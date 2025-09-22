L'oroscopo del 23 settembre 2025 assegna voto sei e mezzo all'Ariete, mentre otto alla Bilancia e allo Scorpione per la sua intuizione e profondità nel leggere sotto la superficie degli eventi.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – 6,5. La giornata vi mette in un territorio di contrasti: da un lato la spinta solare alla relazione e all’armonia, dall’altro la nebbia di Nettuno che confonde intenzioni e risultati. Vi muovete tra voglia di emergere e sensazioni di disorientamento, oscillando senza un vero punto fermo.

Leone – 7. Brillate con il vostro fascino naturale, ma non sempre riuscite a incanalarlo in modo preciso.

Le energie sembrano portare entusiasmo e al tempo stesso piccole illusioni: il vostro carisma resta alto, ma non sempre trova un terreno stabile su cui posarsi.

Sagittario – 7,5. Più fluidi degli altri segni di fuoco, vi adattate con naturalezza alle oscillazioni della giornata. Nettuno vi regala visioni e creatività, mentre il Sole vi stimola a restare centrati. L’insieme vi rende brillanti e aperti, anche se meno concreti del solito.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – 7. Avvertite chiaramente le tensioni del cielo, ma riuscite a mantenere una certa fermezza. La vostra solidità viene messa alla prova da atmosfere più sfuggenti, che a tratti vi destabilizzano, a tratti vi arricchiscono di intuizioni nuove.

Vergine – 7,5. Nonostante la confusione di Nettuno, riuscite a restare vigili e organizzati. Il Sole in Bilancia vi chiede equilibrio e lo trovate, anche se non senza fatica. La giornata porta qualche incertezza emotiva, ma la vostra lucidità resta un faro.

Capricorno – 8. Siete probabilmente tra i più avvanti. Nettuno in Ariete può introdurre qualche dubbio o sogno irrealistico, ma la vostra concretezza vi permette di mantenere la rotta. La giornata è ideale per pianificare strategie, riorganizzare progetti e confrontarvi con le vostre ambizioni senza perdere lucidità.

Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – 7,5. Le correnti di Nettuno mescolano la vostra mente curiosa con un velo di confusione, ma il Sole in Bilancia stimola l’armonia.

La giornata è intensa, ricca di idee e intuizioni, ma a volte potreste sentirvi sopraffatti dalle possibilità.

Bilancia – 8. Siete nel cuore dell’energia solare, e la vostra capacità di equilibrio vi rende protagonisti della giornata. Nettuno porta una sfumatura di mistero e sogno, rendendo le relazioni più profonde e intriganti. Sentite la spinta a connettervi con gli altri, anche se con cautela e intuizione.

Acquario – 7. L’onda di Nettuno genera riflessioni insolite e originali. Il Sole in Bilancia vi dona chiarezza su ciò che realmente conta, ma le emozioni possono apparire ambigue. La vostra intuizione funziona bene, anche se vi sentite leggermente sospesi tra desideri e realtà.

Segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – 7,5. Avvertite intensamente le emozioni, soprattutto nelle relazioni. Nettuno amplifica i vostri sentimenti e il Sole vi spinge a osservare con distacco ciò che accade intorno a voi. La giornata stimola introspezione e sensibilità, anche se con qualche tensione latente.

Scorpione – 8, L’opposizione Sole-Nettuno porta un mix di mistero e potere interiore. Siete intuitivi e profondi, e riuscite a leggere sotto la superficie degli eventi. La vostra energia è magnetica, anche se occorre fare attenzione alle illusioni o a interpretazioni errate delle situazioni.

Pesci – 7,5. Il vostro segno risente fortemente di Nettuno, ma la vicinanza del Sole in Bilancia vi offre un po’ di luce per orientarvi. La giornata stimola la creatività e l’empatia, ma vi espone anche a sogni sfuggenti e illusioni da cui dovete discernere.