Con l'arrivo di settembre gran parte delle persone inizia a chiedersi come sarà questo nuovo mese. Settembre è caratterizzato molto spesso da impegni e nuovi progetti. Le previsioni astrologiche sono pronte ad annunciare ciò che potrebbe accadere nel corso delle prossime settimane. Alcuni segni potranno godere dell'appoggio dei pianeti e di un cielo particolarmente proficuo. I segni di aria affronteranno un mese all'insegna dei cambiamenti, in cui avranno di acquisire maggiore consapevolezza.

Previsioni astrologiche di settembre: i Gemelli vogliono dare una svolta alla carriera

Il segno dei Gemelli comprenderà di voler dare una svolta alla propria vita. In primis i nati sotto questo segno si impegneranno al massimo in ambito lavorativo, con la speranza di un avanzamento di carriera. Un mese in cui potrebbero esserci cambiamenti significativi,e proprio per questo sarà importante pianificare tutto per il meglio. Prima di prendere qualsiasi decisione definitiva è necessario valutare dapprima i pro e i contro. L'intuizione è ottima, ma occorre un ottimo piano per attuarla. Concedersi del tempo per sé potrebbe aiutare a gestire al meglio lo stress.

Oroscopo del mese: la Bilancia recupera fiducia in se stessa

Settembre sarà il mese in cui i nati sotto il segno della Bilancia dovranno misurarsi con i proprio limiti. In primis bisognerà interrogarsi sulle proprie priorità, poiché le energie non sono infinite. La stanchezza non tarderà a farsi sentire, e sarà importante ascoltare i segnali del proprio corpo. Il riposo è un atto di responsabilità verso sé stessi. L'Eclissi Lunare del 7 settembre aiuterà a trovare un nuovo equilibrio. Nel corso del mese, i nati sotto questo segno avranno modo di recuperare fiducia in sé stessi e di trovare un nuovo senso di pace. La Bilancia affronterà una lenta fase di cambiamento che coinvolge soprattutto l'aspetto interiore.

Sarà un processo lungo, ma non tarderà a sortire i suoi effetti. Con l'arrivo del Sole ci sarà l'opportunità di aprirsi maggiormente al mondo.

Previsioni astrologiche: l'Acquario cerca autonomia

Il nuovo mese si aprirà con un desiderio di autonomia per i nati sotto il segno dell'Acquario. Tuttavia ciò non significa che dinanzi alle difficoltà non si debba chiedere aiuto agli altri. Non tutto si può affrontare da soli e con le proprie forze. Mai trascurare il dialogo con gli amici e familiari. Intorno al 13 ci saranno giornate in cui la collaborazione con gli altri sarà favorita. Nella fase finale del mese, il Sole in Bilancia aprirà nuovi scenari. Ci saranno stimoli per viaggiare, esplorare nuove situazioni e cimentarsi in qualcosa di nuovo.