L'oroscopo di domani, giovedì 25 settembre, mette sul piatto della bilancia dinamiche diverse tra i segni. La classifica mostra segnali contrastanti: Sagittario primeggia per energia e determinazione, Gemelli dimostra capacità di comunicazione e apertura mentale, mentre Bilancia si troverà a dover affrontare piccoli ostacoli che richiederanno pazienza e attenzione. La giornata invita a osservare, ponderare e agire con coscienza, trasformando le sfide in opportunità di crescita.

Giovedì 25 settembre, le pagelle con le previsioni giornaliere: al Capricorno un bel '8'

12° posto — Ariete. Il flusso delle relazioni appare instabile, con parole pronunciate troppo in fretta che rischiano di alimentare incomprensioni difficili da gestire. Le emozioni oscillano e la pazienza sembra un bene raro, soprattutto in ambito affettivo, dove il desiderio di avere risposte immediate non sarà corrisposto. In coppia potrebbero nascere discussioni legate a scelte pratiche, mentre i single si accorgeranno che le aspettative verso nuove conoscenze non corrispondono alla realtà. In ambito lavorativo emergono ritardi e cambiamenti improvvisi che destabilizzano la programmazione. La fretta sarà il nemico più pericoloso, e solo la capacità di rallentare potrà evitare errori evitabili.

Anche sul piano fisico si avverte un calo di energia, conseguenza dello stress accumulato. Sarà importante prendersi momenti di silenzio e riflessione per non aggravare tensioni già presenti e ritrovare un minimo di equilibrio. Pagella: 5.

11° posto — Leone. Gli impegni quotidiani tendono a sovrapporsi e l’impressione è quella di non riuscire a stare al passo con tutte le richieste. Nei rapporti affettivi si percepisce una distanza, non per mancanza di sentimenti, ma per difficoltà a comunicare con chiarezza ciò che si prova davvero. Chi vive in coppia potrebbe trovarsi a gestire incomprensioni legate a spese o responsabilità domestiche. I single, invece, rischiano di dare più del necessario senza ricevere in cambio la stessa attenzione.

Sul fronte professionale le occasioni non mancano, ma manca la lucidità per valutare con precisione i passi da compiere. La fretta di mettersi in mostra rischia di generare risultati inferiori alle aspettative. Un atteggiamento più umile e riflessivo consentirà di limitare i danni e non disperdere energie già ridotte. La giornata richiederà misura e capacità di autocontrollo. Pagella: 6.

10° posto — Scorpione. Le decisioni appaiono più difficili del previsto, soprattutto quando riguardano la sfera sentimentale. Chi ha una relazione avvertirà il bisogno di maggiore libertà, ma la maniera di esprimere questo desiderio potrebbe generare incomprensioni. Per i cuori solitari c’è il rischio di idealizzare una conoscenza e restare delusi di fronte alla realtà.

In campo lavorativo il nervosismo potrà rendere meno produttivi e ostacolare il dialogo con colleghi o collaboratori. I progetti richiederanno tempo e concentrazione, qualità che sembreranno scarse in questa fase. La tentazione di dire ciò che si pensa senza filtri potrà trasformarsi in un boomerang, incrinando rapporti utili. Anche la salute risente del disordine interiore, con cali di tono e difficoltà di concentrazione. Solo con più disciplina e un atteggiamento meno impulsivo sarà possibile ridurre gli effetti negativi della giornata. Pagella: 6.

9° posto — Acquario. Un senso di irrequietezza accompagna le ore, con difficoltà a trovare un equilibrio tra ciò che si desidera e ciò che si deve fare.

In amore si rischia di parlare troppo poco o di lasciare che il partner interpreti silenzi che alimentano dubbi. I legami già consolidati dovranno affrontare piccoli contrasti legati a incomprensioni domestiche, mentre i single percepiranno una certa fatica nel lasciarsi andare. Sul piano professionale le idee non mancano, ma manca la costanza per portarle fino in fondo. È probabile che emergano ritardi o rinvii che smorzano l’entusiasmo iniziale. Le energie fisiche oscillano e qualche malessere di stagione potrebbe accentuare la stanchezza. Sarà essenziale non lasciarsi trascinare dal nervosismo, ma provare a ritrovare fiducia in se stessi attraverso piccoli gesti quotidiani capaci di riportare serenità.

Pagella: 6.

8° posto — Cancro. Le emozioni prendono il sopravvento e il rischio è quello di lasciarsi guidare troppo dall’umore, che si presenta instabile. Nei rapporti di coppia il bisogno di rassicurazioni sarà forte, ma non sempre il partner saprà rispondere con la stessa intensità. I single vivranno un desiderio di avvicinarsi a qualcuno, ma la paura di essere fraintesi potrebbe bloccare i passi decisivi. Nel lavoro la giornata appare dispersiva: troppe cose da fare, poche energie da investire e difficoltà a stabilire priorità. Piccoli contrattempi rallentano i progetti, alimentando insicurezze già presenti. Anche la salute non brilla, soprattutto per chi accumula stress e tende a somatizzare.

Un atteggiamento più razionale aiuterà a non dare troppo peso a dettagli irrilevanti, riportando equilibrio interiore e maggiore stabilità nelle relazioni personali e professionali. Pagella: 6.

7° posto — Toro. La gestione delle emozioni diventa fondamentale, perché la sensibilità appare accentuata e facilmente influenzabile. In amore la tendenza a pretendere conferme può generare tensioni nella coppia, soprattutto se l’altro non mostra la stessa disponibilità. Chi è solo avrà l’occasione di incontrare nuove persone, ma rischierà di chiudersi per timore di delusioni passate. Sul piano lavorativo ci sarà la possibilità di affrontare situazioni irrisolte, anche se servirà fermezza per non farsi travolgere da dubbi.

La giornata richiederà concentrazione e capacità di distinguere ciò che è davvero urgente da ciò che può aspettare. Le energie fisiche non saranno costanti, ma con pause rigeneranti si potrà mantenere un buon livello di produttività. Piccoli successi pratici aiuteranno a bilanciare le incertezze emotive, restituendo la sensazione di poter gestire meglio la realtà. Pagella: 7.

6° posto — Bilancia. L’oroscopo pronostica una giornata buona, seppure non priva di qualche incertezza emotiva. Nei rapporti affettivi sarà utile coltivare la dolcezza: piccoli gesti di attenzione faranno la differenza, sciogliendo eventuali incomprensioni. Chi vive una storia importante ritroverà fiducia, mentre chi è solo potrà notare segnali positivi in un incontro recente.

Nel lavoro, anche se i risultati non saranno immediati, si potrà contare su collaborazioni sincere che offriranno sicurezza. La comunicazione diventa un punto di forza, soprattutto nelle trattative o nelle relazioni con colleghi. Le energie fisiche non saranno al massimo, ma basterà prendersi spazi di relax per evitare cali improvvisi. La sensazione generale sarà di discreto equilibrio, con possibilità di costruire basi solide per i giorni seguenti. Pagella: 7.

5° posto — Pesci. Un clima di maggiore armonia accompagna il periodo e permette di affrontare con più serenità anche le situazioni delicate. La vita di coppia recupera complicità, con momenti di confronto che rafforzano la fiducia reciproca.

Per i single ci sarà una buona apertura verso nuove conoscenze: sarà possibile lasciarsi alle spalle vecchie paure e accogliere emozioni fresche. Nel lavoro il cielo favorisce la creatività, offrendo idee originali e capacità di cogliere intuizioni al momento giusto. Chi attende risposte ufficiali potrà ottenere segnali incoraggianti. Sul piano della salute un leggero miglioramento porterà più vitalità e meno stanchezza. L’impressione sarà quella di muoversi finalmente in una direzione costruttiva, con la sensazione di avere strumenti adeguati per affrontare ostacoli senza perdersi d’animo. Pagella: 7.

4° posto — Vergine. Il desiderio di chiarezza si farà sentire con forza, spingendo a risolvere questioni rimaste in sospeso.

Nei legami sentimentali si aprirà la possibilità di discutere con lucidità e senza timore, ottenendo dal partner maggiore disponibilità. I single potranno scoprire che una conoscenza recente ha potenzialità interessanti, purché ci sia pazienza nell’attendere sviluppi. Nel campo professionale la giornata favorisce la pianificazione: buone intuizioni permetteranno di riorganizzare progetti e stabilire priorità più efficaci. Anche nelle finanze arriveranno notizie incoraggianti o chiarimenti che toglieranno un peso dalle spalle. La salute risponde meglio e la sensazione di controllo ridarà sicurezza. Nel complesso, le energie saranno spese con criterio, evitando sprechi e aprendo prospettive solide, utili a consolidare obiettivi futuri.

Pagella: 8.

3° posto — Capricorno. La determinazione diventa il vero motore della giornata, capace di trasformare difficoltà in occasioni di crescita. In amore sarà più facile stabilire un contatto diretto, eliminando malintesi e recuperando stabilità. Chi vive in coppia sentirà il sostegno del partner, mentre chi è solo troverà coraggio per aprirsi a nuove opportunità. Nel lavoro l’impegno costante darà frutti concreti: incarichi portati avanti con precisione riceveranno il riconoscimento meritato. Le prospettive finanziarie si mantengono stabili, con possibilità di guadagni aggiuntivi grazie a un’iniziativa ben gestita. Sul piano fisico la resistenza sarà alta, anche se servirà non esagerare con gli sforzi.

La giornata restituirà la soddisfazione di vedere risultati tangibili, confermando la strada scelta e offrendo nuove motivazioni per il futuro. Pagella: 8.

2° posto — Gemelli. Il movimento planetario favorisce la leggerezza, la comunicazione e i rapporti sociali. In coppia l’intesa cresce, grazie a una capacità nuova di ascoltare e di comprendere i bisogni reciproci. Chi è solo potrà vivere incontri stimolanti, con possibilità di avviare legami promettenti. Nel lavoro emergono occasioni importanti, soprattutto per chi sa adattarsi ai cambiamenti senza resistenze. Le parole avranno un forte peso: presentazioni, discorsi o colloqui risulteranno particolarmente efficaci. Le energie fisiche sono in crescita e contribuiscono a mantenere alto l’entusiasmo. Questa giornata potrà aprire prospettive inaspettate, con la sensazione di avere il vento a favore e la possibilità di muoversi in più direzioni senza fatica. Pagella: 9.

1° posto — Sagittario. L’oroscopo annuncia un momento di rara intensità, in cui emozioni, lucidità e forza interiore lavorano in perfetta sincronia. Nelle relazioni sentimentali l’attrazione si fa più viva e chi vive una storia di coppia sentirà crescere la passione e la fiducia. I single avranno incontri che lasceranno il segno, con possibilità di avviare rapporti che colpiranno per profondità e autenticità. In campo professionale la determinazione guiderà verso risultati notevoli: trattative, affari o progetti riceveranno il sostegno necessario per compiere un salto di qualità. La salute si mostra solida, grazie a un’energia che sembra inesauribile e che dona sicurezza. Questa giornata sarà tra le più brillanti del periodo, capace di restituire entusiasmo e fiducia, ponendo basi concrete per successi futuri. Pagella: 10.

Cagliostro e l'Astrologia: miti, leggende e verità riconosciute

La figura di Cagliostro continua a esercitare fascino per la sua aura di mistero e conoscenza esoterica, e l’astrologia gioca un ruolo centrale nella leggenda che lo circonda. Alchimista, occultista e viaggiatore, veniva considerato un profeta e interprete dei moti celesti, capace di predire eventi e influenze astrali. Molte storie sulle sue capacità derivano da testimonianze indirette e racconti popolari, spesso ingigantiti dal passaparola.

Tuttavia, alcuni documenti dell’epoca confermano il suo interesse per le configurazioni planetarie e le relazioni tra movimenti dei pianeti e avvenimenti umani, pur senza fornire prove scientifiche. Cagliostro utilizzava simboli astrologici e rituali collegati ai cicli lunari e solari per creare un senso di mistero e autorevolezza, ma la sua influenza rimane più culturale e psicologica che scientifica.

Oggi la sua figura serve a riflettere sul modo in cui l’astrologia ha intrecciato conoscenze astronomiche, tradizione esoterica e desiderio umano di prevedere il futuro, diventando un simbolo di curiosità e fascino senza tempo.