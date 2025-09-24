L'oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre fa i conti con questo nuovo mese che sembra debuttare piuttosto bene per Pesci e Vergine. Quest'ultimi ottengono la tripla spunta, mentre Ariete, Cancro, Scorpione e Leone solamente una. Ma non finisce qua: approfondiamo le previsioni astrologiche passo per passo.

Classifica e oroscopo settimanale con le spunte: Ariete flop

✅Ariete - Se davvero volete raggiungere un traguardo importante in amore, non potete limitarvi ad attendere che siano gli altri a fare la prima mossa. È fondamentale che dimostriate determinazione e coraggio, senza lasciarvi frenare da insicurezze o dalla paura di fallire.

In coppia, cercate di non dare per scontato il partner: mostrate con gesti concreti il vostro impegno, perché il sentimento va coltivato ogni giorno. Per i single è un periodo in cui l’iniziativa sarà la chiave: se volete un cambiamento, dovrete osare di più. Sul lavoro, il desiderio di fare tanto rischia di scontrarsi con qualche ostacolo, ma non mollate: piccoli passi vi porteranno lontano.

✅Cancro - La settimana potrebbe sembrare un po’ piatta e priva di grandi emozioni, ma non per questo dovete viverla con distacco. Al contrario, potrete riscoprire il calore degli affetti familiari e rinsaldare rapporti che erano rimasti in sospeso. Una telefonata o un incontro con persone che non vedevate da tempo può riaccendere un legame prezioso.

In amore, chi è in coppia potrà contare su momenti di intimità serena, mentre i single potrebbero sentirsi meno stimolati, ma non per questo devono chiudersi alle possibilità. Sul piano professionale sarà un buon momento per riorganizzare idee e programmi.

✅Scorpione - Non si prospetta una settimana particolarmente entusiasmante, ma questo non significa che sia negativa. Piuttosto, sarà un’occasione per capire meglio quali sono le priorità e dove indirizzare le vostre energie. Nei rapporti di coppia potreste avvertire un po’ di monotonia, ma non lasciate che questo vi scoraggi: la passione può essere riaccesa con piccoli gesti quotidiani. Per chi è single, invece, sarà un periodo tranquillo, utile per riflettere su ciò che davvero si desidera.

Nel lavoro ci sarà da rimboccarsi le maniche: impegnatevi a fondo e i risultati arriveranno.

✅Leone - Il rischio di questa settimana è di farvi troppe aspettative, finendo poi per rimanere delusi se le cose non vanno come sperato. Cercate invece di cogliere il meglio da ciò che accade, senza pretendere sempre il massimo e subito. La vostra smania di risultati rapidi potrebbe diventare una fonte di tensione. In amore, la coppia necessita di maggiore calma: imparate a godervi i piccoli momenti insieme senza inseguire continuamente emozioni forti. I single devono moderare l’impulsività e osservare con più attenzione le persone che entrano nella loro vita. Sul lavoro, un approccio più realistico vi aiuterà a procedere con serenità.

✅✅Bilancia - Il nervosismo rischia di portarvi a reazioni eccessive e a discutere anche per motivi di poco conto. Se non volete incrinare rapporti importanti, sarà necessario moderare i toni e ricordarvi che non tutto merita una battaglia. In coppia, evitate di accendere polemiche inutili e dedicate più tempo al dialogo costruttivo. Per i single, un atteggiamento più pacato vi permetterà di vivere nuove conoscenze con leggerezza, senza complicarle con tensioni superflue. Sul fronte lavorativo, potreste incontrare qualche attrito, ma con diplomazia riuscirete a mantenere il controllo.

✅✅Toro - Sapete bene come farvi amare e apprezzare, ma questa settimana è necessario prestare attenzione a determinate situazioni che potrebbero non essere del tutto chiare.

Se avvertite che qualcosa non vi convince, meglio non inoltrarvi oltre. A volte anche fare un passo indietro può essere la scelta più saggia per proteggere voi stessi. Nei rapporti di coppia potrebbe emergere qualche dubbio, ma la chiarezza vi aiuterà a dissipare ogni incertezza. I single, invece, dovranno evitare di idealizzare chi hanno di fronte e imparare ad ascoltare di più l’intuito. Nel lavoro, ponderate bene ogni decisione e non abbiate fretta.

✅✅Gemelli - In voi cresce la voglia di cambiamento e questo potrebbe essere il momento giusto per assecondarla. Non abbiate paura di rompere schemi ormai superati e di guardare avanti con coraggio. In amore, i single sentono il desiderio di novità e potrebbero avvicinarsi a situazioni stimolanti, mentre chi è in coppia può approfittare di questo spirito per ravvivare la relazione.

Sul piano professionale, se volete ottenere ciò che ritenete fondamentale, dovrete combattere con determinazione, senza lasciarvi abbattere dalle prime difficoltà. Le occasioni ci sono: sta a voi saperle cogliere.

✅✅Sagittario - La fiducia sarà il vostro asso nella manica: credere nelle vostre capacità vi aiuterà ad avvicinarvi ai traguardi che avete in mente. In amore, la settimana promette momenti più sereni, con possibilità di chiarimenti e nuove intese nelle coppie. I single, invece, devono avere il coraggio di aprirsi a nuove conoscenze, lasciandosi alle spalle delusioni passate. Sul lavoro potreste aver bisogno del supporto di persone fidate: non esitate a chiedere aiuto a chi ritenete valido.

Ricordate che l’importante non è correre, ma arrivare dove desiderate.

✅✅✅Capricorno - Se avete una questione rimasta in sospeso, è il momento giusto per affrontarla senza rimandare oltre. Risolvere adesso ciò che vi pesa vi permetterà di ritrovare serenità e di guardare avanti con maggiore leggerezza. In amore, i single possono trovare chiarezza nei propri sentimenti, mentre le coppie potranno superare incomprensioni recenti e consolidare il rapporto. Sul piano professionale, affrontare con metodo ciò che vi disturba sarà la chiave per ripartire con più energia. La vostra serenità deve essere al primo posto: proteggetela.

✅✅✅Acquario - La vostra parola chiave sarà “rilassamento”. Questa settimana avrete bisogno di ricaricare le batterie e di ritrovare equilibrio interiore.

Un po’ di riposo e, se possibile, un viaggio o una piccola fuga vi aiuteranno a tornare con energie nuove. In amore, chi è in coppia potrà beneficiare di momenti tranquilli, mentre i single devono imparare a prendersi cura di sé prima di cercare qualcuno da amare. Sul lavoro, rallentare i ritmi vi permetterà di essere più lucidi e di valutare meglio le prossime mosse.

✅✅✅Vergine - Siete pronti a spingere sull’acceleratore e a vivere la settimana con entusiasmo e determinazione. Nulla vi sarà precluso se metterete in campo la vostra energia migliore. In amore, i single avranno occasione di fare incontri che accendono la curiosità, mentre chi è in coppia potrà ravvivare il legame con nuove esperienze condivise.

Sul lavoro, i progetti più ambiziosi possono finalmente prendere forma, a patto che non vi lasciate distrarre da dettagli inutili. L’ottimismo sarà la vostra arma vincente.

✅✅✅Pesci - L’amore sarà il vostro motore principale e vi porterà a sognare in grande. I cuori solitari sentiranno un entusiasmo particolare che li spingerà a credere nella possibilità di un legame importante già nel breve periodo. Le coppie, invece, potranno rafforzare la loro unione e vivere momenti intensi, fatti di complicità e passione. Sul piano lavorativo, la fiducia che state maturando vi aprirà strade interessanti: lasciatevi trasportare dall’entusiasmo e otterrete risultati inaspettati. La settimana vi regalerà la sensazione di essere finalmente sulla strada giusta.