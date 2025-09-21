L'oroscopo del 22 settembre 2025 assegna un nove in pagella alla Bilancia e un otto e mezzo ai Gemelli. La giornata di lunedì non si prospetta altrettanto ottimale per Pesci e Ariete che nelle votazioni non vanno oltre il sei e mezzo.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – L'entrata del Sole in Bilancia vi mette in opposizione diretta: non è una giornata di corsa in avanti, ma piuttosto un invito a fermarvi e guardare gli altri. I rapporti di coppia o di lavoro potrebbero richiedere più tatto del solito. La Luna in Bilancia sottolinea la necessità di scendere a compromessi.

Non forzate: una scelta diplomatica oggi vale più di mille gesti impulsivi. Voto 6,5.

Leone – Il Sole in Bilancia vi regala fascino ed eleganza. Vi sentite a vostro agio nelle relazioni e riuscite a farvi notare senza sforzo. Questa è una giornata ideale per coltivare contatti, ricevere inviti, creare armonia attorno a voi. In amore potreste avere l'occasione di chiarire o rafforzare un legame. Agite con naturalezza. Voto 8.

Sagittario – L'atmosfera bilancina vi stimola a coltivare rapporti sociali e amicizie. Potreste ricevere messaggi, chiamate o proposte che accendono la giornata. La Luna in Bilancia porta leggerezza e vi aiuta a non prendere tutto troppo sul serio. Unico consiglio: non trascurare i dettagli, altrimenti rischiate di sembrare superficiali.

Voto 7,5.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – Sole e Luna in Bilancia vi invitano ad una giornata equilibrata, in cui le relazioni possono fluire in modo armonico. Vi sentite più sereni, pronti a mediare e a creare intorno a voi un clima pacifico. In amore e nelle collaborazioni trovate il modo di rassicurare e di essere rassicurati. Attenzione solo a non adagiarvi troppo nella routine: usate questo equilibrio per costruire qualcosa di solido. Voto 8.

Vergine – Il Sole lascia il vostro segno, ma lo fa in modo gentile, con una sorta di passaggio di testimone che vi permette di tirare le somme delle ultime settimane. Potreste avvertire un po' di stanchezza o nostalgia, ma è anche il momento ideale per consolidare ciò che avete iniziato.

La Luna in Bilancia vi aiuta a cercare il giusto equilibrio tra doveri e piaceri. Voto 7.

Capricorno – Il Sole in Bilancia vi mette di fronte a qualche sfida di adattamento, ma nel complesso la giornata scorre con armonia. Non vi piace perdere il controllo, ma oggi è importante accogliere anche i punti di vista degli altri. Nei rapporti di lavoro potreste trovare alleanze utili, assicuratevi di ammorbidire le vostre posizioni. In amore, un piccolo gesto di dolcezza vale più di mille strategie. Voto 7,5.

️Segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – Con Sole e Luna in Bilancia vi trovate in un terreno che amate: leggerezza, comunicazione, scambi vivaci. Oggi siete brillanti, socievoli e pronti a tessere nuove connessioni.

Ottimo momento per chiarire incomprensioni recenti o per iniziare un progetto creativo. In amore siete spontanei e irresistibili, anche se un po' incostanti. Voto 8,5.

Bilancia – Momento brillante! Il Sole entra nel vostro segno e la Luna vi accompagna, creando un vero e proprio “nuovo inizio” energetico. Sentite il bisogno di cambiare, di rinnovare, di sentirvi più in sintonia con voi stessi. È un giorno in cui potete brillare e attrarre persone e situazioni che risuonano con la vostra vera essenza. Approfittatene per fissare un obiettivo chiaro per i prossimi mesi. Voto 9.

Acquario – Sole e Luna in Bilancia creano per voi un'onda positiva, stimolando amicizie, creatività e dialogo. Vi sentite parte di qualcosa di più grande, e il senso di comunità vi rende vivi e motivati.

Ottima giornata per condividere idee, per avvicinarvi a chi vi ispira o per dare forma a un progetto collettivo. In amore, i piccoli gesti fanno la differenza. Voto 8.

Segni d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – La Luna vi invita a dialogare con calma, a trovare punti in comune con chi amate. È un buon giorno per chiarire questioni familiari o per riportare l'equilibrio a un rapporto che ha subito tensione. Non isolatevi: l'armonia nasce anche dal confronto. Voto 7,5.

Scorpione – Il Sole in Bilancia porta un'energia che vi chiede di rallentare. In amore potreste avvertire qualche dubbio. Mantenere un buon dialogo con il partner sarà fondamentale. Voto 7.

Pesci – Sole e Luna in Bilancia non vi parlano direttamente, e potreste sentirvi un po' spaesati, vulnerabili o troppo permeabili agli stati d'animo altrui. La giornata invita a prendervi momenti di solitudine e calma per rimettere ordine nelle emozioni. Non tutto va chiarito subito: lasciate che certe sensazioni si assestino da sole. Voto 6,5.