.

Ricordate di festeggiare anche i piccoli traguardi: ogni passo avanti è un mattone sul quale costruire il domani. Voto: 7.

8️⃣ posto — Bilancia. Il periodo porta un invito a ricalibrare equilibri interni ed esterni, in un gioco di armonie sottili. Sarete chiamati a mediare tra impulsi contrastanti: il desiderio di socialità e la necessità di concentrazione. In ambito relazionale, un colloquio importante potrà beneficiare della vostra capacità di ascolto empatico, ma evitate di rimuovere troppo velocemente le vostre opinioni per assecondare gli altri. Sul fronte pratico, un progetto in sospeso richiede una scelta netta: mantenere solo ciò che risuona con i vostri veri valori. Il corpo risponde positivamente a esercizi che favoriscono la fluidità, come pilates o nuoto, e all’utilizzo di oli essenziali per favorire il rilassamento.

La sera concedetevi un momento estetico: cura della pelle, musica elegante e luci soffuse creeranno un rituale di benessere. Lasciate che ogni scelta sia guidata da un’intenzione autentica, e noterete come l’armonia si diffonde anche negli angoli più inaspettati. Voto: 7.

7️⃣ posto — Scorpione. Lunedì l'oroscopo evidenzia la possibilità che un’opportunità messa da parte può tornare a fiorire, come una pagina nuova pronta per idee luminose. Vi sentirete spinti a rompere schemi consueti, ma sarà fondamentale dosare l’impulsività con una riflessione rapida: non tutte le strade aperte portano al traguardo desiderato. In ambito relazionale, dite quel “sì” che scalda i rapporti e dosate quel “no” che difende confini necessari.

Sul piano professionale, provate un approccio inconsueto: un’idea potrà germogliare dove meno ve l’aspettate. Il corpo reclama movimento energico: una corsa all’alba o un circuito di esercizi vi restituirà la carica. La sera trasformate la vostra carica in creatività, cimentandovi in un’attività manuale o in un gioco di squadra: vi sorprenderà scoprire nuove risorse. Non temete di riscrivere le regole: la vostra energia crea spazi nuovi dove germogliano opportunità. Voto: 8.

6️⃣ posto — Toro. L'avvio della settimana sarà una sfida sottile tra l’istinto a restare ancorati alle proprie certezze e la spinta a esplorare orizzonti nuovi. La giornata richiede un equilibrio tra pragmatismo e apertura: portate a termine i compiti quotidiani con il vostro consueto metodo, ma accettate anche un’imprevista deviazione che potrebbe rivelarsi utile.

In amore o in amicizia, un gesto di gentilezza inaspettato - come proporre una pausa riflessiva o un pic-nic improvvisato - darà nuova linfa ai rapporti più statici. Sul fronte professionale, concentratevi su una sola attività in grado di produrre un risultato chiaro anziché disperdere energie in troppe direzioni. Il corpo risponde bene a un allenamento costante ma leggero: una camminata in mezzo al verde o una sessione di yoga all’alba vi aiuteranno a scaricare tensioni e a mantenere la concentrazione. È un lunedì che premia la vostra forza di volontà, purché non rinunciate a un piccolo gesto di novità. Voto: 6.

5️⃣ posto — Gemelli. Lunedì sentirete il cervello correre più veloce delle gambe: mille idee si susseguiranno, ma poche avranno il tempo di prendere forma.

La chiave è trasformare l’entusiasmo in un progetto concreto, scegliendo un solo tema su cui concentrare attenzione e risorse. In ambito relazionale, la vostra vivacità mentale può risultare contagiosa, ma fate attenzione a non saltare da un interlocutore all’altro rischiando di lasciare conversazioni a metà. Un messaggio scritto con cura o una chiamata mirata porteranno più frutti di decine di post sui social. Sul piano operativo, stilate una mini-roadmap: tre passi concreti e misurabili che vi guideranno verso un obiettivo plausibile entro sera. Il corpo trarrà beneficio da esercizi di coordinazione - come pilates o circuito con pesi leggeri—per scaricare l’agitazione e favorire un sonno più riposante.

È un lunedì che chiede di incarnare l’idea, non solo di inseguirla nel pensiero. Voto: 7.

4️⃣ posto — Cancro. La giornata porrà molti di voi davanti a un bivio tra introversione necessaria e apertura strategica. Vi troverete a dover scegliere tra il bisogno di proteggere la vostra sfera emotiva e l’opportunità di un dialogo chiarificatore con chi vi è vicino. In amore e nelle amicizie, un confronto guidato dalla sincerità - magari iniziato con una domanda semplice, “Come stai davvero?” - potrà dissolvere malintesi latenti. Sul fronte lavorativo, una pratica di micro-gestione delle scadenze vi aiuterà a dissolvere la sensazione di caos: suddividete ogni incarico in tre fasi, celebrate ogni traguardo e passate alla successiva con lo stesso slancio.

Il corpo risponde bene a rituali di cura delicata: un bagno tiepido arricchito da oli essenziali e qualche respiro profondo al termine della giornata ridurranno stress e tensioni accumulate. È un lunedì che insegna il valore della sincerità accompagnata da un piano chiaro. Voto: 8.

3️⃣ posto — Pesci. Possibile - o almeno molto probabile - un incontro tra sogno e azione. L’intuizione, come un filo luminoso, vi guiderà verso intuizioni capaci di plasmare una realtà concreta. Sul piano creativo, dedicate la mattina a scarabocchiare idee o scrivere frammenti di testo, poi trasformate le intuizioni migliori in un piano di lavoro pratico. In campo relazionale, la vostra empatia sarà un ponte prezioso: offrirvi di ascoltare senza giudizio potrà farsi nota di fiducia che rafforza i legami.

Nel lavoro, aspettatevi un momento di “eureka” quando meno ve lo aspettate: annotatelo immediatamente e dedicate almeno un’ora a esplorarne le implicazioni concrete. Il corpo beneficerà di un movimento fluido - una danza libera o una nuotata dolce - per mantenere in equilibrio sensibilità e energia. È un lunedì che richiama la vostra capacità di rendere tangibile l’invisibile, se solo saprete accompagnare il sentimento con la struttura giusta. Voto: 9.

2️⃣ posto — Vergine. La precisione analitica del segno vi metterà davanti a un puzzle con pezzi da selezionare e incastrare con cura. Sul fronte professionale, portate avanti due compiti prioritari con la meticolosità che vi contraddistingue, riducendo al minimo qualsiasi distrazione: un timer di 45 minuti di lavoro seguito da 10 di pausa vi terrà al top della produttività. Nella sfera personale, un’agenda condivisa con partner o collaboratori migliorerà la comunicazione e alleggerirà il carico decisionale. Il corpo risponde bene a esercizi di precisione, come lo stretching mirato o il tiro con l’arco - che allenano concentrazione e rilasciano endorfine. In amore, un piccolo gesto organizzato, come preparare la cena insieme seguendo una ricetta nuova - darà un senso di complicità e rinnovamento. È un lunedì che premia il rigore, ma anche la capacità di trasformarlo in vantaggio creativo. Voto: 9.

1️⃣ posto — Ariete. Lunedì 22 settembre vedrà nascere una forza di volontà capace di trasformare le giornate. La vostra determinazione sarà una fiamma chiara, in grado di illuminare qualsiasi ostacolo. In ambito professionale, prendete in mano un progetto complesso: la concentrazione feroce di cui disponete oggi vi permetterà di svelarne nodi nascosti e di proporre soluzioni innovative. Nelle relazioni, manifestate con coraggio le vostre intenzioni, perché la chiarezza attira collaborazione e rispetto. Il corpo risponde bene a sforzi decisi come sessioni di allenamento ad alta intensità, ma richiederà un momento di rilassamento profondo a fine giornata, per evitare accumuli di stress. È un lunedì che non tollera mezze misure: puntate dritto al cuore dell’obiettivo e lasciate che la vostra determinazione parli per voi.

Meridiani e paralleli: studi, lavori e novità in relazione all'Astrologia

Il legame tra meridiani e paralleli e la pratica astrologica ha radici profonde che affondano nell’astrolabio medievale e nelle mappe rinascimentali, quando scienziati-visionari tracciavano a mano circoli e semi-cerchi per prevedere eventi celesti.

Oggi, l’astro-cartografia moderna sfrutta database globali e sistemi GIS per sovrapporre le linee di longitudine e latitudine alle traiettorie dei pianeti, individuando zone di potenziale successo professionale o sfide relazionali. Progetti di ricerca interdisciplinari stanno valutando l’impatto del fuso orario e delle coordinate geo-spaziali sul ciclo dei transiti lunari e solari, mentre studi universitari esplorano il nesso tra meridiani magnetici terrestri e orientamento degli astri nelle domificazioni astrologiche.

Tra le novità, applicazioni mobile permettono di visualizzare in tempo reale l’inclinazione di ascendente e discendente rispetto al proprio punto di osservazione. In questo panorama in evoluzione, meridiani e paralleli non sono più solo linee sulla carta, bensì strumenti dinamici per chi cerca un dialogo tra la Terra e il cielo