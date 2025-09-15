L'oroscopo di martedì 16 settembre punta in primis su Cancro e Pesci, che penseranno sempre al prossimo, cercando di aiutare gli altri in tutti i modi possibili.

Il Leone e il Capricorno, invece, si renderanno conto di dover cambiare strada. Non sarà una consapevolezza facile da accettare, ma saranno pronti a rimboccarsi le maniche.

Oroscopo di martedì 16 settembre dall'Ariete ai Pesci

Ariete: darete il meglio sul posto di lavoro. Il vostro contributo verrà apprezzato moltissimo. Il capo sarà fiero di voi, mentre alcuni colleghi mostreranno un pizzico di invidia.

Toro: dall'esterno, apparirete forti e determinati, ma avrete anche delle fragilità da superare. Cercherete di nasconderle perché non vorrete mostrarvi vulnerabili.

Gemelli: vi concentrerete completamente sul lavoro. Saprete di poter fare la differenza con il vostro contributo e, per questo motivo, sarete disposti a fare sempre di più.

Cancro: metterete al primo posto le persone che vi staranno accanto. La loro felicità sarà essenziale per voi. Darete consigli preziosi, riuscendo a fare la differenza.

Leone: per nessun motivo al mondo, sarete disposti a gettare la spugna. Gli eventi necessiteranno di un cambiamento radicale. Di certo, non vi tirerete indietro.

Vergine: non riuscirete a vivere nel disordine.

Cercherete di sistemare la casa e di convincere la famiglia a fare lo stesso. L'impresa potrebbe essere un po' più complessa del previsto.

Bilancia: le cose non andranno come sperato. Dovrete farvi carico di numerose responsabilità e il vostro equilibrio comincerà a vacillare. Attenzione a non sovraccaricarvi troppo.

Scorpione: non sarete disposti ad assecondare i capricci del partner. Avrete intenzione di apportare dei cambiamenti alla vostra vita di coppia. Equilibrio e benessere non dovranno mancare.

Sagittario: proverete una forte nostalgia nei confronti del passato. Purtroppo, non potrete tornare indietro. L'oroscopo vi consiglia di ricominciare a organizzare la vostra vita dal presente.

Capricorno: le cose non andranno per il meglio, ma potrete sempre esercitare dei cambiamenti. Dovrete solo decidere cosa fare nel prossimo futuro. Avrete tutte le risorse necessarie per riuscirci.

Acquario: per voi, non ci sarà niente di meglio di guardare la persona amata negli occhi. Sarete in sintonia anche nei momenti più difficili. Il rapporto si rafforzerà ancora.

Pesci: non potrete prendere le distanze dai vostri amici. Sarete disposti a stare loro accanto e a supportarli. le vostre parole non passeranno affatto inosservate.