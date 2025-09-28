Nel vostro oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre, l'Arcano del Mondo viene a illuminare il percorso dell'Acquario con la sua simbolica forza rigeneratrice. Rappresentante dell'unione e del compimento, questa carta dei tarocchi vi invita a considerare l'armonia che scaturisce dalla sintesi degli opposti, una danza tra gli elementi che porta alla realizzazione personale. Il Mondo narra la storia della fine di un ciclo, il completamento dei percorsi iniziati e la promessa di nuovi, pronta a svelarsi. Per voi, Acquario, questo rappresenta un'opportunità per fare un bilancio delle esperienze passate e preparare il terreno per nuove avventure.

In questa settimana, il significato del Mondo si intreccia profondamente con il desiderio di libertà dell'Acquario, esortandovi a contemplare il senso di appartenenza e connessione con ciò che vi circonda. Sentirete il richiamo a esplorare luoghi e idee che vanno oltre la vostra attuale comprensione, sostenuti dalla vostra innata curiosità intellettuale. È un momento di equilibrio tra il sogno e la realtà, in cui potrete finalmente vedere i vostri obiettivi prendere forma nel concreto.

Parallelismi con altre culture

L'Arcano del Mondo, sinonimo di compimento e totalità, trova un'affascinante risonanza in diverse culture al di là della tradizione occidentale dei tarocchi. Nell'antica cultura indigena degli Aborigeni australiani, emerge il concetto del Sogno come la narrazione della Creazione che connette il passato, il presente e il futuro in una rete di storie e vite interconnesse.

Questo Sogno rappresenta una sorta di eterna continuazione, proprio come il Mondo che vi invita a vedere non la fine, ma un nuovo inizio.

In Asia, la filosofia zen della “Mujo”, o impermanenza, illustra la natura ciclica del mondo in un modo simile alla carta del Mondo. Tutto è in continua trasformazione, e capire queste transizioni cicliche porta alla vera saggezza e armonia, rendendo il mutamento non una fine, ma una consegna in un flusso eterno di esistenza. Infine, nella mitologia nordica, l'albero del mondo Yggdrasill rappresenta la connessione tra i diversi regni dell'esistenza, simbolo anch'esso del compimento ma pur sempre del rinnovamento.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: viaggiare verso l'integrità

Il consiglio delle stelle per il vostro segno è di abbracciare le fasi del compimento come portali verso la crescita interiore, piuttosto che barriere. Cercate di vedere ogni traguardo come un cerchio che si chiude per aprirne un altro. Risvegliate la vostra innata capacità di concepire panorami, progetti e sogni sotto una nuova luce, riconoscendo il valore dell'equilibrio e della totalità.

Praticate la meditazione o una forma di arte che vi aiuti a esprimere quella fusione di idee e visioni che si agitano dentro di voi. Proprio come gli antichi racconti del Sogno aborigeno o le transizioni dello Yggdrasill, ogni momento è un'opportunità per scrivere un nuovo pezzo della vostra storia.

Questo periodo è favorevole per la riconciliazione con parti di voi stessi che avete trascurato, per ritrovare quella completezza che fa di voi un unicum non risolvibile. Pertanto, il mantra della settimana per l'Acquario sarà: “Compimento è l'inizio di un nuovo viaggio”.