L'oroscopo dei tarocchi di giovedì 25 settembre 2025, per i Gemelli, ruota attorno all'arcano della Morte, sorprendente e ricco di nuove opportunità. La carta della Morte non è da temere, al contrario, rappresenta il potenziale di grandi trasformazioni e l'abbandono del vecchio per accogliere il nuovo. Questo momento invita ad abbracciare il cambiamento con mente aperta e spirito leggero, preparandosi a lasciare andare ciò che non serve più. Per i Gemelli, sempre alla ricerca di novità, questa carta suggerisce un periodo di rigenerazione, di chiusura e di nuovi inizi, in perfetta sintonia con il vostro spirito dinamico.

In questa giornata, i riflettori della trasformazione illuminano percorsi che ancora non avevate considerato. Vi sentirete chiamati a rivedere alcuni aspetti della vostra vita, dalle relazioni alle aspirazioni professionali, analizzandoli con occhio critico e desiderio di rinnovamento. L'invito del tarocco è chiaro: lasciate che cadano quelle foglie secche che ormai non nutrono più l'anima, facendo spazio per nuove possibilità. Con il giusto bilanciamento tra audacia e riflessione, il vostro cammino potrà trovare un nuovo slancio verso orizzonti inesplorati.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione giapponese, il concetto di trasformazione è rappresentato in modo emblematico dai fiori di ciliegio, o sakura.

Questi fiori, che sbocciano in primavera per un periodo brevissimo, simboleggiano la bellezza effimera e la transitorietà della vita. Lo spettacolo di questi fiori che cadono è celebrato come un promemoria della bellezza dei momenti di passaggio. Anche per i Gemelli, come i sakura, ogni transizione di vita dovrebbe essere accolta con gratitudine per la bellezza che porta, anche se temporanea.

Trasformazione e rinascita sono anche temi centrali nella mitologia egiziana con il mito della fenice, l'uccello leggendario che risorge dalle sue ceneri. Questa creatura simbolizza la rinnovazione infinita e il potere di rinascere ogni volta più forte. Per i Gemelli, la fenice incarna il potenziale nascosto nel superare le avversità e nel riemergere rinnovati.

Portate con voi questa immagine mentre attraversate i cambiamenti, ricordando che anche le fasi più sfidanti della vostra vita sono preludio a una nuova alba.

Consiglio delle stelle per i Gemelli

L'arcano della Morte vi invita a non temere il declino di vecchie abitudini e strutture, ma a vederle come un'opportunità per liberare la strada a nuove esperienze. Affrontate questo giorno con il coraggio di chi è pronto a scoprire spazi vergini, consapevoli che a volte è necessario perdere per guadagnare ciò che realmente conta.

Pensate alla vostra vita come a un giardino, dove periodicamente è necessario potare per consentire la crescita rigogliosa di nuove piante. Abbracciate l'attimo presente, proprio come la cultura magnifica il hanami e la resurrezione della fenice.

Lasciate che queste immagini vi guidino verso la piena realizzazione del vostro potenziale attraverso l'accettazione dei cambiamenti inevitabili.

Giovedì, trovate un momento per contemplare i vostri percorsi e valutare quali cambiamenti sono necessari affinché il vostro spirito possa fiorire. Tenete presenti i cicli di trasformazione degli antichi miti, perché così saprete che anche questo passaggio può portarvi a diventare una versione migliore di voi stessi.