L'oroscopo del weekend 20 e 21 settembre 2025 è influenzato dalla Luna in Vergine, inoltre domenica è prevista l'eclissi solare, che chiude definitivamente la stagione estiva. In queste 48 ore, il Cancro si posiziona al terzo posto, mentre il Capricorno è ultimo. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per tutti i segni.

Classifica e oroscopo del weekend 20 e 21 settembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Capricorno: il weekend si apre con giornate che potrebbero mettervi alla prova. Avete diverse questioni pratiche da sistemare, impegni che non possono essere rimandati e decisioni che richiedono concentrazione.

Il rischio è di lasciarvi travolgere dalla fretta, perdendo lucidità e commettendo errori di valutazione. Per evitare di complicare le cose, concedetevi delle pause e date spazio alla calma. Non tutto va affrontato di corsa: anche rallentare, in certi momenti, può diventare un punto di forza. L’amore resta passionale, ma fate attenzione a non riversare le tensioni del lavoro nella vita di coppia.

1️⃣1️⃣- Toro: il fine settimana potrebbe iniziare con qualche incomprensione nei rapporti di coppia. Piccoli malintesi o un tono di voce sbagliato rischiano di alimentare nervosismi che, se non gestiti con saggezza, possono sfociare in discussioni più accese. Cercate di ascoltare di più e di evitare reazioni impulsive: non sempre avere ragione porta felicità.

La vostra forza sta nel grande sentimento che vi lega, perciò già in serata potreste recuperare terreno. Sul fronte lavorativo, invece, vi sentite più sicuri e determinati, e questo vi aiuta a gestire meglio anche le questioni quotidiane.

1️⃣0️⃣- Ariete: si prospettano due giornate intense, colme di energia e vitalità. La vostra età non conta: avete un animo giovane che vi spinge a mettervi sempre in gioco con entusiasmo. Siete pronti a divertirvi, a vivere esperienze nuove e a lasciarvi trascinare dall’impulso del momento. I rapporti interpersonali sono in crescita, e non è escluso che possa nascere un’attrazione tanto improvvisa quanto potente. Qualche incertezza resta in ambito professionale, con alti e bassi che vi costringono a restare vigili.

Nonostante ciò, riuscirete a farvi valere grazie alla grinta che vi contraddistingue.

9️⃣- Acquario: dopo giorni stancanti, finalmente potete respirare. Questo weekend vi offre l’occasione di rimettervi in carreggiata, recuperando sia energie fisiche che motivazione. In campo professionale è il momento ideale per osare e per proporre idee innovative, perché la vostra mente è fresca e pronta a cogliere nuove opportunità. In amore, però, conviene procedere con più cautela: la serenità ritrovata è preziosa e va preservata, senza forzare situazioni che non sono ancora pronte a sbocciare. Gli incontri sono favoriti, anche se al momento potrebbero avere un carattere più leggero che duraturo.

8️⃣- Scorpione: la vostra mente è come un fiume in piena, colma di idee, progetti e intuizioni che cercano spazio per emergere.

Se da un lato questo vi rende creativi e brillanti, dall’altro può generare confusione. Il consiglio è di stabilire delle priorità, scegliendo con cura quali progetti sviluppare subito e quali rimandare. Non lasciate che l’entusiasmo vi porti a disperdere energie preziose. Dal punto di vista sentimentale siete irresistibili: il vostro fascino calamita attenzioni e rende il fine settimana ricco di incontri e di emozioni forti.

7️⃣- Leone: le giornate vi riservano belle soddisfazioni, sia sul fronte professionale che in amore. Avete l’occasione di portare avanti trattative importanti o di consolidare progetti a cui tenete. Non mancano momenti di romanticismo e di condivisione, utili per rafforzare il legame con il partner o per avvicinarvi a una nuova conoscenza.

Attenzione però al fisico: potreste risentire di qualche piccolo fastidio dovuto alla stanchezza. Un po’ di riposo vi permetterà di affrontare tutto con maggior energia.

6️⃣- Gemelli: vi attende un fine settimana vivace e stimolante. Siete in un momento di grande creatività, le idee nascono spontaneamente e la vostra inventiva può trasformarsi in qualcosa di concreto e di valore. È il tempo giusto per presentare progetti o per lanciare nuove iniziative. Non siate timidi: condividete le vostre intuizioni, perché qualcuno potrebbe riconoscerne il potenziale. In amore si avverte un recupero: la complicità cresce e le coppie tornano a sorridere, mentre i single possono vivere emozioni inaspettate.

5️⃣- Bilancia: le prossime giornate favoriscono le questioni economiche e i rapporti professionali. Con la vostra naturale diplomazia riuscite a sbloccare situazioni che sembravano ferme, aprendo spiragli interessanti per affari, prestiti o nuovi accordi. Questo è il momento giusto per guardare al futuro con più fiducia. In amore e in famiglia la serenità ritorna, riportando equilibrio e armonia nei rapporti. Cercate di non alimentare tensioni e di mantenere quell’aria pacata che vi rende un punto di riferimento per chi vi circonda.

4️⃣- Sagittario: vi trovate in un weekend dinamico, che favorisce i contatti sociali e le collaborazioni. Sul lavoro potrebbero arrivare proposte interessanti o riconoscimenti per i vostri sforzi.

È un periodo in cui è importante restare aggiornati e adattarsi ai cambiamenti, anche attraverso strumenti moderni come i social e le nuove tecnologie. In amore c’è spazio per momenti piacevoli e stimolanti: le coppie si rafforzano, mentre i single possono vivere incontri che portano entusiasmo.

3️⃣- Cancro: il weekend rappresenta per voi un momento di recupero importante. Vi sentite più forti e determinati, pronti a mostrare le vostre capacità in ambito professionale e ad ottenere il rispetto che meritate. Questo vi dà una spinta di fiducia non indifferente. In amore, la serenità ritorna e la passione si accende nuovamente, regalandovi momenti intensi con il partner. Anche i single possono contare su incontri stimolanti, che ridanno speranza e motivazione.

2️⃣- Pesci: due giornate davvero positive, in cui tutto sembra scorrere nel verso giusto. Gli affari e i progetti procedono con buon ritmo e presto potrebbero portare risultati concreti. Dal punto di vista sentimentale siete avvolti da un’energia passionale e romantica: è il momento ideale per organizzare momenti speciali con chi amate, da una cena elegante a un’esperienza rilassante in coppia. Anche per chi è alla ricerca di nuove emozioni, il periodo è favorevole e promette piacevoli sorprese.

1️⃣- Vergine: vi aspetta un weekend che riporta il sorriso. In amore la passione ritorna protagonista, i rapporti di coppia si rafforzano e chi ha iniziato da poco una relazione potrà percepirne una crescita significativa.

Anche i single hanno buone possibilità di vivere incontri emozionanti. Sul piano fisico qualche piccolo fastidio potrebbe persistere, ma nulla che possa impedirvi di godervi appieno queste giornate. In ambito lavorativo si aprono spiragli incoraggianti, con la possibilità di portare avanti progetti che vi daranno soddisfazione.