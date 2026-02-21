L'oroscopo della settimana dal 23 al 1° marzo 2026 è pronto a svelare le previsioni zodiacali con relativa classifica. Il panorama celeste vibra, con l'energia che si muove in modo dinamico tra le costellazioni influenzando il cammino di molti. Mentre l'Acquario cavalca l'onda di un successo travolgente, grazie a una configurazione astrale che premia l'innovazione e il coraggio nelle scelte radicali, il Capricorno mantiene salda la rotta agendo come un pilastro di stabilità. Al contrario i Pesci navigano in acque più agitate, avvertendo il bisogno di fermarsi per riflettere attentamente.

Previsioni e classifica per la settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2026

12° posto Pesci. Si apre una fase di attesa necessaria per riordinare le idee sparse. Questo periodo richiede estrema cautela nei rapporti interpersonali perché c'è il rischio di fraintendimenti pesanti. Meglio evitare discussioni accese in famiglia o sul posto di lavoro, preferendo il silenzio alla polemica sterile. Le stelle suggeriscono di riflettere bene prima di agire, specialmente mercoledì e giovedì, giornate che appaiono piuttosto nervose. Nel settore sentimentale occorre pazienza; chi vive una crisi dovrebbe rimandare i chiarimenti definitivi a momenti migliori. Le decisioni finanziarie importanti vanno congelate, poiché la lucidità attuale non brilla.

Il consiglio per voi è di non forzare la mano con il destino, lasciando che gli eventi scorrano senza opporre troppa resistenza. Verso domenica si intravede un piccolo spiraglio di serenità, utile per recuperare un po' di ottimismo perduto. Osservate bene chi sta intorno, selezionando solo le amicizie davvero sincere e leali.

11° posto Vergine. L'orizzonte sembra offuscato da qualche nuvola passeggera che invita alla massima prudenza operativa. In questi giorni avvertite un peso eccessivo sulle spalle, derivante da responsabilità che non avete cercato direttamente. Il lavoro presenta ostacoli burocratici fastidiosi, capaci di rallentare i progetti più cari. Nonostante la fatica, restate focalizzati sugli obiettivi a lungo termine senza cedere allo sconforto immediato.

Nelle relazioni di coppia serve molta diplomazia per schivare litigi inutili basati su piccolezze quotidiane. Sabato potrebbe emergere una vecchia questione legata ai soldi che richiede una gestione oculata e molto precisa. Siete chiamati a fare una scelta drastica tra ciò che è utile e quello che invece rappresenta solo un inutile zavorra. Respirate profondamente e cercate di non pretendere troppo dai collaboratori o dai parenti stretti. La fine del mese porterà risposte concrete, ma ora serve solo saper aspettare con estrema saggezza.

10° posto Sagittario. C'è un'aria di sfida che pervade le giornate centrali di questo intervallo temporale. Sentite il bisogno di evadere dalle solite abitudini, eppure le circostanze esterne bloccano ogni velleità di fuga.

Nel comparto professionale spuntano piccoli contrattempi che innervosiscono, rendendo le ore pomeridiane particolarmente pesanti da gestire con calma. I legami affettivi risentono di una certa freddezza verbale; pesate bene ogni sillaba pronunciata per non ferire chi vi ama davvero. La Luna storta suggerisce di non intraprendere viaggi lunghi o spostamenti rischiosi proprio adesso. Trovate conforto nella lettura o in hobby tranquilli che possano distrarre la mente dai pensieri cupi. Qualcuno potrebbe reclamare un credito o una spiegazione che avevate dimenticato nel cassetto dei ricordi. Affrontate ogni impegno con metodo, evitando di disperdere energie preziose in mille direzioni diverse. La calma sarà la vostra arma vincente contro le provocazioni del prossimo.

9° posto Gemelli. Il cielo appare mutevole come il vento di primavera, portando con sé messaggi contrastanti. Molti di voi si sentono divisi tra la voglia di fare e l'impossibilità di agire concretamente subito. Le entrate economiche sono soggette a alti e bassi, dunque conviene stringere la cinghia per evitare sorprese sgradite a fine settimana. In amore regna una strana confusione; forse un ritorno dal passato agita le acque che sembravano ormai piatte. Non date nulla per scontato nelle trattative commerciali, leggendo attentamente ogni clausola dei contratti proposti. Le amicizie offrono spunti di riflessione, ma non tutte le opinioni ricevute sono disinteressate o benevole. Cercate di distinguere chi parla per invidia da chi lo fa per autentico affetto.

Verso venerdì un incontro casuale potrebbe accendere una scintilla di curiosità inaspettata. Gestite il tempo con rigore, dando priorità assoluta alle pendenze legali o fiscali ancora aperte da troppo tempo.

8° posto Scorpione. Si avverte un desiderio profondo di trasformazione che però fatica a trovare sbocchi pratici. Le stelle di fine febbraio spingono verso l'introspezione, portando a galla verità nascoste che vanno affrontate con coraggio estremo. Sul lavoro occorre guardarsi le spalle da colleghi poco trasparenti che mirano a prendersi meriti altrui. In ambito domestico si respira un clima di attesa per una notizia che tarda ad arrivare, generando ansia inutile. Provate a distogliere lo sguardo dalle ossessioni per focalizzarvi su ciò che di buono già possedete oggi.

Il cuore richiede certezze che il partner attuale sembra non voler concedere facilmente in questo istante. Non è il momento adatto per i colpi di testa o per investimenti azzardati in borsa. La vostra forza interiore emergerà con vigore solo se saprete dominare gli impulsi più oscuri dell'animo. Domenica regala una serata piacevole, ideale per staccare la spina e sognare nuovi traguardi.

7° posto Leone. Una grinta ritrovata permette di scalare posizioni importanti, anche se la vetta resta ancora lontana. State dimostrando grande valore nel superare prove complicate che avrebbero fermato chiunque altro meno determinato. Le relazioni sociali sono in netta ripresa; molti occhi sono puntati sulla vostra figura carismatica e vincente.

Tuttavia, l'orgoglio eccessivo rischia di creare attriti con i superiori o con figure autorevoli del gruppo. Imparate l'arte della mediazione senza considerare ogni suggerimento come un attacco frontale alla vostra intelligenza. Le finanze sorridono grazie a un colpo di fortuna o a un bonus inatteso ricevuto per meriti pregressi. In amore è tempo di promesse serie; i single potrebbero fare incontri folgoranti durante un evento mondano o una cena. Non trascurate i dettagli burocratici di una pratica che si trascina da mesi. L'energia è tanta, ma va canalizzata in progetti che abbiano una base solida e duratura.

6° posto Capricorno. La stabilità è la parola chiave che domina l'intero scenario di questi sette giorni.

Avete seminato bene nel recente passato e ora cominciate a raccogliere i primi frutti maturi. La carriera procede secondo i piani prestabiliti, grazie a una disciplina ferrea che non ammette distrazioni di sorta. I contatti con l'estero o con altre città favoriscono lo sviluppo di nuove e redditizie opportunità lavorative. Chi cerca casa o vuole cambiare arredamento troverà soluzioni vantaggiose proprio nella giornata di martedì. La vita di coppia è solida, basata su una fiducia reciproca che non teme le intemperie della vita. Cercate però di essere meno severi con i figli o con i collaboratori più giovani e inesperti. Un consiglio da un vecchio amico si rivelerà fondamentale per risolvere un dilemma che vi attanagliava la mente.

Guardate al futuro con realismo ma anche con la consapevolezza di aver costruito fondamenta di granito.

5° posto Bilancia. L'armonia torna finalmente a splendere nel vostro firmamento, portando una ventata di freschezza rigenerante. Siete circondati da una luce speciale che attira simpatie e proposte interessanti da ogni dove. Il settore creativo è in fermento; chi si occupa di arte o comunicazione vivrà momenti di gloria assoluta. I rapporti sentimentali traggono beneficio da Venere favorevole, rendendo le serate magiche e cariche di autentico romanticismo. Anche i single hanno ottime chance di trovare l'anima gemella in contesti insoliti o durante una breve gita fuori porta. Per quanto riguarda gli affari, è il periodo ideale per firmare accordi e avviare collaborazioni basate sulla stima reciproca.

Non lasciatevi influenzare dai pessimisti cronici che cercano di spegnere il vostro entusiasmo contagioso. La bellezza vi salverà da ogni noia, circondatevi quindi di cose eleganti e persone stimolanti. La fortuna bussa alla porta, siate pronti ad accoglierla con un sorriso smagliante.

4° posto Cancro. Le emozioni fluiscono libere e potenti, guidandovi verso traguardi che sembravano impossibili da raggiungere. Sentite una spinta interiore fortissima che invita a cambiare rotta in modo positivo e coraggioso. Le intuizioni si rivelano azzeccate, permettendo di anticipare le mosse degli avversari nel gioco degli affari quotidiani. Il legame con la famiglia diventa un porto sicuro dove rifugiarsi per ricaricare le pile dopo lunghe battaglie.

Riceverete un elogio pubblico per un compito svolto con estrema cura e dedizione totale. In ambito affettivo, la complicità con la persona amata raggiunge vette altissime di comprensione e dolcezza. I giovani del segno possono sperare in una chiamata di lavoro molto prestigiosa che cambierà il loro destino immediato. Sfruttate questo slancio per chiudere definitivamente i conti con un passato che non vi appartiene più. Il coraggio di osare sarà ampiamente premiato dagli astri entro la fine della settimana corrente.

3° posto Toro. Entrate di diritto sul podio grazie a una configurazione astrale che premia la concretezza e la tenacia. La vostra visione del mondo si allarga, permettendovi di cogliere occasioni d’oro nascoste dietro apparenze modeste.

Il settore dei guadagni subisce un'impennata grazie a investimenti intelligenti fatti con estrema lungimiranza temporale. Molti di voi riceveranno una proposta di avanzamento professionale che comporterà maggiori oneri ma anche grandissime soddisfazioni economiche. L’amore splende di luce propria; chi è solo da tempo sentirà battere il cuore per una persona conosciuta di recente. Le amicizie storiche si confermano un pilastro fondamentale per il vostro equilibrio psicologico ed emotivo. Organizzate un incontro conviviale per festeggiare un successo che merita di essere condiviso con le persone care. La serenità che trasmettete sarà la chiave per aprire porte che fino a ieri erano sigillate. Camminate a testa alta, fieri del percorso che avete intrapreso con tanta fatica.

2° posto Ariete. Un'esplosione di vitalità vi trascina verso una settimana memorabile, ricca di eventi strabilianti. Siete i protagonisti assoluti della scena, capaci di influenzare le decisioni altrui con una sola parola ben detta. Il lavoro decolla vertiginosamente, portando soluzioni geniali a problemi che apparivano insormontabili fino a poche ore fa. Chi deve sostenere un colloquio o un esame godrà di una parlantina fluida e di una memoria prodigiosa. In amore la passione divampa, rendendo il rapporto di coppia intenso come nei primi giorni di conoscenza. Le stelle favoriscono i nuovi inizi in ogni campo, spingendovi a osare laddove altri esitano per timore. Anche la fortuna materiale si fa sentire, con piccole vincite o rimborsi che arrivano proprio quando servono di più. Non abbiate paura di mostrare le vostre ambizioni, perché il mondo è pronto a riconoscere il vostro indiscusso talento. Vivete ogni istante con intensità, assaporando la vittoria che è ormai a portata di mano.

1° posto Acquario. Il gradino più alto spetta a voi, sovrani incontrastati di questo fine febbraio così generoso. Siete avvolti da un'aura di successo che rende ogni azione facile e ogni desiderio realizzabile. Le idee che partorite in questi giorni, secondo l'oroscopo, sono rivoluzionarie e destinate a lasciare il segno nel tempo. I capi e i superiori restano ammirati dalla vostra capacità di guardare oltre l'orizzonte comune degli eventi. Nel privato regna una pace invidiabile, frutto di un lavoro interiore costante che ha portato finalmente i suoi frutti. Gli incontri sono favoriti dal destino, che sembra voler mettere sul vostro cammino solo anime affini e gentili. Riceverete un regalo inaspettato o una dichiarazione d'affetto che vi commuoverà profondamente. È il momento di lanciare quel progetto che tenevate nel cassetto, poiché il vento spira forte nelle vostre vele. Splendete come astri nel cielo notturno, illuminando la via anche a chi vi sta accanto con speranza rinnovata.