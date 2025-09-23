Il Leone è il segno capolista di questo weekend 27 e 28 settembre grazie ad un oroscopo promettente, caratterizzato dalla presenza della Luna in Sagittario. L'ultima posizione è presidiata dal Gemelli, nel pieno di una fase evolutiva che ancora non ha metabolizzato.

Previsioni astrologiche e classifica del weekend 27-28 settembre 2025

12° Gemelli – Vi trovate in una fase in cui tante piccole cose stanno cambiando nella vostra vita, ma forse non avete ancora pienamente realizzato la portata di queste trasformazioni. È come se un vento nuovo vi stesse attraversando, portando idee inaspettate e sentimenti che vi spingono a guardare il futuro con occhi diversi.

Nonostante questo fermento interiore, il fine settimana sarà all’insegna della leggerezza: vi ritaglierete dei momenti di puro relax, guardando il vostro programma preferito o semplicemente abbandonandovi al comfort del divano. Sarà piacevole togliere gli abiti da lavoro e infilarsi in pigiama o in una tuta comoda, magari con la tentazione di accendere il camino se il freddo dovesse farsi sentire. Chi vive una relazione avrà modo di ritrovare intesa e passione, riscoprendo una scintilla che sembrava sopita.

11° Acquario – Avrete davanti due giornate un po’ pigre e senza troppo entusiasmo. Vi sentirete svogliati, quasi senza voglia di fare nulla se non riposare davanti alla televisione. In realtà vi siete caricati di impegni durante la settimana e il vostro corpo reclama una pausa, ma alcune incombenze domestiche vi costringeranno a rimanere attivi: piccole riparazioni, faccende da sistemare o semplicemente l’ordine in casa da ristabilire.

La sensazione sarà quella di un inverno già arrivato, tanto che potreste pensare di tirare fuori piumoni e copertine calde. Se vivete una storia d’amore, il fine settimana porterà momenti intensi sotto le lenzuola, perché il calore della passione riuscirà a contrastare il freddo dell’umore.

10° Bilancia – La stanchezza accumulata vi porterà a desiderare un momento tutto per voi, lontano dalle responsabilità e dal peso degli ultimi giorni. Avete dovuto affrontare cambiamenti improvvisi che vi hanno scombussolato, costringendovi a riorganizzare i vostri piani all’ultimo minuto. Per questo il week-end rappresenta un’occasione preziosa per recuperare equilibrio e forza. Chi vive una relazione troverà conforto nella vicinanza del partner, con attimi di passione che riusciranno ad alleggerire l’atmosfera.

Attenzione però all’umore ballerino: non lasciatevi trascinare dal nervosismo, soprattutto se dovesse arrivare qualche delusione esterna, come la sconfitta della vostra squadra del cuore. La famiglia avrà un ruolo centrale: possibili visite di figli o nipoti, mentre le questioni economiche continueranno a richiedere la vostra attenzione.

9° Pesci – La vostra mente resterà attiva anche quando vorreste solo rilassarvi. La mattinata di sabato vi vedrà impegnati a gestire lavori o studio, con scadenze che non vi permetteranno di staccare del tutto. Una volta superato questo scoglio, però, avrete la possibilità di godervi il fine settimana con attività che vi faranno bene al cuore. Alcune famiglie opteranno per una cena fuori, altre sceglieranno il centro commerciale per distrarsi un po’.

Ci sarà chi deciderà di fare shopping e chi riceverà notizie inaspettate capaci di segnare l’inizio di una fase nuova. Mantenetevi pronti, perché la sensazione è quella di un cambiamento imminente.

8° Cancro – Dopo una settimana che vi è sembrata interminabile, finalmente potrete concedervi una pausa vera, staccando da impegni e preoccupazioni. Vi attende un fine settimana piacevole, durante il quale il sabato sarà più leggero e creativo, mentre la domenica potrebbe riservare qualche piccolo momento di ansia o agitazione. Siete un segno che tende a vivere tutto con grande emotività, e questo vi porta a ingigantire situazioni che non lo meritano. Non confrontatevi con gli altri, ma concentratevi sui vostri passi, perché avete intrapreso un percorso che già entro poche settimane darà buoni frutti.

Dal punto di vista sentimentale, l’amore brillerà e vi farà sentire al centro di attenzioni sincere.

7° Toro – Le prossime ore saranno positive e cariche di significato. Domenica sera in particolare vi regalerà sensazioni speciali, riportando in primo piano desideri che avevate messo da parte. Avrete la possibilità di riflettere su ciò che conta davvero, accorgendovi di aver trascurato alcuni aspetti fondamentali della vostra vita. Questo fine settimana potrà aiutarvi a recuperare terreno, sia in ambito lavorativo che personale. Chi ha arretrati o compiti sospesi potrà finalmente mettersi in pari, ritrovando anche lo slancio interiore che negli ultimi tempi era mancato. Vi sentirete nuovamente in sella, pronti a cavalcare nuove opportunità.

6° Ariete – L’energia che vi accompagnerà renderà il sabato la vostra giornata più bella dell’intera settimana. Avrete una forza contagiosa, capace di portare buonumore a chi vi sta accanto. Sarà il momento perfetto per mettere da parte i doveri e concedervi divertimento, svago e leggerezza. Anche l’amore sarà favorito, con momenti caldi e intensi. Queste 48 ore vi offriranno l’occasione di occuparvi anche della casa, magari sistemando ciò che è rimasto in sospeso durante i giorni lavorativi. Qualcuno deciderà di pensare alla propria immagine, andando dal parrucchiere o prenotando un trattamento benessere.

5° Vergine – Queste giornate vi permetteranno di rimettere ordine, dentro e fuori. Dedicherete tempo alla pulizia della casa, al riordino degli spazi e anche alla cura personale.

Siete sempre presi da mille impegni e spesso vi dimenticate di voi stessi, ma il week-end vi darà la possibilità di fermarvi e di tornare a coltivare le vostre passioni. C’è un progetto che da tempo vi ronza in testa, ma meglio non forzare i tempi: rinviatelo a un altro momento, perché adesso avete bisogno di staccare e riposare davvero. Solo così riuscirete a ritrovare la concentrazione per affrontare al meglio i prossimi giorni.

4° Sagittario – Siete sempre in movimento, ma questo fine settimana potrete finalmente rallentare e concedervi un ritmo più tranquillo. Chi lavora a contatto con le persone sarà comunque impegnato, ma riuscirà a ritagliarsi dei momenti piacevoli. Sabato sarà la giornata ideale per condividere una pizza in buona compagnia, mentre domenica vi sveglierete senza fretta, godendovi il caffè con serenità.

I più giovani si divertiranno fino a tardi, magari guardando una maratona di serie TV o organizzando serate spensierate. Sarà un fine settimana che vi farà respirare e vi regalerà leggerezza.

3° Scorpione – Dopo aver affrontato una settimana estenuante, segnata da impegni e responsabilità, potrete finalmente concedervi una pausa di recupero. Non avrete voglia di uscire troppo, preferendo il calore del divano e della casa. È un’occasione per ricaricare le energie e lasciare da parte polemiche o discussioni che potrebbero nascere in famiglia, soprattutto se riguardano questioni economiche o eredità. Meglio mantenersi fuori da conflitti inutili. Il sabato sera porterà allegria con pizza e chiacchiere fino a tardi, regalandovi la leggerezza che vi serve.

2° Capricorno – Un fine settimana sereno, in cui avrete modo di rallentare e dedicarvi a voi stessi. Non mancheranno piccoli drammi domestici, discussioni familiari o momenti di caos, ma se saprete gestirli con calma non avranno il potere di rovinarvi l’umore. Prendetevi cura del vostro corpo, concedetevi un bagno rilassante o qualche coccola che vi faccia sentire bene. Una buona lettura o la visione del vostro programma preferito vi aiuteranno a staccare la spina. Se avete un partner, chiedetegli un massaggio o un gesto di attenzione: ve lo siete guadagnato e farà bene anche al rapporto.

1° Leone – Avrete un fine settimana che sa di libertà e avventura. Vi sentirete forti, pronti a ruggire e a prendervi il meglio di queste giornate.

Alcuni si concederanno un piccolo viaggio o un’uscita speciale, altri sceglieranno attività nuove per staccare dai pensieri quotidiani. È importante non cadere nella tentazione della pigrizia: se vi lasciaste vincere dalla sedentarietà, sprechereste occasioni preziose per divertirvi e ricaricarvi. La vita sociale vi chiamerà, e rispondere sarà la scelta migliore. Vi sentirete vivi, protagonisti e pronti a godervi ogni istante.