L'oroscopo del weekend 13 e 14 settembre 2025 è influenzato dalla giocosa Luna in Gemelli, che metterà alla prova lo stato d’animo di molti segni zodiacali. In classifica, il 1° posto spetta ai Gemelli, che vivranno sensazioni particolari. Il Capricorno, invece, chiude la graduatoria. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo del weekend 13-14 settembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Capricorno – La settimana vi ha lasciato una certa stanchezza e nel fine settimana potreste sentirvi ancora un po’ fuori fase. Sabato non sarà particolarmente brillante, con momenti in cui sarà difficile restare concentrati e disponibili nei confronti di chi vi vuole bene.

La mente tenderà a vagare altrove, come se foste assorbiti da preoccupazioni personali. Potrebbe essere utile non lasciarsi allontanare dalle persone care: spiegate come vi sentite, senza chiudervi in silenzio. Domenica porterà un’atmosfera più leggera e ritroverete maggiore serenità. Dedicate del tempo al riposo, curate il vostro aspetto e concedetevi piccoli gesti di benessere. Prendersi cura di se stessi è un passo importante per ritrovare energia e fiducia.

1️⃣1️⃣ - Ariete – Gli ultimi giorni vi hanno fatto vivere qualche imprevisto che non era nei vostri programmi, ma questo fine settimana potrà riportare equilibrio. Sabato la vicinanza della famiglia o di chi vi vuole bene vi aiuterà a ritrovare calma e forza interiore.

In amore potrete riscoprire un’intesa passionale che vi mancava, con momenti intensi che vi faranno sentire più vicini al partner. Se siete single, approfittate degli inviti e non rifiutate nuove conoscenze, anche solo per divertirvi un po’. Domenica sarà il momento ideale per ricaricarvi nella natura: una passeggiata all’aperto o un’escursione vi daranno la giusta energia. Potreste anche dedicarvi al riordino di ciò che vi circonda, liberandovi di ciò che non serve più.

1️⃣0️⃣ - Toro – Questo weekend porta con sé il desiderio di socializzare e di vivere momenti piacevoli. Qualcuno sceglierà di rilassarsi con una maratona televisiva, abbandonandosi alla comodità della propria casa, mentre altri preferiranno uscire e circondarsi di amici o familiari fidati.

Non mancheranno inviti, spese per cene fuori e qualche occasione per divertirvi senza pensieri. Sarà un fine settimana che potrà farvi sorridere e, chissà, magari riportare in contatto con una persona che non sentivate da tempo. Cercate di non eccedere con le spese e scegliete di vivere ciò che più vi fa stare bene, senza pressioni.

9️⃣ - Leone – Finalmente potrete alleggerirvi delle tensioni accumulate nei giorni scorsi. Alcuni nodi che vi hanno fatto penare verranno sciolti e sentirete di poter voltare pagina. Il fine settimana vi invita a rallentare: avete dato molto di recente e rischiate di arrivare senza energie ai prossimi impegni che si prospettano intensi. Meglio non strafare e concedervi lunghe pause di riposo.

Nonostante la voglia di fare, sarà più utile ricaricare le pile. Per i più giovani del segno, c’è il richiamo dello studio che presto vi terrà impegnati: approfittate di queste ore per organizzare bene ciò che vi aspetta.

8️⃣ - Cancro – Questi giorni vi spingono a chiudere definitivamente ciò che non vi appartiene più e a guardare avanti con determinazione. Avvertirete il bisogno di dare un nuovo ordine alla vostra vita, con cambiamenti che potrebbero riguardare sia la sfera personale sia quella relazionale. La voglia di rinnovarvi sarà forte, ma ricordate che le grandi trasformazioni richiedono tempo: non pretendete di fare tutto subito. Passo dopo passo, riuscirete a costruire un equilibrio solido.

La vostra mente tornerà serena e finalmente vi sentirete più leggeri, pronti a lasciarvi alle spalle pesi inutili.

7️⃣ - Vergine – Per voi non ci sarà molto spazio per il relax: avrete ancora cose arretrate da sistemare o mansioni importanti che vi richiederanno attenzione. Nonostante gli impegni, riuscirete a ritagliarvi momenti per il cuore. Chi vive una relazione potrà rafforzare l’intesa, mentre i single potrebbero aprirsi a nuove esperienze interessanti. Fate attenzione però alle persone che non sono del tutto sincere: non tutti hanno buone intenzioni. Affidatevi al vostro intuito e non lasciate che gli altri abbiano troppo potere sulle vostre scelte.

6️⃣ - Bilancia – Sabato vi vedrà indaffarati con questioni che non potranno più essere rimandate, ma col passare delle ore riuscirete a ritrovare calma e relax.

Il partner o una persona molto vicina a voi riuscirà a regalarvi momenti di dolcezza che vi faranno sentire nuovamente al centro delle attenzioni. Se la vostra relazione sembra attraversare un periodo di routine, questo è il momento giusto per ravvivare la fiamma, magari rispolverando i ricordi più intensi dei primi tempi. Domenica porterà piacevoli incontri conviviali, che siano cene in famiglia o uscite in compagnia.

5️⃣ - Sagittario – Questo weekend sarà utile per fare chiarezza nei vostri pensieri. Forse non vi sentite pienamente motivati o avete trascurato la sfera sentimentale, ma sabato vi regalerà sorprese inaspettate e potreste vivere una serata molto speciale. La domenica inizierà più tardi del solito, complici le ore piccole della sera precedente, ma sarà comunque positiva.

In amore, Meglio fare chiarezza nei rapporti, invece di lasciarsi trascinare da situazioni ambigue: meglio scegliere con chiarezza e trasparenza.

4️⃣ - Scorpione – Dopo settimane piene di attività e movimento, questo fine settimana vi regala una tregua. Avrete tempo per fermarvi, riflettere e rimettere ordine tra i vostri impegni. Approfittatene per organizzare meglio la settimana che vi attende, perché sarà molto intensa. Non mancheranno chiamate o messaggi interessanti, e qualcuno della vostra famiglia potrebbe avere bisogno del vostro sostegno. Sarà gratificante sentirvi utili e vicini a chi conta su di voi.

3️⃣ - Pesci – Vi attendono due giornate dense di emozioni e novità. L’amore sarà protagonista, sia per le coppie che vivranno un’intesa più profonda, sia per i single che potranno incontrare qualcuno in grado di far battere il cuore.

Sarete attraversati da una varietà di sensazioni che vi renderanno vivi e pieni di entusiasmo. Se siete in coppia stabile, potreste iniziare a fare progetti importanti insieme al partner. Lasciarsi andare senza voler controllare tutto potrebbe regalare esperienze sorprendenti.

2️⃣ - Acquario – Per voi sarà un weekend dedicato ai cambiamenti e alla voglia di leggerezza. Qualcuno deciderà di rinnovare il proprio look o di concedersi un piccolo regalo, altri preferiranno lanciarsi in attività divertenti o appuntamenti nuovi. Potrete chiudere definitivamente rapporti ormai logori e aprirvi a incontri più stimolanti. L’importante è che vi lasciate andare al divertimento senza rimuginare troppo sui problemi.

La vita sentimentale è pronta a sorprendervi: mantenetevi aperti alle novità, perché il futuro potrebbe riservarvi incontri destinati a durare.

1️⃣ - Gemelli – Questo fine settimana vi permetterà di vivere sensazioni particolari. Sabato avvertirete la fine dell’estate e vi sembrerà di dover tornare a un ritmo più serio fatto di lavoro, studio o progetti lasciati in sospeso. Ma per ora non pensate troppo agli impegni futuri: concedetevi il lusso di spegnere i pensieri e di vivere il momento presente. Gli incontri saranno intensi, soprattutto per chi è single, e vi daranno energia e buonumore. La salute appare in buona forma e vi sentirete vitali.