Sabato 20 settembre 2025, il centro storico di Catanzaro si è trasformato in un grande palcoscenico urbano: la cosiddetta “Notte piccante” ha richiamato migliaia di persone con una proposta culturale e conviviale che spazia da musica live, performance artistiche, stand gastronomici e momenti sociali estesi fino a notte tarda. L’evento ha visto locali e attività commerciali restare aperti, con strade pedonalizzate in alcuni tratti, luci speciali, installazioni artistiche e musica diffusa che ha accompagnato i passanti. Lo spirito della manifestazione è quello di valorizzare il tessuto urbano, offrire occasioni di socialità e animare la parte antica della città, finora spesso marginale nelle grandi iniziative serali.

Sapori, suoni e aggregazione

La “Notte piccante” ha chiamato a raccolta diverse componenti del fermento cittadino: artisti locali, DJ, gruppi musicali tradizionali e band emergenti hanno alternato i loro set nei vicoli e nelle piazze principali, raggiungendo momenti di particolare coinvolgimento durante concerti gratuiti all’aperto. Gastronomie e ristoranti hanno proposto specialità tipiche del territorio – piatti calabresi, finger food, dolci locali – spesso sotto le stelle. Stand enogastronomici e food truck hanno allietato la serata fino alle prime ore, favorendo l’incontro tra residenti e visitatori. È proprio l’integrazione tra offerta musicale, culturale e culinaria, unita alla possibilità di godersi la città in un’atmosfera rilassata, che ha fatto della Notte piccante un’occasione speciale per Catanzaro.

La musica accende Catanzaro tra Battisti e nuovi talenti

Il centro della festa è stato come sempre Piazza Prefettura, che ha regalato emozioni intense con il tributo a Lucio Battisti eseguito dalla Miritorninmente Band insieme alla voce di Tonino Trapasso. Un momento nostalgico ma anche coinvolgente, che ha saputo unire più generazioni nel ricordo del cantautore. Subito dopo la scena è stata conquistata dai giovani artisti emergenti: Tatho, CLIMA, Paula Nieves, Crystal e undermyegomask hanno portato sonorità fresche e innovative, trascinando il pubblico con ritmi moderni e tanta energia. Grande risposta anche alla Villa Margherita, trasformata in una vera e propria discoteca all’aperto: qui si sono alternati la musica latina di Roby G y su Latin White, l’internazionale Miraya On Tour e l’adrenalinico Wild World Party, un mix di DJ set, rap e performance dal vivo che ha fatto ballare e cantare fino a notte fonda.

Un momento speciale è stato quello della consegna, da parte del patron della Notte Piccante Roberto Talarico, di una targa di riconoscimento a Floriano Noto, presidente dell’US Catanzaro 1929, squadra che milita per il terzo anno di fila in Serie B.

Un simbolo rosso e piccante per la città

Tra i momenti più fotografati della serata c’è stata senza dubbio la grande vasca colma di peperoncini, emblema di Catanzaro e simbolo ideale della “Notte piccante”. All’interno, ad accogliere i visitatori con eleganza e ironia, una presenza che ha reso l’installazione ancora più speciale: Alessia Barberio, modella catanzarese, vestita interamente di rosso, che ha posato con i passanti regalando sorrisi e scatti ricordo.

Alessia vanta un percorso di rilievo nei concorsi nazionali, con l’accesso alle finali di Miss Universe Italia nel 2021 e di Una ragazza per il Cinema nel 2022. La scelta di unire l’icona del peperoncino, piccante e passionale, a una giovane ambasciatrice della bellezza e del talento calabrese, ha dato vita a un connubio suggestivo che ha saputo sintetizzare lo spirito della manifestazione: tradizione, energia e orgoglio territoriale.

Impatto su città e comunità

La manifestazione "La Notte Piccante 2025" ha avuto un effetto visibile anche sull’economia locale: attività commerciali, bar, negozi di souvenir e spazi culturali hanno registrato una maggiore affluenza rispetto a una normale serata di sabato.

Alcune botteghe artigiane hanno organizzato aperture straordinarie, offrendo ai passanti creazioni di artigianato locale. La partecipazione è stata trasversale per età e provenienza geografica: giovani, famiglie e turisti hanno condiviso l’esperienza, portando nella città un’atmosfera di festa autentica.

Sul fronte della sicurezza, le forze dell’ordine – polizia locale e comuni volontari – hanno garantito presidio, regolamentando il traffico e offrendo supporto per le vie più frequentate, contribuendo a mantenere ordine nonostante l’alta concentrazione di persone.