Secondo l'oroscopo la settimana che va da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre 2025 si presenta ricca di sfumature per tutti i segni zodiacali. Alcuni vivranno giornate di intensa produttività e soddisfazioni personali, mentre altri saranno chiamati a gestire pause di riflessione e momenti di incertezza. La Vergine si distingue come segno guida del periodo, forte della sua lucidità e della capacità di affrontare ogni imprevisto con metodo e saggezza. Anche il Capricorno gode di ottime prospettive, soprattutto sul piano professionale e relazionale.

Diversa la situazione per il Leone e i Pesci, che potrebbero sentirsi rallentati o meno compresi.

Pagelle zodiacali della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: 5 stelle per Capricorno e Vergine, solo 2 per il Leone e i Pesci

Ariete ★★★☆☆ settimana dinamica, in cui l’energia non vi manca ma rischiate di incanalarla male. In amore la passione è accesa, ma la fretta e l’impulsività possono creare fraintendimenti. I rapporti consolidati richiedono più ascolto, mentre i single devono evitare scelte troppo avventate. Sul lavoro vi trovate davanti a decisioni importanti: se agite senza valutare tutti i fattori, potreste pentirvene. L’energia personale è alta, ma va gestita con disciplina. La fortuna vi accompagna a tratti, soprattutto se riuscite a mantenere il sangue freddo.

Toro ★★★★☆ giorni favorevoli, in cui ritrovate equilibrio e concretezza. In amore vi mostrate disponibili al dialogo e questo rafforza i legami, mentre per i single arrivano nuove opportunità di incontri stimolanti. Sul lavoro il vostro pragmatismo vi permette di risolvere situazioni complicate con soluzioni pratiche. L’energia è buona e vi sostiene in ogni iniziativa, mentre la fortuna vi apre piccole ma significative opportunità, soprattutto sul fronte economico. Ottimo momento per programmare investimenti o progetti a lungo termine.

Gemelli ★★★☆☆ vi sentite altalenanti, divisi tra entusiasmo e dubbi improvvisi. L’amore porta con sé desiderio di novità, ma il rischio è di sembrare incostanti e poco chiari.

Chi è in coppia deve coltivare la stabilità, mentre chi è single potrebbe disperdersi tra troppe opzioni. Nel lavoro la vostra capacità comunicativa resta la vostra arma migliore, anche se va usata con più chiarezza per evitare malintesi. L’energia è ballerina, ma i momenti positivi non mancano. La fortuna vi sostiene solo se evitate superficialità.

Cancro ★★☆☆☆ settimana delicata, in cui la sensibilità rischia di trasformarsi in chiusura. Nei rapporti di coppia emergono distanze dovute a mancanza di spontaneità, e chi è single si sente poco propenso a nuove conoscenze. Nel lavoro vi muovete con cautela, ma a volte la prudenza diventa immobilismo: meglio osservare, ma senza rinunciare del tutto ad agire.

L’energia personale è bassa e vi porta a sentirvi stanchi, ma potete compensare dedicandovi al riposo e alla cura di voi stessi. La fortuna non è protagonista del periodo, ma può tornare utile nelle piccole cose quotidiane.

Leone ★★☆☆☆ vi trovate in un momento di tensione: il desiderio di primeggiare entra in conflitto con la realtà che richiede più pazienza e diplomazia. In amore manca la leggerezza, e le discussioni rischiano di prendere il sopravvento. Chi è single non si sente pienamente soddisfatto dagli incontri, come se mancasse un guizzo. Sul lavoro emergono contrasti con colleghi o superiori, che vanno gestiti con calma per evitare conseguenze. L’energia è alta ma incostante, a tratti esplosiva e difficile da controllare.

La fortuna è in calo: meglio non forzare la mano.

Vergine ★★★★★ siete i protagonisti assoluti della settimana. La vostra lucidità mentale e la capacità di organizzazione vi permettono di affrontare ogni situazione con determinazione. In amore vi sentite più sicuri e pronti a lasciarvi andare, rafforzando le relazioni già esistenti o costruendone di nuove. Sul lavoro raccogliete riconoscimenti concreti e potete finalmente vedere i frutti di un lungo impegno. L’energia è ottima e vi accompagna in tutte le sfide, mentre la fortuna vi sostiene in modo chiaro, portando occasioni preziose. È il momento di osare con fiducia.

Bilancia ★★★★☆ il vostro fascino naturale vi accompagna e vi rende protagonisti di incontri e situazioni sociali.

In amore siete coinvolgenti, ma dovete evitare di dipendere troppo dal giudizio altrui. Le coppie rafforzano la complicità, i single attraggono con grande facilità. Nel lavoro emergono nuove opportunità che richiedono equilibrio: dovete saper scegliere con criterio senza lasciarvi condizionare. L’energia è buona e scorre con naturalezza, mentre la fortuna vi sostiene soprattutto nei rapporti interpersonali.

Scorpione ★★★☆☆ settimana di introspezione e chiarimenti. In amore emergono desideri intensi, ma anche contraddizioni che vi mettono alla prova. Le coppie devono affrontare tensioni latenti, i single vivono attrazioni forti ma complicate. Nel lavoro ci sono sfide che vi costringono a ridefinire obiettivi e priorità.

L’energia è altalenante: a volte siete pieni di forza, altre vi sentite svuotati. La fortuna non manca, ma si manifesta soprattutto nelle situazioni in cui dimostrate lucidità e capacità di autocontrollo.

Sagittario ★★★★☆ settimana positiva, che vi vede pronti a lanciarvi in nuove esperienze. In amore prevale l’entusiasmo, con momenti di passione e leggerezza. Le coppie vivono slanci ritrovati, mentre i single hanno ottime possibilità di conoscere persone interessanti. Sul lavoro la creatività viene premiata, ma serve più attenzione ai dettagli per evitare di disperdere energie. L’energia personale è buona e vi accompagna con vitalità, mentre la fortuna vi regala colpi di scena favorevoli nei momenti meno attesi.

Capricorno ★★★★★ grande settimana di conquiste e stabilità. In amore vivete una fase solida e gratificante: i legami si rafforzano e i single possono incontrare persone destinate a diventare importanti. Sul lavoro ricevete riconoscimenti per la costanza e la determinazione: i vostri progetti decollano e vi sentite valorizzati. L’energia personale è alta e vi dona resistenza e tenacia, mentre la fortuna vi premia con opportunità concrete. È il momento giusto per costruire senza esitazioni.

Acquario ★★★★☆ portate innovazione e freschezza ovunque andiate. In amore vi mostrate magnetici e originali, capaci di sorprendere chi vi circonda. Le coppie vivono momenti di creatività, mentre i single possono fare incontri fuori dagli schemi.

Sul lavoro siete pieni di idee nuove e trovate finalmente chi le apprezza. L’energia personale è forte e vi sostiene, mentre la fortuna vi sorride soprattutto quando osate uscire dalla routine.

Pesci ★★☆☆☆ settimana complessa, in cui vi sentite più fragili e disorientati. In amore rischiate di idealizzare troppo, con il pericolo di rimanere delusi. Le coppie affrontano malintesi, i single si sentono in bilico tra speranze e timori. Sul lavoro manca la concretezza e questo può portarvi a perdere occasioni preziose. L’energia personale è bassa, con cali di motivazione e momenti di stanchezza. La fortuna non vi abbandona del tutto, ma richiede maggiore attenzione e realismo per essere colta.