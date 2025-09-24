L'oroscopo di giovedì 25 settembre 2025, premia i nativi Acquario che dopo un periodo altalenante ritroveranno energie. Saturno spinge i nativi Cancro verso nuove avventure professionali. Mercurio metterà a dura prova i nati Pesci e Toro che dovranno gestire al meglio le proprie risorse fisiche. Di seguito le previsioni zodiacali segno per segno.

Oroscopo di giovedì 25 settembre 2025: previsioni e pagelle da Ariete a Pesci

Ariete - Il vostro carisma vi spinge ad intraprendere nuovi obbiettivi sul fronte lavorativo. L'energia sarà il vostro valore aggiunto.

Con il partner, in ambito sentimentale potreste prendere in considerazione un viaggio romantico. Voto:8

Toro - Mercurio è ancora nel vostro quadro astrale, per tanto l'umore potrebbe essere instabile. Il consiglio è quello di rimandare a domani decisioni importanti ed evitare discussioni con il partner e con i colleghi. Voto: 5,5.

Leone - Avvertirete il bisogno di dedicare del tempo al fabbisogno personale. Non sono previsti grandi cambiamenti, approfittatene per trascorrere con il partner una giornata di sano relax. voto: 6.

Gemelli - L'influsso favorevole di Saturno vi guida in ogni comparto. In amore realizzerete con l'anima gemella alcuni sogni nel cassetto. Nel lavoro porterete a termine ogni obbiettivo con disinvoltura e caparbietà.

Voto: 8,5.

Vergine - Sentirete il bisogno di apportare dei cambiamenti alla vostra routine e rivedere alcune scelte fatte in passato. Con il partner l'intesa potrebbe venire meno, mantenere un buon dialogo sarà fondamentale. Voto: 5,5.

Bilancia - Sarete meno brillanti del solito per via di Giove in aspetto dissonante. In questa fase sarà opportuno dosare bene le energie ed evitare carichi di lavoro. Un consiglio? Prendetevi del tempo per recuperare le energie perse. Voto: 5,5.

Cancro - Grazie al supporto di Saturno prenderete in considerazione nuove avvincenti sfide professionali. La determinazione sarà un vostro alleato. Nelle relazioni di coppia riuscirete ad esternare al meglio le vostre emozioni.

Voto: 9.

Sagittario - Urano in congiunzione vi spingerà a valutare nuove occasioni lavorative, valutate attentamente ogni proposta. I single del segno avranno occasione di fare nuovi incontri. Voto: 7.

Capricorno - Avvertirete il bisogno di trascorrere una giornata in compagnia degli affetti più cari e mettere momentaneamente in pausa il lavoro. Nelle relazioni di coppia sarete romantici e premurosi. Voto: 7,5.

Scorpione - La Luna vi guida in positivo. In campo professionale riuscirete a far valere le vostre idee con i colleghi. In amore sorprenderete il partner con una proposta inaspettata. Voto: 10.

Acquario - Dopo un periodo di alti e bassi tornerete finalmente a brillare. Affronterete la giornata con ottimismo e grande spirito d'iniziativa.

In ambito sentimentale non sono previsti cambiamenti, l'intesa con il partner sarà buona. Voto 10.

Pesci - In questa fase avvertirete un forte calo di energie. Mercurio vi metterà a dura prova, la stanchezza a fine giornata potrebbe farsi sentire notevolmente. Voto: 5.