L'oroscopo del 17 settembre ammicca all'indirizzo del Sagittario, che conquista il primo posto nella classifica giornaliera e vivrà delle ore favorevoli, piene di fascino ed energia. Bene anche i Gemelli, i Pesci e la Bilancia, mentre il Capricorno affronta un periodo difficile a causa di una certa pressione. Scopriamo passo per passo le previsioni astrologiche e relativa classifica.

Classifica e oroscopo del giorno 17 settembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Capricorno – Non è un periodo semplice, vi sentite sotto pressione da più fronti e questo vi porta a vivere la giornata con fatica.

Siete stanchi della sfiga che vi perseguita. Ogni ostacolo può diventare un trampolino. Non lasciate che la fatica vi chiuda gli occhi sul futuro: la resilienza è la più grande arma. Avete imparato a lottare e a rialzarvi anche nei momenti difficili, ma ora vorreste soltanto un po’ di pace e tranquillità. In famiglia o nella vita di coppia potrebbe esserci un clima teso, e questo vi pesa perché vi aspettate più sostegno da chi amate. Anche il sonno sembra non venirvi in aiuto: la sera faticate a prendere sonno e la mente corre veloce tra mille pensieri. Prendetevi del tempo per rallentare, fate ordine dentro di voi e ricordatevi che non tutto deve essere risolto subito. A volte il miglior modo per affrontare i problemi è concedersi un respiro in più.

1️⃣1️⃣- Acquario. La giornata potrebbe sembrarvi sottotono, con poca voglia di concentrarvi su lavoro o studio. Vi sentite stanchi e desiderosi soltanto di un po’ di riposo, quasi come se il weekend fosse l’unico obiettivo da raggiungere. Avete la sensazione che le cose non vadano come vorreste, ma è solo una sensazione passeggera: presto gli eventi prenderanno una piega diversa e più favorevole. Cercate di non perdere la pazienza e di non lasciarvi trascinare da pensieri negativi. Prestate attenzione alle spese e ai piccoli ritardi che potrebbero rendere la giornata più caotica. Un atteggiamento calmo e razionale sarà la migliore arma per superare tutto. Vi sembra di non trovare mai la persona giusta, ma non chiudete il cuore.

L’amore non arriva quando lo si rincorre, ma quando ci si permette di brillare per quello che si è davvero.

1️⃣0️⃣- Toro. Avete perso fiducia nel lavoro, nelle amicizie, nella vita in generale. Ma se vi sentite bloccati, cambiate prospettiva. Non vedete i problemi come muri invalicabili, bensì come porte che aspettano solo di essere aperte con coraggio. In queste 24 ore sarete chiamati a guardare in profondità e ad affrontare questioni che da tempo cercate di rimandare. Potrebbe essere una giornata di cambiamenti, piccole o grandi trasformazioni che vi porteranno ad avvicinarvi di più ai vostri obiettivi. Se siete interessati a qualcuno o avete un traguardo importante da raggiungere, avrete modo di fare un passo avanti.

Ci sarà un episodio particolare che vi metterà al centro dell’attenzione e vi farà riflettere sul vostro percorso. Se durante il fine settimana avrete più tempo libero, organizzatevi per una piccola gita o un’uscita che vi permetta di ricaricare le energie e alleggerire la mente.

9️⃣- Vergine. Vivete tensioni familiari. Le stelle invitano a cercare il dialogo sincero. Non chiudetevi nel silenzio, perché le parole possono guarire e creare ponti anche quando sembra impossibile. La forza sta nella costanza e nella capacità di costruire passo dopo passo, senza avere fretta di arrivare in cima. Tuttavia, ora potreste sentirvi meno lucidi del solito e questo potrebbe rallentare il ritmo. Non forzatevi a portare a termine attività che non vi sentite pronti a fare: a volte concedersi una pausa è la scelta migliore per ritrovare concentrazione.

Nonostante questo calo di energia, riuscirete comunque a vivere momenti piacevoli e leggeri, perché saprete trovare un modo per sorridere anche nelle difficoltà. Coltivate la pazienza e ricordatevi che i vostri obiettivi non scappano: si avvicineranno con il giusto impegno.

8️⃣- Ariete. Soffrite di solitudine, ma in realtà non siete davvero soli. Coltivate amicizie autentiche e non abbiate paura di mostrare la vulnerabilità: è proprio lì che nasce la vera connessione. Potrete contare su una ripresa sia fisica che mentale. State dando il massimo per portare avanti i vostri impegni settimanali e cominciate a intravedere i primi risultati. Avete passato molto tempo alla ricerca di soluzioni, ma adesso è arrivato il momento di agire davvero, superando quei limiti che spesso vi imponete da soli.

Sul lavoro sarà necessario un impegno maggiore e dovrete imparare a gestire la tensione che vi arriva dai superiori. Non lasciate che il nervosismo altrui vi condizioni. In serata sarà possibile vivere momenti sereni con la famiglia o con chi vi fa stare bene.

7️⃣- Cancro. La perfezione, in amore, non esiste. Ciò che conta è imparare ad amare prima voi stessi, perché solo così potrete dare e ricevere amore senza condizioni. E c'è qualcuno che vi interessa, o forse più di una persona. Prendetevi del tempo per capire dove batte veramente il vostro cuore. Non andate di fretta, perché gli amori migliori sbocciano lentamente. In queste 24 ore fate attenzione al rapporto con il cibo: quando l’umore scende o quando attraversate un periodo complicato, tendete a rifugiarvi negli eccessi alimentari.

Ma appesantire il corpo non risolverà le vostre difficoltà interiori. Cercate di nutrirvi in modo equilibrato e di prendervi cura di voi stessi, perché mente e corpo sono strettamente collegati. A breve arriveranno notizie importanti che porteranno nuove energie positive sia nel lavoro che nell’amore. Sarà un’occasione per rimettervi in moto e trovare nuovi stimoli. Ricordate: la vera forza è nel mantenere equilibrio e armonia dentro di voi.

6️⃣- Leone. Il futuro vi spaventa. Purtroppo non lo si può controllare. Imparate a fidarvi del cammino, perché ogni esperienza, anche la più dura, vi sta insegnando qualcosa di prezioso. In questo periodo siete concentrati soprattutto sugli aspetti pratici della vita, come il lavoro, i guadagni e i progetti economici.

State studiando nuove strategie per consolidare le entrate e costruire una maggiore sicurezza finanziaria. Avrete buone possibilità di ottenere ciò che desiderate e di vedere riconosciuti i vostri sforzi. Non vi mancheranno entusiasmo e voglia di sognare in grande. Chi studia, invece, sentirà forte la necessità di recuperare energie, desiderando giornate di riposo per ricaricarsi. Un libro, una nuova scoperta culturale o un hobby vi daranno spunti preziosi per nutrire la mente.

5️⃣- Bilancia. In questo periodo vi sentite sopraffatti dagli imprevisti. Respirate e rallentate. Ogni problema può essere affrontato un passo alla volta, senza pretendere di risolvere tutto in un istante. La giornata porta con sé la possibilità di grandi cambiamenti.

Forse vi siete caricati di responsabilità che vi spaventano, temendo di non esserne all’altezza. In realtà possedete tutte le capacità per affrontare ciò che vi attende, dovete soltanto fidarvi di voi stessi e allontanare i dubbi. Avrete l’opportunità di chiarire i vostri obiettivi e di definire con precisione ciò che volete realizzare entro la fine dell’anno. È il momento giusto per mettere nero su bianco i vostri progetti. Le notizie che arriveranno vi apriranno strade interessanti, soprattutto in campo professionale e personale.

4️⃣- Pesci. Se fate i conti con un amore in crisi, il consiglio delle stelle è di non arrendersi subito. Le relazioni si nutrono di impegno e ascolto reciproco, e spesso basta un gesto sincero per riaccendere una fiamma che credevate spenta.

Vi attende una giornata armoniosa, con novità in arrivo che vi sorprenderanno piacevolmente. In casa regnerà un clima sereno e i rapporti familiari o con i coinquilini saranno caratterizzati da collaborazione e comprensione. Chi si sposta spesso per lavoro o studio potrà vivere un episodio curioso o divertente durante gli spostamenti. Non passerete inosservati: qualcuno potrebbe apprezzare il vostro impegno e riconoscervi con un elogio o un premio. Ci saranno anche incombenze quotidiane, come spese da fare o pratiche da sbrigare, ma saprete gestirle senza stress.

3️⃣- Gemelli. Siete in un momento di cambiamento: accoglietelo senza paura. Le trasformazioni portano con sé nuove possibilità e, se le accettate, vi renderanno più forti e consapevoli.

La giornata si presenta promettente, ricca di stimoli e possibilità. Avrete il supporto necessario per affrontare le sfide, ma ricordate che la vera eccellenza nasce dall’esperienza e dalla capacità di mettersi in gioco con costanza. Non c’è bisogno di correre: il vostro cammino sarà più solido se fatto di piccoli passi ben costruiti. Sarete molto attivi anche in casa, tra impegni domestici e familiari che occuperanno gran parte della giornata. Chi studia sarà motivato a ottenere buoni risultati e non mancherà il desiderio di fare progressi concreti.

2️⃣- Scorpione. State inseguendo un sogno. Non fermatevi davanti alle difficoltà. Ogni traguardo richiede sacrifici, ma la gioia di raggiungerlo ripagherà ogni sforzo.

In queste 24 ore sentirete di avere le idee chiare su ciò che volete. Saprete riconoscere la strada giusta da percorrere e sarete pronti a muovervi con sicurezza. In ambito familiare e lavorativo ci saranno sviluppi positivi che vi faranno sentire più sereni. Da tempo faticate a dormire bene, ma questa ritrovata felicità vi regalerà finalmente notti tranquille e riposanti. Vi aspetta una giornata da vivere con entusiasmo e leggerezza, perché qualcosa di nuovo e stimolante sta già prendendo forma.

1️⃣- Sagittario. La giornata sarà particolarmente favorevole. Sarete affascinanti, pieni di energia e capaci di attrarre persone interessanti nella vostra vita. Le coppie vivranno momenti intensi e passionali, mentre i single avranno la possibilità di conoscere qualcuno che li incuriosirà molto.

Non mancherà il desiderio di vivere un’avventura speciale, che sia un amore travolgente o un’esperienza unica. Chi attende risposte professionali, come una promozione o un riconoscimento economico, potrà ricevere notizie incoraggianti. È il momento giusto per osare: fare una richiesta o una dichiarazione potrebbe rivelarsi una scelta vincente.

Analisi astrologica della giornata

Dunque, il 17 settembre 2025, la Luna e Venere in Leone porta con sé un’energia complessa, che alterna momenti di tensione a spunti di chiarezza e rinnovamento. La giornata invita a fermarsi un attimo per riflettere, perché molti potrebbero avvertire un senso di stanchezza interiore o di insofferenza verso le solite abitudini.

Con il Sole e Mercurio in Vergine, emergono vecchi nodi irrisolti e questo può generare nervosismo, soprattutto nei rapporti personali e familiari. Allo stesso tempo, però, chi riuscirà a non farsi sopraffare dal malumore potrà intuire nuove direzioni da intraprendere e trovare la forza per rimettersi in gioco. Marte in Bilancia si focalizza sul piano pratico. Sarà importante gestire con attenzione il lavoro e le questioni economiche, senza farsi prendere dalla fretta. In amore si potranno avvertire distanze o incomprensioni, ma la giornata offre anche la possibilità di chiarire e riportare equilibrio.