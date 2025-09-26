L'oroscopo del 27 settembre 2025 vede protagonista la Bilancia, che grazie all'influsso della Luna, tornerà ad esprimere al meglio le proprie emozioni in coppia. Saturno metterà a dura prova il Leone che dovrà gestire il proprio malessere interiore. Sono previste novità anche per i Pesci che dovranno prendere decisioni importanti sul lavoro. Analizziamo le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo del 27 settembre 2025: previsioni astrali dall'Ariete ai Pesci

Ariete - Marte vi spinge ad essere più intraprendenti del solito. La determinazione nel lavoro vi permetterà di raggiungere ottimi risultati.

Voto: 8.

Toro - Mercurio continuerà a sostare nel vostro cielo. L'umore potrebbe non essere quello dei giorni migliori, sarà importante valutare ogni scelta con la dovuta calma. Voto: 5,5.

Gemelli - Nel lavoro vi metterete in gioco con grinta e ottimismo. Nelle relazioni sentimentali sarete romantici e premurosi. Bene in ogni comparto. Voto: 7,5.

Cancro - Il quadro astrale non vi riserva molte novità. Sarà una giornata tranquilla per voi nativi del segno. L'intesa con il partner sarà buona. Voto 6.

Leone - Saturno vi metterà a dura prova. In questa fase sarete chiamati a gestire al meglio le energie. La stanchezza a fine giornata potrebbe farsi sentire. Voto: 5.

Vergine - Ogni iniziativa verrà presa con disinvoltura.

Nel lavoro sarete ambiziosi, il feeling con i colleghi sarà ottimo. I single del segno potrebbero fare nuovi incontri. Voto: 7.

Bilancia - La Luna vi supporterà a pieno. In ambito sentimentale riscoprirete il fascino di essere amati. Nel lavoro porterete a termine ogni obiettivo con il minimo sforzo. Voto 10.

Scorpione - Non sarà una giornata particolarmente positiva per voi, potreste avvertire il bisogno di rivedere alcune scelte fatte in passato. Nei rapporti sentimentali sarà fondamentale mantenere un dialogo costante con l'anima gemella. Voto: 5,5.

Sagittario - Giove vi guida verso nuove esperienze professionali. Vi metterete in gioco con audacia. Nelle relazioni sentimentali riuscirete a sorprendere il partner con un gesto di affetto.

Voto 7,5.

Capricorno - Determinazione e ottimismo vi permetteranno di affrontare la giornata nel miglior modo possibile. Sono in arrivo novità interessanti sia sul fronte sentimentale che professionale. Voto 8.

Acquario - Nel lavoro farete più fatica del solito. Prendetevi del tempo per voi, sarà importante per ritrovare nuovi stimoli. In amore evitate futili discussioni. Voto 5,5.

Pesci - Riuscirete ad esternare al partner le vostre emozioni mantenendo un dialogo costante. Nel corso della giornata di sabato sarete chiamati a prendere delle decisioni importanti in campo professionale. Voto 8.