L'oroscopo del 17 settembre porta in primo piano un movimento planetario molto interessante: il cambio di segno della Luna che passa in Leone. Tale passaggio porta scenari differenziati, con alcuni segni destinati a brillare mentre altri costretti a gestire pazientemente tensioni o imprevisti. Il Leone a questo giro conquista a pieno titolo il vertice della classifica aggiudicandosi l'appellativo di “top del giorno”. Acquario e Sagittario intanto, con valutazioni molto alte, riceveranno conferme significative in ambito affettivo e professionale, trovando terreno fertile per crescere.

All’estremo opposto, il Capricorno ha davanti a sé un mercoledì piuttosto complesso, contraddistinto da responsabilità gravose e da un calo motivazionale che richiederà molta calma.

Oroscopo del 17 settembre 2025: le previsioni zodiacali con la classifica a stelline di mercoledì

12° posto – ♑ Capricorno: ★★. Un mercoledì che potrebbe apparire piuttosto faticoso, soprattutto sul piano pratico. Le responsabilità sembreranno pesare più del previsto e non sempre sarà facile trovare sostegno da chi vi circonda. In ambito sentimentale, le coppie dovranno affrontare momenti di incomprensione: piccoli contrasti rischieranno di spegnere l’armonia se non verranno gestiti con calma e disponibilità al dialogo.

I single, invece, potrebbero sentirsi in una fase di distacco emotivo, poco inclini a lasciarsi andare a nuove conoscenze. Sul lavoro occorrerà prudenza: meglio non prendere decisioni impulsive né lasciarsi trascinare dallo stress. La salute richiederà attenzioni particolari, perché stanchezza e tensione nervosa potrebbero manifestarsi con più evidenza.

11° posto – ♊ Gemelli: ★★★. Il periodo inerente il giro di boa infrasettimanale si muoverà tra alti e bassi, con un umore che tenderà a cambiare rapidamente. Nei rapporti di coppia sarà necessario evitare di alimentare discussioni nate da malintesi banali, perché il rischio sarà quello di trasformare dettagli insignificanti in questioni più serie.

I single sentiranno il desiderio di libertà, ma al tempo stesso avvertiranno una certa difficoltà a stabilire un legame autentico con chi incontreranno. Sul piano professionale, le idee non mancheranno ma sarà complicato mantenerle ordinate e concrete: meglio fissare obiettivi realistici e rimandare i progetti più ambiziosi. La salute resterà discreta, anche se l’ansia potrebbe incidere sul riposo notturno.

10° posto – ♈ Ariete: ★★★★. Il mercoledì porterà un’energia più vivace rispetto ai giorni precedenti, anche se non mancheranno imprevisti da gestire. Nelle relazioni di coppia emergerà il bisogno di maggiore leggerezza: chi saprà mettere da parte orgoglio e rigidità potrà ritrovare intesa e passione.

I single avranno buone occasioni per conoscere persone intriganti, anche se sarà importante non correre troppo con le aspettative. Sul fronte lavorativo arriveranno stimoli utili per intraprendere nuove strade, ma servirà concentrazione per non disperdere risorse. I piccoli impegni quotidiani saranno affrontati con grinta, mentre la salute si manterrà stabile, sostenuta da una buona dose di vitalità.

9° posto – ♉ Toro: ★★★★. In arrivo una giornata che restituirà equilibrio e nuove possibilità di crescita. In campo affettivo, i rapporti di coppia beneficeranno di maggiore comprensione reciproca: anche le divergenze più recenti potranno sciogliersi grazie a un dialogo più maturo. I single potranno vivere emozioni inattese, forse attraverso incontri legati all’ambiente di lavoro o ad amicizie consolidate.

In ambito professionale le prospettive appaiono incoraggianti: i progetti pianificati con costanza inizieranno a dare i primi risultati concreti. Le questioni pratiche saranno affrontate con pragmatismo, rendendo più semplice superare piccoli ostacoli. Per quanto riguarda la salute, l’energia sarà buona e permetterà di gestire con serenità l’intera giornata.

8° posto – ♎ Bilancia: ★★★★. Le analisi astrologiche del periodo annunciano una giornata favorevole alla ricerca di armonia e al rafforzamento dei legami. In amore, le coppie avranno modo di ritrovare un’intesa sincera, fatta di gesti gentili e disponibilità reciproca. I single, invece, potranno essere attratti da persone raffinate e sensibili, con cui instaurare un rapporto basato su interessi comuni.

Sul piano professionale la capacità di collaborare sarà la carta vincente, utile per affrontare impegni complessi senza lasciarsi sopraffare dalle pressioni esterne. Anche le questioni economiche potrebbero ricevere notizie incoraggianti. La salute si manterrà discreta: dedicare tempo a hobby o attività rilassanti aiuterà a mantenere serenità interiore.

7° posto – ♏ Scorpione: ★★★★. L'oroscopo di domani preannuncia una giornata intensa e abbastanza ricca di stimoli. In amore molte coppie potranno vivere momenti di forte passione, anche se la gelosia rischierà di affiorare inaspettata: servirà equilibrio per non rovinare la magia. I single avranno maggiore intraprendenza e potrebbero sentirsi pronti ad avvicinarsi a persone che in passato avrebbero evitato.

Sul fronte lavorativo, determinazione e intuito permetteranno di portare avanti progetti complessi con buoni risultati. Tuttavia, sarà necessario non pretendere troppo da sé stessi e imparare a rallentare quando necessario. La salute risulterà generalmente buona, ma un eccesso di tensione interiore andrà gestito con sport o attività rigeneranti.

6° posto – ♓ Pesci: ★★★★. La giornata avrà toni positivi, con una sensibilità più accentuata che porterà a cogliere dettagli spesso ignorati. Nelle relazioni di coppia il dialogo diventerà più profondo e permetterà di chiarire questioni lasciate in sospeso: la dolcezza aiuterà a rafforzare i legami. I single avranno buone occasioni di incontrare persone affini per visione e sensibilità, magari in contesti creativi o culturali.

In ambito professionale l’intuizione sarà alleata preziosa, consentendo di trovare soluzioni ingegnose a piccoli problemi. Dal lato pratico, meglio evitare distrazioni per non dimenticare impegni importanti. La salute sarà in crescita, favorita da attività che uniscono corpo e mente come meditazione o yoga.

5° posto – ♋ Cancro: ★★★★★. Un mercoledì luminoso, dove l’affettività sarà in primo piano. Le coppie vivranno momenti di complicità e dolcezza, rafforzando la voglia di progettare insieme. I single potranno sentirsi più sicuri e disponibili ad accogliere nuove emozioni, con incontri che potrebbero rivelarsi più intensi del previsto. Sul piano lavorativo arriveranno conferme positive: l’impegno profuso negli ultimi tempi inizierà a portare frutti tangibili.

Anche le questioni familiari troveranno maggiore stabilità, contribuendo a un senso generale di serenità. La salute si manterrà su buoni livelli: piccoli gesti quotidiani, come una passeggiata o un’alimentazione più equilibrata, miglioreranno ulteriormente il benessere.

4° posto – ♍ Vergine: ★★★★★. Il periodo in questione offrirà grandi soddisfazioni, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. In amore le coppie potranno godere di una rinnovata armonia, caratterizzata da attenzione e premura reciproca. I single, invece, si sentiranno più determinati a lasciarsi alle spalle vecchi timori, aprendo spazio a nuove conoscenze sincere. In ambito professionale la precisione e la costanza permetteranno di affrontare con successo compiti impegnativi, ottenendo apprezzamento da parte di colleghi e superiori.

Anche la gestione delle questioni economiche si mostrerà favorevole. La salute resterà buona: curare i dettagli della routine quotidiana contribuirà a rafforzare equilibrio e vitalità.

3° posto – ♐ Sagittario: ★★★★★. Una giornata vivace e piena di stimoli, che accenderà entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Le coppie ritroveranno slancio e complicità, con la possibilità di programmare attività piacevoli da vivere insieme. I single saranno travolti da un’energia magnetica che attirerà attenzioni e nuove opportunità sentimentali. Sul piano professionale, il desiderio di sperimentare nuove strade porterà a intuizioni brillanti e a progetti che potranno svilupparsi con successo. Anche le questioni pratiche troveranno risposte rapide e concrete.

La salute sarà eccellente: vitalità e buonumore daranno la spinta giusta per affrontare la giornata con spirito positivo.

2° posto – ♒ Acquario: ★★★★★. Il mercoledì porterà con sé un’ondata di creatività e originalità. Le coppie vivranno un’intesa speciale, fatta di leggerezza e condivisione, mentre i single avranno ottime possibilità di incontrare persone affascinanti e fuori dal comune. Nel lavoro arriveranno stimoli nuovi che permetteranno di dimostrare capacità innovative, guadagnando stima e apprezzamento. Anche le questioni pratiche saranno gestite con naturalezza, senza particolari ostacoli. La salute sarà ottima: energia e lucidità mentale aiuteranno a vivere la giornata al massimo, con spirito curioso e intraprendente.

1° posto – ♌ Leone: Top del giorno. Il terzo giorno dell'attuale settimana regalerà emozioni straordinarie e momenti indimenticabili. In amore le coppie vivranno una passione travolgente, accompagnata da gesti spontanei che rafforzeranno il legame. I single si sentiranno irresistibili e avranno la possibilità di fare incontri capaci di lasciare un segno profondo. In ambito lavorativo le stelle premieranno l’impegno, regalando successi e riconoscimenti inattesi: sarà il momento giusto per mostrare grinta e talento. Le questioni quotidiane si svolgeranno in modo semplice e fluido, senza intralci di rilievo. La salute sarà al top: forza, vitalità e carica positiva renderanno questa giornata davvero speciale.

L’angolo della riflessione - I 12 segni e il loro approccio al lavoro

Ogni segno zodiacale porta con sé un modo specifico di intendere la professione, influenzato dall’elemento di appartenenza e dal carattere astrale. I segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) vivono il lavoro come terreno di sfida: energia, entusiasmo e spirito competitivo li spingono a puntare in alto, anche se a volte rischiano di bruciare le tappe. I segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno) sono gli instancabili costruttori: pratici, meticolosi e costanti, trovano gratificazione nella stabilità e nell’affidabilità. I segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) vedono la professione come spazio creativo e sociale: comunicativi e versatili, prediligono ambienti dinamici e stimolanti. Infine, i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) lavorano con forte carica emotiva: l’intuito li guida, la sensibilità diventa risorsa preziosa, anche se talvolta rischiano di lasciarsi influenzare dalle emozioni.

In questa prospettiva, il lavoro non è solo un dovere ma un campo dove le stelle esprimono attitudini profonde. Conoscere il proprio approccio può aiutare a valorizzare punti di forza e a gestire con più consapevolezza le difficoltà quotidiane, trasformando la professione in un percorso di crescita personale oltre che di realizzazione pratica.