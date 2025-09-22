L'oroscopo di martedì 23 settembre porta con sé un cambio vibrante nelle energie celesti: la Luna si muove verso un aspetto che favorisce la riflessione, mentre Mercurio in buon trigono stimola idee e comunicazioni. Venere, in leggero transito dissonante, invita a fare chiarezza nei sentimenti. Al tempo stesso sorride al Toro portando armonia, mentre per i Gemelli sarà il momento giusto per affrontare chiarimenti importanti.

È una giornata perfetta per bilanciare cuore e azione, per compiere passi concreti ma anche ascoltare se stessi. Le stelle suggeriscono: attenzione alle parole, ma fiducia nel potere dei piccoli gesti.

Previsioni oroscopo martedì 23 settembre 2025 segno per segno

Ariete: la Luna in opposizione dal segno della Bilancia rende difficili i chiarimenti con il partner. Se ci sono state discussioni, faticherete a ritrovare il giusto equilibrio. In quanto al lavoro la comunicazione con il vostro gruppo di lavoro sarà importante. Mercurio non sarà così clemente con voi, ciò nonostante non vi arrenderete. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno il pianeta Venere sorridervi secondo l'oroscopo. Le stelle suggeriscono piccoli segnali positivi per la vostra vita sentimentale, che potrebbe prendere una bella piega. In ambito professionale farete buoni progressi, ma la pazienza sarà un elemento fondamentale per andare avanti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale più equilibrata nel corso di questo martedì di settembre. Venere continua a rendere complicata la vostra vita sentimentale, ma la Luna in trigono vi aiuterà a essere più ragionevoli, invitandovi a mettere da parte orgoglio e timori nel dialogo. In quanto al lavoro è arrivato il vostro momento. Sarà un buon momento per spingere sulle vostre iniziative e dare il meglio di voi. Voto - 7️⃣

Cancro: questo martedì di settembre vi vedrà un po’ disorientati in campo amoroso. Alcune presenze potrebbero farsi piuttosto ingombranti nella vostra vita sentimentale. Potreste trovarvi davanti a scelte delicate in amore, che richiederanno riflessione. In ambito professionale vivrete in un ambiente produttivo, e non sentirete l'esigenza di cambiare al momento.

Voto - 7️⃣

Leone: transiti astrologici favorevoli nel corso di questo martedì. Le stelle vi sorridono, soprattutto la Luna, che vi permetterà di essere voi stessi, con tutti i pro e i contro. Single oppure no, la sincerità sarà particolarmente apprezzata da chi vi ama e da chi vorreste amare. In ambito professionale dovrete fare qualcosa per ottenere di più dai vostri progetti. I mezzi non vi mancano, dunque provateci. Voto - 8️⃣

Vergine: Venere vi rende brillanti in amore secondo l'oroscopo di martedì. Sarà un bel periodo per lasciarsi andare alle emozioni e mostrare tutto il vostro affetto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito professionale le idee non mancano, e la creatività sarà in crescita, ottimo per cercare di proporre nuovi progetti.

Voto - 9️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno buone stelle sopra di voi. Dimostrerete grande sensibilità e attenzione nei confronti del partner, cercando di godere di un legame stabile e affiatato. In ambito lavorativo sarà necessario concentrarsi sulle priorità, e con Mercurio a favore, avrete idee interessanti da sviluppare. Voto - 8️⃣

Scorpione: Marte in congiunzione porterà una grande energia positiva nel corso di questo martedì. Vi sentirete attivi e volenterosi, ma attenzione: questa vostra generosità non dovrà intaccare gli altri. In amore potrete contare sul pianeta Venere in sestile per vivere un legame dolce e affettuoso. Voto - 8️⃣

Sagittario: la vitalità di questo martedì sarà buona secondo l'oroscopo grazie alla Luna in sestile.

In amore dimostrerete maggiore comprensione, ma non ci saranno grandi occasioni romantiche da vivere. Nel lavoro i vostri progetti saranno sulla strada giusta. Continuate a esprimere al meglio le vostre idee, sfruttando la bontà di Mercurio in sestile. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale altalenante nel corso di questo martedì. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura, non sempre il vostro modo di amare sarà così apprezzato. In ambito lavorativo fate attenzione alle dinamiche con i colleghi, meglio non esporsi troppo. Voto - 7️⃣

Acquario: settore professionale proficuo in questo periodo per voi nativi del segno. Con Mercurio a favore sarete produttivi, ma attenzione a come deciderete di gestire le energie a disposizione.

In amore vi sentirete bene con il partner, ma soprattutto, sarete più aperti e confidenti, grazie alla Luna in trigono dal segno amico della Bilancia. Voto - 8️⃣

Pesci: transiti di oggi che si faranno meno complessi dal punto di vista sentimentale. La Luna assumerà una posizione migliore per voi, ma attenzione a Venere in opposizione. In quanto al lavoro Marte porterà buone energie da investire. Sarete sulla strada giusta per raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣