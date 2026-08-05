L'oroscopo di giovedì 6 agosto risente ancora dell'influenza del Sole e di Giove in Leone, una configurazione che continua a premiare chi vuole mettersi in gioco e dare visibilità ai propri progetti. La Luna in Toro invita invece a rallentare i ritmi e a privilegiare le scelte concrete, mentre Venere in Vergine regala gli ultimi influssi positivi ai rapporti fondati sulla fiducia e sulla sincerità.

Marte e Urano in Gemelli mantengono alta la voglia di cambiare, favorendo contatti, spostamenti e nuove opportunità.

Previsioni oroscopo giovedì 6 agosto 2026 segno per segno

Ariete: Saturno nel vostro segno continua a chiedervi responsabilità e pazienza. La Luna in Toro vi invita a non sottovalutare una questione economica o un accordo da definire con attenzione. Sul lavoro sarà meglio procedere senza fretta, evitando decisioni impulsive. In amore Mercurio in Cancro suggerisce di chiarire un malinteso prima che diventi motivo di discussione. Voto 7️⃣

Toro: La Luna nel vostro segno rafforza sicurezza e determinazione, aiutandovi a recuperare terreno soprattutto nelle questioni pratiche. Venere in Vergine vi rende carichi e vivaci, sostiene i sentimenti e rende più semplice ritrovare complicità con il partner.

Sul lavoro potrebbe arrivare una conferma attesa oppure una proposta da valutare con interesse. La serata favorisce gli incontri. Voto 9️⃣

Gemelli: Marte e Urano continuano a rendervi dinamici e intraprendenti. Una telefonata, una riunione o uno spostamento potrebbero cambiare il programma della giornata, ma in modo positivo. Nel lavoro avrete la possibilità di dimostrare il vostro valore grazie a un'idea originale. In amore cercate di essere più presenti e meno distratti, considerato Venere in quadratura. Voto 7️⃣

Cancro: Mercurio nel vostro segno favorisce il dialogo e vi aiuta a trovare le parole giuste in una situazione rimasta in sospeso. La Luna in Toro porta maggiore stabilità e rende più semplici i rapporti con colleghi e familiari.

In amore sarà importante lasciarsi alle spalle vecchie insicurezze e guardare avanti con maggiore fiducia. Voto 8️⃣

Leone: Sole e Giove continuano a sostenervi e vi permettono di affrontare la giornata con entusiasmo e autorevolezza. Un progetto professionale potrebbe ricevere una spinta importante oppure arrivare una risposta che aspettavate da tempo. Anche in amore il cielo favorisce chi desidera fare un passo avanti nella relazione. È il momento di credere nelle vostre capacità. Voto 8️⃣

Vergine: Venere continua a regalarvi un clima favorevole nei rapporti affettivi, anche se si avvicina ormai al cambio di segno. Sarà una giornata ideale per chiarire una questione con il partner oppure per conoscere una persona interessante.

Nel lavoro la precisione e la capacità organizzativa vi permetteranno di distinguervi. Un piccolo successo rafforzerà la fiducia in voi stessi. Voto 8️⃣

Bilancia: Marte in Gemelli favorisce i contatti e rende più semplice trovare nuove soluzioni a un problema lavorativo. La Luna in Toro vi invita però a non avere fretta nelle questioni economiche. In amore sarà utile ascoltare di più il partner ed evitare di rimandare un confronto necessario. Voto 7️⃣

Scorpione: La Luna opposta continua a rendere più delicati i rapporti personali. Qualcuno potrebbe non condividere una vostra scelta oppure chiedervi spiegazioni. Sul lavoro sarà preferibile evitare inutili polemiche e concentrarsi sugli obiettivi davvero importanti.

Venere in Vergine vi aiuterà comunque a recuperare equilibrio entro sera. Voto 6️⃣

Sagittario: Il sostegno di Sole e Giove in Leone continua a favorire iniziative, viaggi e nuovi progetti. Marte in Gemelli consiglia però di curare maggiormente la collaborazione con chi lavora al vostro fianco. In amore il desiderio di vivere qualcosa di diverso renderà la giornata più vivace. Buone notizie per chi aspetta una risposta. Voto 8️⃣

Capricorno: La Luna in Toro crea un aspetto favorevole con il vostro segno e vi permette di affrontare gli impegni con lucidità e concretezza. Sarà il momento giusto per definire un accordo o chiudere una trattativa. In amore ritroverete serenità grazie a un dialogo sincero.

Giornata positiva anche per le questioni economiche. Voto 8️⃣

Acquario: Sole e Giove dal Leone continuano a chiedervi maggiore equilibrio nei rapporti con partner e collaboratori. La Luna in Toro potrebbe accentuare qualche tensione in famiglia oppure rallentare un progetto che speravate di concludere in tempi più rapidi. Marte in Gemelli vi aiuterà comunque a trovare una soluzione creativa. Voto 6️⃣

Pesci: Venere in opposizione dalla Vergine invita a fare chiarezza nei sentimenti e a non lasciare spazio ai dubbi. Di contro, la Luna in sestile porta una sferazata di vitalità, utile per gestire meglio il vostro rapporto. Mercurio in Cancro favorisce invece il dialogo e rende più semplice recuperare un rapporto importante. Sul lavoro la giornata sarà produttiva, soprattutto per chi deve organizzare le prossime settimane o avviare una nuova collaborazione. Voto 7️⃣