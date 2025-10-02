L’autunno è ufficialmente iniziato, e con ottobre entra nel vivo anche una fase di riflessione, rinnovamento e dolce rallentamento. L'oroscopo del weekend del 4 e 5 ottobre 2025 si apre con una Luna in fase crescente, che aumenta la sensibilità e il desiderio di costruire, migliorare, approfondire.

Sabato 4 ottobre sarà una giornata dinamica, ricca di intuizioni e voglia di fare. Domenica 5 ottobre, invece, il cielo ci regala un doppio evento astrale: la Luna in congiunzione con Venere, che esalta fascino e affettività, e subito dopo la congiunzione Luna-Saturno, che invita a mettere ordine e serietà in ciò che conta davvero.

Previsioni oroscopo weekend 4-5 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: nel primo weekend del mese, le stelle non saranno del tutto favorevoli nei vostri confronti, almeno in campo professionale. Mercurio si troverà in opposizione, e potrebbe causare qualche incertezza nei vostri progetti, nonostante la voglia di mettervi in mostra. In amore la Luna porta slancio nel vostro rapporto, ma non aspettatevi momenti da batticuore. Voto - 6️⃣

Toro: sarà un weekend di dolcezza in campo sentimentale. Venere in trigono e la Luna in sestile favoriscono il vostro rapporto. La comunicazione sarà la vostra forza. In ambito professionale a sarete un po’ insofferenti a volte, ma avrete ben chiaro come dovrete muovervi nei vostri progetti lavorativi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà più semplice per voi portare a termine incarichi che richiedono un certo rigore. La vostra produttività sarà in aumento, con obiettivi che potrebbero farsi sempre più ambiziosi. In amore non godrete di una profonda intimità, complice la posizione di stelle come la Luna e Venere in quadratura. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un fine settimana godibile in campo sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, portando buone iniziative da condividere con la persona che amate. In ambito professionale una buona organizzazione può aiutarvi a superare più facilmente gli imprevisti da parte di Mercurio. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali positive durante questo weekend di ottobre.

Vivacità, fascino e socialità saranno elevati, non solo per chi è già impegnato, ma anche per i single, che potrebbero avvicinare flirt interessanti. Nel lavoro la capacità di comunicare sarà molto importante per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Vergine: con la Luna in opposizione dal segno dei Pesci, non sempre il vostro modo di amare sarà così apprezzato. Sentirete il bisogno di affetto e rassicurazione, ma non dovrete farlo con prepotenza. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma secondo i vostri tempi. Poco importa se ci saranno lievi ritardi: l'importante sarà svolgere un buon lavoro. Voto - 7️⃣

Bilancia: settore professionale proficuo in questo fine settimana secondo l'oroscopo.

Avrete l'intuito giusto per risolvere eventuali problemi nei vostri progetti e raggiungere i vostri obiettivi. In quanto ai sentimenti, fascino e magnetismo saranno in aumento. Soprattutto voi single, risulterete più attraenti. Voto - 8️⃣

Scorpione: ottimo weekend dal punto di vista sentimentale. Con il partner vi sentirete bene grazie alla Luna e Venere, che porteranno fascino e maturità nella vostra relazione di coppia. Nel lavoro saprete organizzare bene i vostri progetti. Per alcuni potrebbe volerci del tempo, ma la soddisfazione sarà appagante. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali ottime dal punto di vista professionale. Le vostre capacità non passeranno inosservate, e vi porteranno a raggiungere risultati sopra le aspettative.

In amore sarà un weekend un po’ turbolento. Con Venere in quadratura dal segno della Vergine, potreste notare alcuni limiti nel vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Capricorno: le congiunzioni astrali favoriscono la sfera sentimentale in questo weekend, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Godrete di un forte benessere emotivo, da condividere con la persona che amate, al meglio delle vostre possibilità. In quanto al lavoro meglio non essere precipitosi in quel che fate. Con Mercurio in quadratura, potreste commettere facilmente errori. Voto - 7️⃣

Acquario: le buone idee non mancheranno al lavoro grazie a Mercurio, ma con Marte in quadratura non sarete sempre così energici. In amore non lasciate che la gelosia rovini l'armonia nel vostro rapporto, soprattutto adesso che state ricominciando a vivere un legame stabile.

Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi darà una mano in amore in questo periodo. Con Venere in opposizione però, non aspettatevi spesso momenti da batticuore. In quanto al lavoro, i vostri sacrifici porteranno presto a risultati interessanti. Abbiate il coraggio di portare avanti le vostre idee. Voto - 7️⃣