Secondo l'oroscopo di questa settimana dal 29 settembre al 5 ottobre i Pesci navigano sotto l'influsso mistico dell'Arcano della Luna, una carta che richiama l'intuito, i sogni e le profondità nascoste dell'animo umano. La Luna nei tarocchi è simbolo di misteri sotterranei e di rivelazioni che emergono lentamente alla luce della coscienza. Come un enigmatico faro notturno, la Luna invita a esplorare il regno delle emozioni e a fidarsi di quelle percezioni sottili, spesso trascurate nella frenesia del quotidiano. Ai Pesci, segno naturalmente predisposto all'immaginazione e alla sensibilità, questo arcano suggerisce un periodo di riflessione e introspezione, dove le risposte giungono più facilmente sotto forma di sogni o intuizioni sottili piuttosto che di parole o ragionamenti lineari.

L'influenza della Luna può portare a momenti di incertezza, ma anche a un profondo senso di connessione con qualcosa di più grande e ineffabile. Questo arcano incoraggia a lasciare che la propria bussola interna guidi attraverso il mare delle emozioni, invitando a non ignorare né reprimere ciò che viene vissuto a livello interiore. Durante questa settimana, ascoltare la propria voce interiore può rivelarsi fondamentale per trovare chiarezza in situazioni che altrimenti potrebbero sembrare confuse o ambigue. I Pesci, con la loro naturale predisposizione alla sensibilità e all'empatia, possono trovare nella Luna un faro prezioso, capace di illuminare i contorni più sfumati dell'esistenza.

Parallelismi con altre culture

Nella mitologia giapponese, la Luna è rappresentata dalla divinità femminile Tsukuyomi, associata alla notte e alle maree. La Luna, in questa cultura, simbolizza il continuo mutare delle emozioni e la capacità di navigare attraverso le trasformazioni personali. In un paese come l'India, la dea Chandra, spesso associata alla Luna, è considerata simbolo di fertilità mentale e spirituale, un aspetto che riflette bene l'Arcano nella sua capacità di incubare nuove idee e possibilità all'interno del subconscio. Nella tradizione dei nativi americani, il potere della Luna è spesso celebrato attraverso danze e rituali che cercano di armonizzare le fasi lunari con il ciclo naturale delle vite e delle stagioni.

Analogamente, l'arte e la poesia europea del Romanticismo trovano nella Luna un simbolo di aspirazioni intime e nostalgiche, di una bellezza misteriosa che incanta e avvolge. Pensiamo, per esempio, alle opere di Johann Wolfgang von Goethe, dove la Luna è spesso metafora di un’ispirazione profonda e trascendentale. Questo complesso intreccio di significati culturali suggerisce che per i Pesci, durante questa settimana dominata dalla Luna, vi sia l’opportunità di attingere a un vasto mare di percezioni umane, connettendosi a un universo di storie e leggende che hanno nutrito e ispirato generazioni.

Consiglio delle stelle per i Pesci

Le stelle suggeriscono ai Pesci di abbracciare il potere dell'immaginazione e dell'intuizione, utilizzando la Luna come guida attraverso i meandri del subconscio.

È un momento propizio per tenere un diario dei sogni, esplorare la meditazione o le pratiche spirituali che aiutano a connettersi con le profondità dell'anima. Lasciare che la fantasia fiorisca permetterà di scoprire nuove prospettive su vecchie questioni, aprendo lo spazio per soluzioni innovative che erano rimaste fino ad ora nascoste.

Affidarsi alle proprie sensazioni create dalle esperienze giornaliere può servire come mappa nella complessità delle relazioni e delle scelte personali. Così come la Luna incarna la ciclicità e il naturale movimento tra luce e ombra, i Pesci possono imparare a navigare tra i loro sentimenti con grazia e comprensione, accettando la mutevolezza delle emozioni come parte integrante della crescita.

Ricordate che nella contemplazione silenziosa si possono trovare risposte che non si svelano alla mente razionale, e che, proprio come la Luna, ciò che appare è solo l’elemento più visibile di una realtà molto più profonda.

In questo viaggio illuminato dall'Arcano della Luna, il vostro mantra della settimana è: “Ascoltare la notte, danzare con le ombre”. Un invito a fidarsi della propria saggezza interiore e a scoprire tesori nascosti nella penombra della propria anima.