L'oroscopo del 16 settembre 2025 assegna un otto ai Pesci e un sette e mezzo alla Bilancia. Piuttosto altalenante si prospetta invece la giornata per il Capricorno che non va oltre il sei in pagella. Approfondiamo le previsioni astrologiche segno per segno.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – Vi sentite un po’ agitati e incerti, divisi tra mille pensieri. La Luna vi invita a non prendere decisioni impulsive. Un consiglio? Valutate ogni scelta con attenzione. Voto: 6,5

Leone – La vostra creatività è stimolata, ma con Nettuno che confonde un po’ le acque, rischiate di disperdere energie.

Usate la fantasia in modo costruttivo: scrivere, disegnare o programmare progetti futuri può trasformare l’ansia in ispirazione. Voto: 7

Sagittario – La quadratura vi mette alla prova nelle relazioni: potreste fraintendere parole o intenzioni altrui. Essere chiari nel comunicare è fondamentale, soprattutto in questa fase. Respirate e cercate il dialogo prima di trarre conclusioni. Voto: 6,5

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – L’emotività sale: la Luna vi spinge a riflettere su sicurezza e stabilità, mentre Nettuno può creare illusioni o aspettative irrealistiche. Evitate decisioni finanziarie o contrattuali importanti: rimandate tutto ad un altro giorno. Voto: 6,5

Vergine – La vostra mente analitica lotta contro la nebbia emotiva di Nettuno.

È un buon momento per osservare e non agire: prendete appunti e organizzate le vostre idee. Voto: 7

Capricorno – Vi sentite un po' sospesi. I piani di lavoro e i progetti a lungo termine possono risultare incerti. Oggi serve flessibilità e pazienza. Voto: 6

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – La Luna in quadratura può rendervi dispersivi e incerti sulle scelte quotidiane. Evitate discussioni importanti: il dialogo è utile solo se ascoltate con attenzione, senza affrettare conclusioni. Voto: 7

Bilancia – La sensibilità è amplificata: vi sentite più empatici ma anche facilmente suggestionabili. Usate l’energia per riflettere sui rapporti e non per prenderli come verità assoluta. La vostra diplomazia è il miglior alleato.

Voto: 7,5

Acquario – L’immaginazione vola, ma Nettuno vi rende vulnerabili a illusioni o aspettative irrealistiche. È una giornata perfetta per sognare e progettare, ma non per agire concretamente: rimandate le decisioni pratiche. Voto: 7

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – La Luna nel vostro segno vi rende molto sensibili e profondamente emotivi. Nettuno amplifica sogni e paure. Prendetevi tempo per ascoltarvi. Non agite d’impulso. Voto: 7,5

Scorpione – La giornata vi spinge a guardare dentro voi stessi: potreste percepire tensioni o illusioni nelle vostre relazioni più intime. La chiave è distinguere ciò che è reale da ciò che è fantasia. Fidatevi del vostro intuito. Voto: 7

Pesci – Nettuno vi rende empatici, ma anche vulnerabili. Proteggete la vostra energia. È un giorno per capire, non per agire. Essere riflessivi è un vantaggio, non un aspetto negativo. Voto: 8