L’oroscopo della settimana 15-21 settembre sorride allo Scorpione, primo nella classifica di un periodo che si preannuncia entusiasmante. Per l’Ariete, invece, gli astri indicano possibili imprevisti in grado di stravolgere alcuni piani. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo della settimana dal 15 al 21 settembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Ariete – Nei prossimi giorni potreste imbattervi in situazioni che non erano state previste, con il rischio di vedere alcuni vostri piani modificati. Non lasciatevi prendere dall’ansia né dalla fretta: la chiave sarà affrontare tutto con calma e metodo.

A volte siete impulsivi e desiderosi di chiudere rapidamente le questioni, ma questa settimana vi insegnerà che la prudenza è un’alleata preziosa. Vi troverete a mettere in discussione certe abitudini che negli ultimi tempi vi hanno accompagnato, e forse capirete che non tutte sono davvero utili. In amore, avvertirete il bisogno di maggiori sicurezze: potreste avere dubbi sui vostri sentimenti o su quelli del partner, e questo vi spingerà a cercare conferme. Sul fronte lavorativo e scolastico, invece, vi attendono traguardi che vi ripagheranno degli sforzi fatti.

1️⃣1️⃣ - Leone – La settimana vi vedrà presi da mille incombenze: lavoro, casa, famiglia e studio sembreranno richiedere tutta la vostra attenzione.

Sarete costretti a rientrare nella routine, ma non sarà la stessa dell’anno scorso: nuove responsabilità vi porranno davanti a un contesto diverso. Il vostro istinto vi aiuterà a gestire le cose, ma ricordatevi di non voler fare sempre tutto da soli. Imparate a delegare, ridistribuite i compiti e fatevi aiutare quando serve. Essendo un segno orgoglioso e a volte un po’ permaloso, rischiate di esagerare con le critiche, soprattutto con chi vi sta vicino. Fate attenzione a non rovinare rapporti importanti per la vostra irruenza.

1️⃣0️⃣ - Bilancia – L’inizio della settimana potrebbe sembrarvi lento e faticoso: sarete stanchi, demotivati e con poca voglia di agire. Già da metà settimana, però, vi sentirete rinvigoriti e pronti a reagire, quasi come se si fosse accesa una scintilla interiore.

La vostra vita è spesso segnata da alti e bassi, e a volte avete la sensazione di vivere su una giostra che non si ferma mai. Non temete, perché verso il weekend tornerà il sorriso, la passione si farà sentire e vi accorgerete che l’estate è davvero finita, ma senza rimpianti. Saranno giorni buoni per riprendere abitudini salutari, come iniziare una dieta o dare più ordine alle vostre giornate.

9️⃣ - Capricorno – Dopo mesi incerti e pieni di cambiamenti, sentirete forte l’esigenza di una svolta. Forse avete preso decisioni che oggi vi sembrano poco sagge, o semplicemente non vi riconoscete più in alcune scelte fatte. Qualunque sia il vostro stato d’animo, nei prossimi giorni non resterete soli: qualcuno interverrà per darvi sostegno e vi aiuterà a superare le difficoltà.

Sul piano pratico, ci sarà spazio per nuove ricerche di lavoro o per concludere un affare legato alla casa. In amore, le coppie consolidate troveranno armonia, mentre i single dovranno avere ancora un po’ di pazienza: non è ancora arrivato il momento delle grandi novità, ma non scoraggiatevi.

8️⃣ - Acquario – La settimana sarà intensa e stimolante: vi sentirete carichi di ispirazione e desiderosi di crescere. Se ambite a una carriera più solida, sarà il momento giusto per prendere decisioni importanti e per confrontarvi con persone esperte che potranno darvi consigli preziosi. La vostra sete di conoscenza vi spingerà a voler di più dalla vita, e la determinazione che vi caratterizza emergerà con forza.

Negli ultimi tempi state valutando una proposta che vi crea dubbi, ma presto la nebbia si dissiperà e tutto sarà più chiaro. In amore, non avrete particolari ostacoli: riuscirete a vivere momenti sereni, con il cuore pronto ad accogliere ciò che arriva.

7️⃣ - Toro – Settimana che si prospetta vivace e ricca di emozioni. Sarete travolti dalla voglia di vivere avventure e di lasciarvi andare a flirt che vi faranno sentire al centro dell’attenzione. Anche se l’estate è ormai agli sgoccioli, il vostro spirito festoso continuerà a brillare e a regalarvi momenti piacevoli. Una persona che vi attrae potrebbe finalmente iniziare a notarvi, ma starà a voi non deluderla: giocate bene le vostre carte, senza mostrare indecisioni.

Sul lavoro, dare libero sfogo alla creatività sarà la mossa vincente, e non passerà inosservata. Chi è in cerca di un’occupazione, potrebbe ricevere un’offerta part-time o temporanea che rappresenterà comunque un buon punto di partenza.

6️⃣ - Vergine – I prossimi giorni vi vedranno determinati e produttivi. Avrete energia e grinta per affrontare qualsiasi problema e dimostrerete di essere combattivi come non mai. Il vostro atteggiamento coraggioso non passerà inosservato e qualcuno potrebbe rimanere affascinato da voi. In amore, le coppie vivranno momenti di intensa passione, mentre i single potranno gettare le basi per un incontro che potrebbe rivelarsi importante nei mesi a venire. La stagione fredda si avvicina e vi porterà a occuparvi anche di aspetti più pratici, come rinnovare il guardaroba e aggiornare il vostro stile.

Via libera allo shopping, che si trasformerà in un’occasione di benessere e gratificazione.

5️⃣ - Sagittario – Partirete con una carica di entusiasmo che vi permetterà di affrontare gli impegni con spirito positivo. Un evento recente vi ha fatto aprire gli occhi e ora vi sentite diversi, più consapevoli e maturi rispetto al passato. Sarete pronti a rimettervi al lavoro o a riprendere in mano lo studio con un’energia nuova. Non trascurate, però, la vostra sfera personale: tra shopping e uscite con gli amici, rischiate di stancarvi troppo velocemente. Trovate un equilibrio tra doveri e piaceri per non arrivare esausti a fine settimana.

4️⃣ - Gemelli – Dopo un periodo di incertezza, i prossimi giorni vi offriranno nuove opportunità.

Sentirete che qualcosa dentro di voi si sta sbloccando e che finalmente potete guardare avanti con maggiore fiducia. Le giornate di martedì e venerdì saranno particolarmente favorevoli, ideali per portare avanti progetti o per consolidare ciò che avete seminato finora. Incontrerete lo sguardo di una persona che mostrerà un interesse speciale nei vostri confronti: lasciatevi sorprendere, senza troppe resistenze. Fate però attenzione alla salute: potreste avvertire fastidi legati alla schiena o alla pressione, quindi non trascurate il riposo e il benessere fisico.

3️⃣ - Cancro – Una settimana che si aprirà con un messaggio chiaro: ogni fine porta con sé un nuovo inizio. Sentirete la spinta a lanciarvi in nuove avventure, senza restare fermi ad attendere.

Le opportunità non mancheranno, ma sarà fondamentale darvi da fare per coglierle. Chi è già inserito in un contesto lavorativo potrebbe desiderare una promozione o un riconoscimento, ma per ottenerlo sarà necessario investire nella formazione e approfondire le proprie competenze. Vale anche per chi cerca lavoro: corsi e aggiornamenti vi apriranno nuove strade. In amore, ci sarà spazio per incontri inaspettati e per passioni che si accenderanno all’improvviso.

2️⃣ - Pesci – La settimana porterà con sé energie positive e nuove possibilità. Vi sentirete più inclini a sperimentare e scoprire orizzonti che finora non avevate considerato. Le giornate saranno scandite da impegni pratici e da attività domestiche, ma riuscirete comunque a trovare spazi per rilassarvi e godervi le serate.

Prestate attenzione alle occasioni: potreste scovare un’offerta interessante, come l’acquisto di un oggetto tecnologico che desideravate da tempo. Chi lavora riceverà incarichi o ordini che lo terranno attivo e motivato. Nel corso della settimana arriveranno risposte attese da tempo, regalandovi un sollievo atteso. Qualcuno di voi, però, sentirà ancora nostalgia delle vacanze appena concluse.

1️⃣ - Scorpione – I prossimi giorni si prospettano frizzanti e ricchi di entusiasmo. Vi sentirete più leggeri, forse grazie alla ripresa della routine familiare o lavorativa, e avrete modo di godervi ogni serata come meglio desiderate. La vostra capacità comunicativa sarà al massimo: riuscirete a stringere nuove amicizie, creare contatti interessanti e farvi notare in contesti sociali o professionali.

Non mancheranno eventi a cui partecipare, occasioni preziose per brillare e mostrare chi siete davvero. Nel weekend l’amore potrà bussare al cuore dei più timidi, sorprendendoli in positivo. Fate solo attenzione a qualche lieve fastidio fisico, come un po’ di stanchezza, che potrebbe incidere sull’umore in alcune giornate.