L'oroscopo dal 3 al 9 novembre 2025 porta buone notizie ai nati sotto il segno del Toro. Dopo un periodo abbastanza complesso, i Toro si riprendono e ritrovano benessere, godendosi il primo posto nella classifica settimanale. Per i Capricorno, invece si profilo un periodo complesso a livello emotivo. Approfondiamo le previsioni astrologiche settimanali per tutti.

Classifica e oroscopo 3-9 novembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Capricorno – Settimana piuttosto complessa dal punto di vista emotivo. Vi sentite stanchi e, in certi momenti, sopraffatti da pensieri e responsabilità.

In amore potreste percepire un distacco o una freddezza che vi lascia confusi. Forse il cuore è altrove, oppure siete semplicemente esausti e avete bisogno di ritrovare equilibrio. Evitate di esasperare le discussioni e cercate di mantenere la calma, anche quando tutto sembra andare storto. Ricordate che lo stress prolungato si riflette sul corpo e sull’umore. Non trattenete il malessere: parlate, confidatevi con qualcuno di fidato e concedetevi dei momenti di svago. Le tensioni si allenteranno lentamente, e da metà settimana inizierete a vedere i primi segnali di miglioramento.

1️⃣1️⃣- Cancro – In questi giorni vi sarà richiesto un grande sforzo di volontà. Dovrete superare blocchi mentali che vi tengono fermi da troppo tempo e imparare a fidarvi di più di voi stessi.

Siete persone tenaci, ma anche diffidenti e gelose, e questa combinazione può rendervi nervosi nei rapporti personali. In famiglia o in amore serve maggiore chiarezza: qualcosa va affrontato con sincerità, anche se non è semplice. Chi lavora potrebbe avere un rallentamento o un imprevisto, ma non lasciate che la frustrazione rovini il vostro umore. Trovate la pazienza di attendere, perché la settimana si chiuderà con una piccola ma importante soddisfazione.

1️⃣0️⃣- Ariete – Dopo un periodo altalenante, iniziate lentamente a risollevarvi. Le energie tornano a fluire e riuscirete a gestire meglio le giornate. Se amate lo shopping o i cambiamenti estetici, organizzatevi in anticipo: un piccolo rinnovamento nel look o nella casa vi farà bene.

In amore, c’è chi vi osserva da lontano e prova sentimenti sinceri, anche se non ve ne siete accorti. Un peso interiore verrà presto alleggerito e ritroverete quella serenità che vi mancava. Fate attenzione alle faccende domestiche: ci saranno lavori o sistemazioni da portare a termine, ma chiedete aiuto se non riuscite a fare tutto da soli.

9️⃣- Leone – Sarete travolti da mille impegni, appuntamenti e responsabilità. La settimana si annuncia intensa e, per alcuni, anche un po’ caotica. Ci saranno conti da fare, spese da gestire e decisioni da prendere. Non fatevi prendere dal panico: pianificate ogni cosa con metodo e riuscirete a mantenere il controllo. Se volete risparmiare, iniziate fin da ora a fare una lista di ciò che vi serve, così da evitare sprechi e stress inutili.

La parte finale della settimana sarà più rilassata e vi regalerà momenti di soddisfazione personale. Non dimenticate di coltivare i vostri interessi: un nuovo obiettivo potrebbe accendere la motivazione.

8️⃣- Gemelli – Vi trovate in una fase di attesa: state aspettando una notizia, una conferma o una proposta che potrebbe cambiare qualcosa di importante. Non abbiate troppa fretta, le risposte arriveranno. A livello fisico potreste accusare un po’ di stanchezza o un malessere passeggero, quindi cercate di riposare e di non esagerare con gli impegni. Ampliate gli orizzonti: iscrivetevi a un corso, provate un nuovo hobby, fate qualcosa che nutra la mente e lo spirito. I single avranno la possibilità di incontrare persone nuove, magari durante un evento o un aperitivo.

Le coppie, invece, troveranno un buon equilibrio e riusciranno a vivere giornate armoniose.

7️⃣- Scorpione – Vi attende una settimana che profuma di riscatto. Finalmente potrete togliervi qualche soddisfazione personale, soprattutto nel lavoro, dove arriverà un riconoscimento tanto atteso. In casa ci saranno piccole faccende da sistemare o qualcosa da riparare, ma non mancheranno anche momenti piacevoli di intimità e passione. In amore la situazione si fa interessante, anche se non mancheranno tensioni o gelosie. Potreste scontrarvi con qualcuno che prova per voi un sentimento forte ma non sa come esprimerlo. Siate diplomatici e cercate di non reagire impulsivamente. La settimana vi darà la possibilità di chiudere in bellezza.

6️⃣- Sagittario – Alcune relazioni sentimentali potrebbero attraversare una fase di incertezza. Forse uno dei due è distratto o meno coinvolto, e ciò potrebbe far emergere dubbi o paure. Cercate di parlare chiaramente e di non trascinare i problemi. Se una situazione non vi convince più, è arrivato il momento di tagliare i rami secchi e di aprirvi al nuovo. Sul lavoro, invece, si prospetta un periodo positivo, anche se un superiore potrebbe farvi un’osservazione che vi infastidisce. Prendetela come un’occasione per crescere. In ambito sociale fate attenzione: c’è chi parla troppo e potrebbe mettere in giro voci infondate.

5️⃣- Vergine – Dopo settimane pesanti, iniziate a respirare un po’ di sollievo.

Il corpo e la mente hanno bisogno di movimento: fate sport, uscite, respirate aria fresca. Chi è in coppia dovrà gestire qualche piccola discussione, ma nulla che possa compromettere il legame. I single, invece, preferiranno restare per conto proprio, almeno per ora. Durante la settimana sarà necessario occuparsi delle faccende domestiche: dedicatevi alle pulizie, ma fate attenzione ai fornelli e alla guida, perché la distrazione è dietro l’angolo. In arrivo novità economiche che vi aiuteranno a organizzare meglio le prossime spese.

4️⃣- Acquario – Settimana intensa e stimolante. Avrete voglia di creare, di mettervi in gioco e di dare forma a nuove idee. In amore la passione torna a essere protagonista e le coppie più solide si riscopriranno unite e complici.

Chi è single potrebbe incontrare una persona speciale, ma deve prima lasciarsi alle spalle qualche delusione. In famiglia ci sarà collaborazione e affetto, anche se non mancheranno piccoli fraintendimenti. A livello economico sono previste spese impreviste, ma nulla che non si possa gestire. Siete un segno che non si arrende mai e questa forza sarà la vostra chiave di successo.

3️⃣- Bilancia – Sarete i protagonisti indiscussi di questa settimana. Tutti sembreranno parlare di voi e vi troverete al centro dell’attenzione, anche a causa di qualche pettegolezzo. Arriveranno notizie inaspettate e potreste dover prendere una decisione importante per il vostro futuro. Non rimandate troppo: la tempestività sarà la vostra arma vincente.

In amore vivrete momenti di grande passione, sia per le coppie che per i single. Chi è solo da tempo potrebbe incontrare qualcuno capace di far battere di nuovo il cuore. Approfittate di queste giornate per esprimere al massimo il vostro potenziale.

2️⃣- Pesci – Settimana brillante e ricca di successi. Dopo tanta fatica, arriveranno i riconoscimenti che meritate. In amore vi aspettano giornate piene di calore e complicità, con serate piacevoli e intense. Chi è single potrebbe fare un incontro sorprendente che cambierà le prospettive del cuore. Sul lavoro, la collaborazione con gli altri si rivelerà vincente: lavorare in squadra sarà la chiave per raggiungere i vostri obiettivi. Prestate attenzione alle spese: qualcuno potrebbe chiedervi un favore economico.

Se potete, aiutate, ma senza esagerare. È il momento di brillare e di far valere tutto ciò che avete costruito con fatica.

1️⃣- Toro – Settimana dedicata alla ripresa e al benessere. Vi sentite più forti e motivati, ma dovrete imparare a dosare le energie. Non prendete troppi impegni, altrimenti rischiate di arrivare esausti al fine settimana. Programmate tutto con calma e concedetevi pause rigeneranti. In ambito lavorativo si apre una fase nuova, con prospettive incoraggianti e opportunità da cogliere. La salute richiede attenzione: piccoli disturbi fisici o dolori passeggeri non vanno sottovalutati. Fate del sano movimento e curate il vostro corpo. Se potete, concedetevi una giornata di relax totale, magari in una spa o in un centro benessere.