Secondo l'oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025 i Gemelli sono imprevedibili, il Cancro deve rimandare delle decisioni e i Pesci sono ambigui. Di seguito approfondiamo nel dettaglio tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single devono cercare di restare molto lucidi. Chi fa parte di una coppia è più sincero del solito. Con entusiasmo è possibile affrontare la sfera professionale.

Toro: qualcuno può catturare improvvisamente l'interesse dei cuori solitari. Chi ha una relazione di vecchia data è ipersensibile. Chi lavora nella ristorazione è troppo polemico.

Gemelli: con un filo di malinconia è possibile affrontare l'intera settimana. Chi è solo da tempo è davvero imprevedibile di fronte ad alcune situazioni. In questo periodo, la vitalità è veramente ai massimi livelli.

Cancro: chi fa parte di una coppia può rimandare alcune decisioni importanti. Chi cerca l'amore è veramente troppo pigro, per uscire e divertirsi con gli amici. Una sensazione di disagio è presente sul campo lavorativo.

Leone: è possibile essere molto protettivi nei confronti del partner. Alcune discussioni possono rovinare l'armonia con la famiglia. La salute è il punto debole di questa lunga e intensa settimana.

Vergine: i single possono aspettare con ansia una telefonata. Chi ha una relazione di vecchia data ha tanti dubbi nei confronti della dolce metà.

Delle discussioni costruttive possono alleggerire la sfera professionale.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: dei momenti romantici possono essere vissuti con il partner. Finalmente i cuori solitari sono molto più comprensivi. Per chi lavora in proprio è abbastanza difficile comunicare con alcune persone.

Scorpione: chi cerca l'amore può iniziare una piacevole conoscenza. Sul fronte lavorativo è presente troppa confusione. L'energia non è proprio al top, ma l'umore è abbastanza spensierato.

Sagittario: è possibile chiedere alcuni consigli alla persona amata. Sull'ambito lavorativo occorre avere tanta pazienza. Nel complesso, la salute e l'umore sono entrambi molto buoni.

Capricorno: i cuori solitari possono fare il primo passo, ed essere più tranquilli.

Chi inizia la scuola può essere più emozionato del previsto. Chi lavora nella ristorazione può avere delle complicazioni.

Acquario: con la dolce metà sono probabili delle discussioni. Con grande tenerezza è possibile avvicinare una vecchia amica. I colloqui di lavoro e gli studi sono favoriti.

Pesci: durante la settimana, i single sono ambigui. In questo periodo è importante non trascurare il partner. Chi lavora in proprio è troppo prepotente.