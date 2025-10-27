Il primo week-end novembrino cade in due date molto importanti, quello del giorno di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti. L'oroscopo dell'1 e 2 novembre 2025, inoltre, è influenzato dalla Luna in Pesci che spinge l'Ariete sul fondo della graduatoria e porta al vertice proprio il segno del Pesci.

Classifica e oroscopo del week-end 1 e 2 novembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Ariete – Il weekend non parte nel migliore dei modi. Avvertite una certa pressione e potreste sentirvi stanchi o irritabili. Fate attenzione agli sbalzi di temperatura e non sottovalutate piccoli malesseri fisici.

In amore o in famiglia si respira un’aria tesa: basta una parola di troppo per accendere discussioni che vi faranno perdere la pazienza. Negli ultimi tempi vi sentite smarriti e insoddisfatti, come se nulla andasse davvero per il verso giusto. Anche sul fronte lavorativo serve chiarezza, perché alcune situazioni non possono più restare sospese. In casa vi attendono piccoli interventi o sistemazioni che non potete rimandare. Cercate di riposare e di non fare troppo, perché le settimane che arriveranno vi richiederanno molta energia. Nel fine settimana una chiamata o una visita inaspettata potrebbe sorprendervi.

1️⃣1️⃣- Toro – Vi trovate in un periodo di agitazione e di grande desiderio di cambiamento.

Avete voglia di novità, di staccare la spina e di mettervi in gioco, ma l’eccessiva ansia vi rende inquieti. Cercate di non rivangare il passato: è tempo di concentrarvi su ciò che potete costruire oggi, ponendo basi solide per un futuro più sereno. In amore provate emozioni intense ma temete di non essere ricambiati o di soffrire ancora. Sabato sera sarà ideale per uscire e distrarvi, mentre venerdì concedetevi qualche ora di sonno in più. Ricordate che la vera crescita nasce dal coraggio di aprirsi al mondo con fiducia e senza rimpianti.

1️⃣0️⃣- Vergine – Dopo una settimana carica di impegni, arriva un fine settimana da vivere con calma. Se non avete voglia di vedere nessuno, dedicatevi al riposo e godetevi la tranquillità domestica.

Nei rapporti di coppia o d’amicizia potrebbe esserci tensione o una distanza difficile da colmare. Chi vive una relazione stabile avverte la sensazione che l’altro sia distratto o emotivamente lontano. Dal punto di vista fisico siete in ripresa, ma non trascurate la vostra salute. Arriveranno notizie positive sul fronte economico, forse un rimborso o una piccola somma che vi aiuterà a respirare meglio.

9️⃣- Leone – Questo fine settimana vi invita a rimettere in moto la creatività. Un nuovo hobby, un progetto o anche solo un piccolo cambiamento nella routine possono darvi la carica che vi serve. In ambito lavorativo non tollerate di essere messi da parte o comandati, eppure sapete mantenere il controllo e apparire diplomatici anche quando qualcosa vi infastidisce.

Nonostante le invidie che vi circondano, continuate a brillare grazie alla vostra determinazione. Approfittate di questi giorni per recuperare il tempo perso e per mettere ordine nei vostri affari. La soddisfazione personale arriverà, a patto che non vi lasciate bloccare dall’orgoglio.

8️⃣- Gemelli – In questo weekend avrete bisogno di un po’ di spazio per voi. Amate la vostra famiglia, ma sentite anche il desiderio di isolarvi e di riflettere. La voglia di viaggiare e di evadere si fa sentire, ma le responsabilità quotidiane sembrano trattenervi. Non scoraggiatevi: anche un piccolo spostamento o un’attività diversa può ricaricarvi. Evitate gli eccessi alimentari nel corso della serata di sabato, e dedicate la giornata di venerdì a incontri leggeri e chiacchiere spensierate.

Potrebbe capitare di conoscere qualcuno che vi guarda con interesse, ma non affrettatevi a trarre conclusioni: lasciate che le cose seguano il loro corso naturale.

7️⃣- Scorpione – Siete reduci da settimane intense e questo weekend arriva al momento giusto per rigenerarvi. Ciò che avete iniziato nelle ultime settimane merita attenzione e cura, soprattutto in ambito sentimentale. Non permettete alle preoccupazioni lavorative di entrare nella vostra sfera privata. Dedicate tempo a voi stessi, alla lettura o al relax. Non insistete nel voler cambiare il punto di vista di qualcuno: certe persone devono arrivarci da sole. Sabato sera sarà propizio per stare in compagnia e divertirvi, ma evitate di fare tardi se non volete trascorrere il venerdì successivo nella stanchezza.

6️⃣- Capricorno – Siete proiettati verso un futuro pieno di aspettative, ma prima dovete liberarvi di qualche tensione domestica. In famiglia potrebbero esserci divergenze di opinione che richiedono diplomazia e calma. Le parole, se usate male, possono ferire più di un’azione, quindi moderate i toni. Il lavoro vi impegna molto, ma la determinazione non vi manca. Se sentite il bisogno di stare soli, concedetevi quel tempo senza sensi di colpa. I single dovranno armarsi di pazienza: l’amore sembra ancora distante, ma nuovi incontri si affacceranno presto all’orizzonte.

5️⃣- Bilancia – Siete stanchi ma soddisfatti dei piccoli risultati ottenuti. Avete dato molto negli ultimi giorni e ora avete bisogno di riposare e di ricaricare le energie.

In amore si percepisce un po’ di confusione: le coppie potrebbero attraversare momenti di gelosia o diffidenza, mentre i single attraggono persone superficiali. Non abbiate fretta, perché l’amore vero arriva quando meno ve lo aspettate. Prendetevi del tempo per voi, magari concedendovi un piccolo piacere o un gesto di auto-cura. Sul lavoro i vostri sforzi saranno finalmente riconosciuti, anche se con un leggero ritardo.

4️⃣- Sagittario – Anche se il tempo non è dei migliori, il vostro spirito positivo vi spingerà a vivere un weekend dinamico e produttivo. Dopo giorni di corse e impegni, vi meritate una pausa autentica. Dedicatevi a ciò che amate, ai vostri hobby o a una semplice camminata all’aria aperta.

In amore state ritrovando fiducia e passione: chi è in coppia sentirà il desiderio di riscoprire la complicità, mentre i single potrebbero incontrare una persona stimolante. Sono giornate che favoriscono la crescita personale e il benessere interiore.

3️⃣- Acquario – Se avete iniziato da poco una relazione, potrete rafforzarla con gesti sinceri e attenzioni reciproche. Chi è single ha buone possibilità di fare incontri intriganti nel corso del weekend, purché lasci da parte la razionalità e segua un po’ di più l’istinto. Non mancheranno piccoli contrasti familiari, ma si tratta di incomprensioni passeggere. Se una persona vi trasmette solo negatività, tagliate i ponti senza rimpianti. Questi giorni vi offrono l’occasione perfetta per rimettervi in carreggiata e tornare a sorridere.

2️⃣- Cancro – Siete tra i segni più determinati e sensibili, e questo weekend si rivela prezioso per riscoprire la vostra forza interiore. Avete dato molto in passato e spesso non avete ricevuto il riconoscimento che meritavate. È tempo di pensare un po’ a voi stessi, senza sentirvi in colpa. La famiglia vi vuole bene e c’è qualcuno che vi ammira più di quanto immaginiate. In amore si respira dolcezza, e chi è solo potrebbe ricevere un messaggio o un invito speciale. Approfittate di queste giornate per rilassarvi, magari con una breve gita o una serata romantica.

1️⃣- Pesci – Vi sentite scarichi e avete bisogno di staccare. Siete sempre disponibili con tutti, ma ora è il momento di pensare anche al vostro benessere.

Prendetevi una giornata per coccolarvi: una passeggiata, un po’ di shopping o una seduta dal parrucchiere possono farvi sentire rinati. Chi vive una storia d’amore potrà contare su maggiore armonia, mentre chi è solo dovrebbe aprirsi a nuove esperienze. Le buone occasioni non mancheranno, ma serve la volontà di accoglierle. Presto la fortuna tornerà a bussare alla vostra porta, e voi saprete riconoscerla.