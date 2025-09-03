L'oroscopo settimanale dall’8 al 14 settembre 2025 vede i Gemelli conquistare il primo posto in classifica. Dopo un fine settimana positivo, i Pesci scendono in ultima posizione a causa di aspetti astrologici contrastanti che renderanno le giornate altalenanti. Approfondiamo.

Previsioni astrologiche settimanali 8-14 settembre 2025

12° Pesci. La settimana si prospetta altalenante e richiederà da parte vostra una buona dose di autocontrollo. Alcuni imprevisti potrebbero destabilizzarvi, come una spesa inattesa o la visita di qualcuno che non avevate messo in conto.

In amore il rischio è quello di finire a discutere per questioni di poco conto, perciò cercate di non alimentare tensioni inutili. Nei giorni centrali vi sentirete particolarmente nervosi, mentre tra venerdì e domenica il carico di impegni potrebbe aumentare lo stress rendendo le giornate più faticose. Fate attenzione all’alimentazione e dedicate almeno qualche minuto alla meditazione o a una pratica rilassante: sarà il modo migliore per ritrovare equilibrio. Settembre vi porterà comunque qualche nuova possibilità, quindi non scoraggiatevi.

11° Toro. In questo periodo non sarà il caso di tirare troppo la corda, né in ambito lavorativo né in quello familiare. Alcune persone potrebbero provare a mettervi in difficoltà o a trascinarvi fuori strada, ed è proprio in quei momenti che dovrete mantenere calma e lucidità, contando fino a dieci prima di rispondere.

Una spesa imprevista potrebbe mettere in difficoltà il vostro budget, aumentando un senso di stress già presente. Anche la stanchezza farà sentire il suo peso e le giornate potrebbero apparirvi tormentate, ma con una buona organizzazione riuscirete a evitare di crollare. Concedetevi pause rigenerative e non rimandate troppo a lungo i momenti di riposo.

10° Cancro. Il fronte sentimentale sembra in movimento. Le coppie nate da poco potrebbero decidere di compiere un passo avanti entro la fine dell’anno, mentre chi convive o è sposato tornerà a fare progetti a lungo termine. Tuttavia, in casa e sul lavoro non mancherà l’agitazione: forse avete perso alcuni incarichi, oppure le entrate economiche non sono più quelle di una volta.

Questo potrebbe generare qualche notte agitata o pensieri ricorrenti. Non lasciatevi travolgere dal panico: con un piano d’azione lucido e realistico riuscirete a rimettere le cose in ordine. La chiave sarà imparare a non caricarsi di troppa responsabilità tutta insieme.

9° Vergine. La settimana sarà frenetica e vi vedrà costantemente di corsa tra questioni finanziarie e impegni personali. Alcuni di voi potrebbero avere la necessità di rivolgersi a un medico o a un dentista per risolvere piccoli problemi, ma niente di cui preoccuparsi seriamente: ogni difficoltà potrà essere affrontata e superata con serenità. Una persona cara potrebbe chiedervi aiuto o confidarsi con voi, e il vostro spirito pratico saprà offrirle sostegno.

In certe serate la stanchezza rischierà di prendere il sopravvento, quindi cercate di ritagliarvi spazi per voi stessi. Non abbiate paura di dire di no se vi sentite sopraffatti.

8° Acquario. Settimana dinamica per la professione e gli affari, anche se non mancheranno contrattempi o rallentamenti che metteranno alla prova la vostra pazienza. In famiglia le tensioni non sono mancate, ma quello che conta davvero è la volontà di restare uniti e di non permettere alle incomprensioni di creare fratture profonde. Sul fronte economico si profilano tempi complessi: meglio rivedere con attenzione il bilancio e pensare a soluzioni concrete per ampliare le entrate. La salute richiede cura: potreste soffrire di piccoli malesseri come mal di testa o fastidi intestinali, quindi non trascurate il vostro corpo.

7° Ariete. Dopo un periodo incerto, finalmente arriverà un momento per tirare un sospiro di sollievo. In amore potrete contare sul sostegno del partner o di un familiare, che vi aiuterà a mantenere la serenità interiore. Le idee saranno più limpide e vi sentirete tranquilli, anche se qualche giornata confusa continuerà a presentarsi: niente che non possiate affrontare con determinazione. Sul lavoro sarete pronti a farvi avanti e a mettere in chiaro le vostre intenzioni, senza paura di mostrarvi per quello che siete. Un consiglio: non trascurate la salute dentale, perché qualche fastidio potrebbe ripresentarsi.

6° Scorpione. Vi troverete con molte questioni da gestire contemporaneamente e la sensazione di non riuscire a concludere tutto in tempo potrebbe aumentare l’ansia.

Alcuni di voi stanno ancora affrontando momenti emotivamente complessi, altri devono affrontare difficoltà economiche che pesano sulla mente. Cercate di non lasciarvi condizionare dalle notizie negative che arrivano dall’esterno e riprendete in mano le buone abitudini, come una dieta equilibrata, l’esercizio fisico e un riposo adeguato. La famiglia sarà importante: figli o nipoti potrebbero ricontattarvi, portandovi gioia e sollievo emotivo.

5° Bilancia. In amore cominceranno a delinearsi soluzioni concrete che vi permetteranno di vivere il rapporto con più tranquillità. Alcune situazioni potranno essere chiuse, aprendovi così la possibilità di dedicarvi completamente al partner o ai figli. Sul lavoro, dopo una fase di rallentamento, si prospetta un’inversione positiva, con opportunità di guadagni e nuovi investimenti.

Per chi sta ripartendo da zero, il consiglio è di non lasciarsi abbattere dal pessimismo. Anche se a volte vi sentite trascurati da voi stessi, questo è il momento di dedicarvi attenzioni e di coltivare la fiducia nelle vostre capacità.

4° Leone. Questa settimana sarete luminosi e carichi di fascino, qualità che vi aiuteranno a brillare sia in ambito lavorativo che sentimentale. I single che hanno già una persona nel cuore potranno aspettarsi segnali positivi, mentre chi è solo da molto tempo potrebbe vivere un incontro speciale. Anche le coppie già consolidate avranno un andamento sereno. Per quanto riguarda l’aspetto economico, i liberi professionisti e coloro che gestiscono attività commerciali o turistiche avranno soddisfazioni notevoli.

L’unico consiglio è di non esagerare con le serate troppo lunghe, soprattutto venerdì: il riposo sarà fondamentale per mantenere alta l’energia.

3° Sagittario. In famiglia tornerà la serenità, con momenti di maggiore vicinanza e comprensione reciproca. Potrete chiarire vecchie incomprensioni e ritrovare un dialogo più sincero, accompagnato da una rinnovata passione. Chi vive una doppia vita sentimentale dovrà fare una scelta definitiva: non è utile restare troppo a lungo nell’incertezza. Sul lavoro potrebbe arrivare un incarico impegnativo che richiederà concentrazione e senso di responsabilità. Per recuperare energie, cercate il contatto con la natura o concedetevi una gita in un luogo tranquillo.

2° Capricorno. La settimana sarà intensa e colma di progetti, ma nel complesso vi porterà soddisfazioni. Potrete avviare collaborazioni fruttuose, tentare investimenti interessanti o addirittura chiedere un aumento. Anche in campo sentimentale ci saranno spiragli positivi: chi è innamorato troverà il coraggio di farsi avanti. Per mantenere il giusto equilibrio, sarà utile rispettare una routine regolare, con orari di sonno e veglia ben scanditi. Non dimenticate di bere molta acqua: il vostro corpo vi ringrazierà.

1° Gemelli. La settimana si aprirà con buone notizie e tanta energia positiva. L’estate vi ha portato gioia e forse anche buoni affari, e ora potrete continuare su questa scia favorevole.

In amore, chi è single avrà occasioni interessanti e non sono esclusi colpi di fulmine improvvisi. Nel lavoro sarete intraprendenti e pieni di idee vincenti, capaci di motivare anche chi vi sta accanto: il vostro carisma sarà evidente. Attenzione, però, agli eccessi alimentari accumulati nei mesi caldi: optate per un’alimentazione più leggera e depurativa per ritrovare benessere.