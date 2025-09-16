L'oroscopo del weekend di sabato 20 e domenica 21 settembre porta intensità a molti segni dello zodiaco, in particolare ai Pesci, i più fortunati del fine settimana. Al contrario, l’Ariete risulta il meno favorito del periodo.

Previsioni astrologiche del weekend 20-21 settembre e la classifica della fortuna

☘️☘️☘️ Ariete – La fortuna sembra latitare, ma avrete comunque modo di recuperare energia. Eppure, dopo una settimana lunga e impegnativa, avvertirete il bisogno di fermarvi e di concedervi un momento solo per voi. Gli ostacoli che avete dovuto affrontare vi hanno tolto molte energie, per questo il weekend diventa l’occasione perfetta per ricaricare le batterie.

Tenetevi lontani dalle discussioni familiari, non è il momento di aggiungere tensioni a una mente già provata. Se vi sentite stanchi, rallentate e concedetevi più riposo. Un gesto d’affetto del partner, come un massaggio o semplicemente una carezza, potrebbe aiutare a sciogliere lo stress accumulato e a riportarvi serenità.

☘️☘️☘️ Vergine – Questo fine settimana vi troverà esausti. Gli impegni vi hanno messo alla prova, facendovi sentire più stanchi del solito, rendendovi più irritabili e stanchi del solito. Finalmente potrete tirare il fiato e regalarvi qualche ora di tregua, anche se non tutti avranno la fortuna di potersi rilassare a piacimento. Qualcuno sarà costretto a dedicarsi a compiti urgenti o a impegni che non possono essere rimandati.

Nonostante questo, troverete comunque un po’ di spazio per dedicarvi a ciò che vi fa stare bene. Attenzione allo shopping compulsivo: la voglia di rinnovare il guardaroba potrebbe farsi sentire, ma meglio non eccedere.

☘️☘️☘️ Bilancia – Il sabato porterà con sé alcuni doveri che non potrete ignorare. Sarete chiamati a sistemare faccende lasciate in sospeso, ma la cosa non dovrebbe pesarvi più di tanto, perché riuscirete a cavarvela con equilibrio. Con il passare delle ore, l’atmosfera diventerà più serena e potrete concedervi qualche momento di svago. La domenica, invece, sarà ideale per rilassarvi e dedicarvi ad attività che vi ricaricano, anche se verso sera una certa agitazione potrebbe riaffiorare, forse legata agli impegni che vi aspettano all’inizio della nuova settimana.

Buone prospettive per chi si muove nel campo degli affari o in trattative economiche.

☘️☘️☘️ Leone – Dopo giorni intensi e caotici, il fine settimana vi spingerà a occuparvi della vostra casa e dell’organizzazione quotidiana. Forse vi renderete conto che alcune questioni sono state trascurate e sarà il momento di rimettere ordine. Non abbiate timore di chiedere una mano a chi vi sta vicino: i vostri cari si mostreranno disponibili e collaborativi. Per chi è alla ricerca di lavoro, si apriranno possibilità interessanti anche se all’inizio non rispecchiano le vostre aspettative. Valutate con attenzione, perché anche un impiego temporaneo può rappresentare un trampolino. In amore e nelle amicizie, ci saranno occasioni per uscire e condividere momenti piacevoli.

☘️☘️☘️☘️ Toro – Conclusa una settimana che vi ha portato sorprese e qualche ritorno inaspettato, potrete finalmente respirare un po’ di normalità. Sentirete che le cose si stanno assestando, anche se a piccoli passi, e questo vi darà maggiore fiducia. La serata di sabato promette leggerezza e divertimento: potreste scegliere una cena fuori con amici o semplicemente una pizza in compagnia, mentre qualcuno preferirà rifugiarsi nella tranquillità di casa. La domenica, invece, sarà la giornata perfetta per poltrire e dormire quanto vi serve. Non cercate di forzare situazioni che ancora non sono mature: lasciate che i tempi facciano il loro corso.

☘️☘️☘️☘️ Gemelli – Gli ultimi giorni vi hanno reso frenetici e vi siete ritrovati a trascurare alcuni aspetti importanti della vita quotidiana.

Questo weekend vi darà modo di recuperare. Potreste dedicarvi alle pulizie domestiche, al riordino delle stanze o a quelle attività pratiche che avete rimandato. Qualcuno metterà mano ai conti, altri preferiranno rilassarsi davanti a un film o a una serie tv. Chi studia o lavora avrà comunque delle responsabilità a cui non potrà sottrarsi: meglio affrontarle subito, senza lasciarle accumulare. Non mancherà il desiderio di qualche dolce consolatorio, un piccolo piacere che contribuirà a migliorare l’umore.

☘️☘️☘️☘️ Cancro – Questo fine settimana vi regalerà creatività e leggerezza. Vi sentirete più ispirati, pronti a dedicarvi alle vostre passioni e a tutto ciò che vi fa stare bene. La salute sarà stabile e il vostro stato d’animo positivo vi aiuterà a vivere con maggiore serenità ogni momento.

Chi lavora o studia ha dovuto affrontare sfide complicate, ma ora è tempo di alleggerirsi: i giorni che verranno porteranno risposte e chiarimenti. Sfruttate queste ore per liberarvi dalle preoccupazioni e ricaricare l’energia. La fantasia vi guiderà in attività piacevoli e rilassanti.

☘️☘️☘️☘️ Scorpione – Le giornate del weekend saranno molto diverse tra loro. Il sabato potrebbe vedervi più confusi o assorti nei vostri pensieri, quasi come se vi mancasse la giusta energia. La domenica, invece, segnerà un risveglio interiore: finalmente scoprirete che per favorire un cambiamento servirà anche il vostro impegno personale, senza aspettare tutto dall’esterno. Sarà il momento ideale per prendere in mano la situazione e fare scelte più consapevoli.

Una lettura, un’attività creativa o un confronto sincero con qualcuno di fiducia vi daranno la spinta di cui avete bisogno.

☘️☘️☘️☘️☘️ Sagittario – Avete atteso con impazienza questo weekend e finalmente potrete respirare aria nuova. Per alcuni di voi sarà l’occasione per riposare davvero, mentre altri dovranno comunque gestire impegni lavorativi o familiari. Anche se non avrete grande voglia di socializzare, cercate di non isolarvi troppo: un invito improvviso potrebbe rivelarsi più piacevole del previsto. Nel frattempo, avrete il desiderio di liberarvi di oggetti inutili e di fare ordine, non solo in casa ma anche nella mente. Un cambio di look o una visita dal dentista o dal parrucchiere vi aiuteranno a sentirvi meglio con voi stessi.

☘️☘️☘️☘️☘️ Capricorno – Questo fine settimana sarà lineare e privo di grandi scossoni. Potrete scegliere se dedicarvi alle faccende domestiche, allo shopping o a momenti di svago con gli amici. La vita sentimentale sarà intensa: chi è in coppia potrà recuperare dopo eventuali tensioni, mentre i single avranno l’occasione di vivere incontri passionali. La voglia di concedervi qualche piacere potrebbe portarvi a esagerare: meglio puntare sulla moderazione. Godetevi comunque queste giornate che vi daranno soddisfazione e leggerezza.

☘️☘️☘️☘️☘️ Acquario – Finalmente potrete spegnere la mente e concedervi il lusso di non pensare a ciò che vi ha preoccupato durante la settimana. Questo weekend vi invita al riposo e al recupero psicofisico, perché i prossimi giorni si annunciano più impegnativi.

Dedicatevi a un libro, a un film o a un hobby rilassante che vi aiuti a ritrovare equilibrio interiore. Non sentitevi in colpa se lasciate indietro qualche incombenza: non tutto deve essere fatto subito. Prendersi cura di sé sarà la scelta migliore.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️ Pesci – Queste due giornate vi regaleranno emozioni intense. Alcuni di voi dovranno rimettere mano a mansioni rimandate da tempo, ma non mancheranno spunti di gioia e di fantasia. La vostra indole romantica e sognatrice troverà spazio per esprimersi, soprattutto in compagnia di persone che vi fanno stare bene. I single potrebbero conoscere qualcuno di interessante, magari durante un’uscita con amici, mentre chi vive una relazione solida sperimenterà maggiore complicità e passione. Il weekend sarà un mix di doveri e piaceri, con il cuore sempre pronto a battere forte.